Молитва от сглаза

После выхода в декрет я уехала к своим родителям в деревню. Роды были тяжелые, огромное спасибо врачу за малыша и за то, что обошлось без операции.

Чашка с водой

После выписки мама два месяца не разрешала мне ходить в общественную баню. Ванной дома не было, и я мылась на кухне в корыте. Перед Новым годом все же решила сходить в баню. Новости СМИ2

Дома меня начало знобить: ни теплая кофта, ни шерстяные носки не согревали, при этом щеки горели огнем. Подумала, что продуло, по дороге домой был сильный встречный ветер. Пила горячий чай, даже надела валенки, но все равно мерзла, а тут еще и зевота появилась, хотя спать не хотелось. Всем в доме жарко, одна я мерзну.

За ужином мама спросила:

— А в бане ты никого из знакомых не встретила?

— Да, когда одевалась, зашла тетя Зина. Поздравила с рождением сына, сказала, что фигура у меня хорошая -какой в девках была, такой и осталась.

Мама молча ушла на кухню, принесла мне чашку с водой, заставила умыться, вытереть лицо левой стороной рубашки, а оставшуюся воду выпить. Я так и поступила. Во время просмотра телепередачи я сняла и кофту, и валенки, прошла зевота, я не мерзла, пропала краснота со щек. Мама сказала, что меня сглазили. Дала мне молитву, объяснила, что нужно делать в подобных случаях.

Похвалила мальчика

Прошло много лет. Как-то наши с мужем отпуска совпали, и мы решили показать детям Москву. Сыну тогда было десять лет, дочери — четыре года. Билеты заказали на поезд, так захотели дети: много чего можно увидеть из окна, а в самолете видны только облака. Да и нас четверо, а это отдельное купе.

За три дня до отъезда мы решили съездить в город погулять. Мужу нужно было зайти на работу, дочь отправилась с ним, а мы с сыном ждали их в сквере на скамейке.

Сидим, разговариваем, мимо проходит старушка. Сказала: «Какой красивый мальчик!» — и присела рядом. Мы, завидев наших, поспешили к ним. День провели прекрасно. Вечером, укладывая детей спать, я заметила, что у сына красные щеки. Потрогала его лоб — горячий. Измерила температуру: 38 градусов. Дала таблетки. Продуть нигде не могло, на улице 24 градуса.

Ночь прошла неспокойно. Под утро температура у сына поднялась до 39 градусов. Вызвали врача. Та, кроме температуры, никаких признаков заболевания не обнаружила. Что делать, ведь через два дня у нас поезд?

Муж сказал, что сына нужно отправить к бабушке и дедушке, а мы поедем, не пропадать же отпуску. Зайдя в детскую, я увидела заплаканные глаза сына и поняла, что он все слышал. Мужу сказала, что завтра он сдает билеты и мы все вместе едем в деревню.

По маминому совету

Вечером сын попросил, чтобы я полежала с ним, а то ему всю ночь снятся черти и бабка-ежка, поэтому он боится заснуть. И тут до меня дошло: ай да старушка! Как учила мама, я прочитала над водой молитву, умыла сына, дала выпить, и он уснул. Ночь, правда, я провела с ним рядом. Наутро температура спала, сын чувствовал себя хорошо.

Позвонила маме, рассказала, что произошло с сыном и что мы завтра уезжаем в Москву. Она посоветовала обоим детям надевать маечки наизнанку, а на рубашку и платье приколоть по маленькой булавке головкой вниз. Так я и сделала.

Неделя в Москве пролетела быстро. Побывали в музеях, в Третьяковке, на ВДНХ, катались в метро, у нас метро еще не было. В общем, обошлось без приключений.

Сейчас, рассматривая фото, где мы с детьми у фонтана «Дружба народов», я думаю, что если бы не молитва, эта поездка могла бы и не состояться.

Ника, г. Новосибирск