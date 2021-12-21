РЕФОРМА В ШКОЛАХ ВЫЗВАЛА ТРЕВОГУ. ЭКСПЕРИМЕНТА С ПЕРВОКЛАШКАМИ БЫЛО МАЛО

Эксперимента с первоклашками было мало? Новая реформа в школах вызвала тревогу. Анна Шафран указала на заявление Анзора Музаева, который предложил альтернативу оценкам - так называемые цифровые портфолио.

В первых классах во многих школах уже не первый год экспериментируют с отказом от оценок - чтобы якобы психологически не травмировать новоиспечённых учеников, - напомнила ведущая, журналистка Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.

Однако этого экспериментаторам от образования показалось мало. Теперь оценки предлагают вовсе отменить. Ведущая "Первого русского" порассуждала о том, чем может быть опасна подобная инициатива:

Когда я слышу о подобных революционных программах, первое желание - отменить зарплаты авторам этих вредительских идей. Это было бы справедливо. Ведь оценки - это же, по сути, капитал, который школьник инвестирует в своё дальнейшее образование. Чем выше отметки - тем выше качество получаемых знаний, тем больше возможностей для успешной карьеры получает молодой человек.

Те же, кто предлагает убрать оценки, фактически обесценивают и в лучших большевистских традициях реквизируют этот капитал. Поэтому таким рационализаторам вместо зарплат следует выдавать, например, талоны на диетическое веганское питание, считает Шафран.

Отметки хотят заменить на некое цифровое портфолио, которое будет формироваться с шестого класса. Ведущая Царьграда указала на тревожное заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

https://vk.com/video-75679763_456266509

Он не говорит напрямую об отмене оценок. По его словам, портфолио станет альтернативой, а не заменой существующим методам оценки. Он также заверяет, что портфолио будет исключительно списком достижений, а не копилкой чёрных меток. И, разумеется, уверяет, что данные в портфолио будут надёжно защищены.