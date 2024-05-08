Психолог объяснила, как перестать кричать и срываться на детей

«Так вы не только идете на компромисс, но еще и показываете, что выбор вашего ребенка для вас важен, как и любого другого члена семьи. Вам нужен только послушный ребенок или человек, который умеет взаимодействовать, говорить, умеет выражать свое мнение, пробует делать выбор, учится управлять своими эмоциями и поведением? Всего этого можно добиваться не криком, а быть самим открытыми, помогать и направлять своего ребенка всегда, когда это необходимо», — резюмировала Гольдштейн.