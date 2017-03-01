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ФЕВРАЛЬ УЧИТЕЛЯ МОГУТ И ПОГОЛОДАТЬ...

"Православная" Васильева нашла объяснение учительской зарплате в семь тысяч рублей

ФЕВРАЛЬ УЧИТЕЛЯ МОГУТ И ПОГОЛОДАТЬ...

Прим.Ред. - Как быстро происходит деформация и деградация личности у людей попавших в высшие эшелоны власти. Вроде бы все возлагали такие надежды на православную главу Минобраза Васильеву. Но, увы. Сытый голодного не разумеет. Она смогла объяснить зарплату учителей в 7 тыс. рублей тем, что это за январь, в котором было много выходных.
И что с того, что много выходных?! Людям от этого легче? Им не нужно покупать продукты, платить за коммуналку, кормить детей? Получается, что министр минобраза считает нормальным, что в её ведомстве каждый февраль учителя, получив за январь 7 тыс.рублей, будут голодать. Какой цинизм и безразличие к людям!
А ты, Васильева, готова получать в месяц 7 тыс. рублей или пусть даже 15-ть? Нет, конечно же. Вы вместе с Медведевым убийцы российского образования! Да запретит вам Господь!
Информация о том, что зарплата учителей в Ивановской области составляет семь тысяч рублей, оказалась ложной, сообщила во вторник, 28 января, глава Минобрнауки России Ольга Васильева в интервью ТАСС.

ФЕВРАЛЬ УЧИТЕЛЯ МОГУТ И ПОГОЛОДАТЬ...По ее словам, выяснилось, что данные о заработке, на размер которого пожаловалась одна из учительниц области, не соответствуют действительности. «Информация не подтвердилась, там зарплата 15 тысяч. Почему такая маленькая сумма — это касалось январских выплат и больших январских праздников. Сейчас более или менее ровная ситуация», — заявила Васильева.

Она также добавила, что провела разговор с ивановским губернатором Павлом Коньковым. В ходе беседы он сообщил, что сейчас ситуация нормализовалась.

На встрече Валентины Матвиенко, спикера Совета Федерации, с работниками социальной сферы 3 февраля учительница одной из школ региона пожаловалась на зарплату в размере семи тысяч рублей. Узнав об этом, глава Минобрнауки пообещала заняться ситуацией.

Ранее ивановские власти уже объясняли, что январь не показателен для расчета средней зарплаты из-за малого количества рабочих дней.
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