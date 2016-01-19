На какой срок дается больничный по уходу за ребёнком?

Ответ эксперта

Отвечает Ирина Гербова, замруководителя департамента страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС РФ:



- При амбулаторном лечении ребёнка первые 10 дней временной нетрудоспособности оплачиваются в зависимости от страхового стажа члена семьи (мама, папа, бабушка), который ухаживает за ним. Затем оплата идёт из расчёта 50% среднего заработка. Если же ребёнок лежит в стационаре, всё время ухода за ним оплачивается в зависимости от продолжительности страхового стажа родителя. На какой период можно брать больничный? Это зависит от возраста ребёнка и степени тяжести заболевания. При длительной болезни листок нетрудоспособности по уходу за ребёнком может выдаваться попеременно разным членам семьи (сначала маме, затем папе или бабушке) в пределах установленных сроков.

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