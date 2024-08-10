Шанс на спокойствие: с какого возраста можно давать детям валерьянку

Комментирует врач-педиатр КГ «Лапино» Антон Равдин.
Зачем принимать валериану
Валериану рекомендуют при следующих состояниях:
- повышенная возбудимость;
- расстройство сна;
- мигрень;
- легкие нарушения работы сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.
Валериана произрастает в Европе, Азии и Северной Америке.
Снотворное для беременных
Натуральное — значит безопасное, — распространенное убеждение. Поэтому многие женщины, столкнувшись с повышенной тревожностью и нарушениями сна, даже в период беременности применяют экстракт валерианы. Если чудодейственную силу этого растения использовали наши мамы и бабушки, то чем она может навредить нам?
В крупнейшем мировом интернет-справочнике лекарств безопасность валерианы для будущих мам поставлена под сомнение. Причина – отсутствие научных исследований этого средства на беременных женщинах и животных.
Лекарственные свойства растения описывал Гиппократ. Их использовали еще во времена Древней Греции и Рима для успокоения нервов, снятия дрожи, головной боли и учащенного сердцебиения.
С какого возраста валерьянку можно детям
Медикаменты и косметические средства для детей часто содержат экстракты целебных растений. Наиболее популярные из них — лаванда, ромашка, подорожник, солодка. Поэтому, изучая вопрос, можно ли детям валерьянку, многие мамы лояльно относятся к натуральным успокоительным средствам. Однако специалисты крупнейшей независимой клиники и исследовательского центра Mayo Clinic обращают внимание на то, что безопасность применения валерианы для беременных женщин, кормящих мам и малышей до трех лет не доказана.
В отечественной версии всемирно известного старейшего справочника фармацевтических средств Видаль «Лекарственные препараты в России» содержится инструкция по применению валерьянки детям и взрослым.
Противопоказанием к использованию препарата считаются:
- возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность;
- первый триместр беременности;
- использование валерианы во втором и третьем триместре беременности разрешено при условии, что польза для здоровья матери будет выше риска для будущего ребенка;
- аналогичные рекомендации действуют при кормлении грудью.
Эффективность применения
Как давать валерьянку детям, и стоит ли это делать в вашем случае, может определить только врач, учитывая состояние здоровья, наличие аллергии, и оценив возможные риски от применения средства.
Выраженный эффект от применения валерианы наблюдается после 14 дней использования.
Опять считать овечек?
Чаще всего мамы изучают вопрос, дают ли детям валерьянку, при повышенной нервной возбудимости и связанной с ней бессоннице у малышей.
- Релаксация эффективнее лекарственных препаратов. Для нормализации сна важно избегать кофеиносодержащих напитков, тяжелой пищи, готовиться ко сну: ложиться только в тишине, темноте и прохладной температуре.
- Добавки с мелатонином помогают. Но детям их можно безопасно использовать лишь ограниченный период времени.
- В восстановлении сна при стрессе и нервной возбудимости помогают телесные практики — йога, массаж, медитация.
- Травяные композиции с валерианой, кавой, ромашкой, а также добавки с L-триптофаном и 5-гидрокситриптофаном при лечении бессонницы неэффективны.
- Бессонница может быть симптомом серьезного заболевания. Прежде, чем предпринимать меры, лучше проконсультироваться с врачом.
Важно не заниматься самолечением, а при любых сомнениях и проблемах обратиться за советом к специалистам.
Источники:
5. 5 Things To Know About Sleep Disorders and Complementary Health Approaches https://www.nccih.nih.gov/health/tips/things-to-know-about-sleep-disorders-and-complementary-health-approaches
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