Плоды ковидобесия: у российских матерей отбирают новорожденных из-за подозрения на ковид

Чуть ли не ежедневно чиновники всех мастей во главе с представителями Минздрава и Роспотребнадзора рассказывают СМИ, как далеко они продвинулись в изучении ковид-19. В реальности дело обстоит, судя по всему, не так. Отсюда и нагнетание истерии, и нелепые меры борьбы с вирусом вроде чекинов и QR-кодов с масочными патрулями и поражением в правах больших групп населения (школьников, студентов, пенсионеров, работодателей и др.). Но апофеозом чиновничьей глупости и карательной идеологии новой ковидной реальности на сегодняшний день можно считать рекомендации Минздрава об изъятии грудничков у матерей, если у тех есть подозрение на коронавирус.



Никаких доказательств того, что коронавирус передается через грудное молоко, в природе не существует (наоборот, любой родитель знает, что именно материнское молоко защищает иммунитет ребенка), не говоря уж о той непоправимой травме, которую получает малыш при разлучении с мамой. Тем не менее, практика отбирания новорожденных у мамочек в России, к сожалению, существует. Минздрав РФ выпустил соответствующие рекомендации еще 4 июня — на основании заключения Американской академии педиатрии. Как следует из методических рекомендаций Минздрава под названием «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 4 июня (утв. Минздравом РФ, май 2020 г.), п. 6, «мать и младенец должны быть временно разделены до получения результатов лабораторного теста (РНК-ПЦР) на коронавирус».



Общественники пытались оспорить эту инструкцию. Так, в Ассоциации консультантов по естественному

вскармливанию (АКЕВ) СМИ заявили: «Минздрав выпустил методические рекомендации о том, как поступать, если у беременной или матери есть или подозревается коронавирус. Там описывается, что ребенка нужно сразу же отстранить от матери и организовать сцеживание грудного молока. Но реальность такова, что это технически невозможно, учитывая к тому же загруженность персонала. Я думаю, что нигде этим даже не занимались. Это утопическая модель. Детей просто отнимают и ждут отрицательных тестов на коронавирус».



По данным ассоциации, новорожденных отбирают минимум на две недели, во многих случаях навсегда лишая их грудного молока. Минздрав прислал активистам ответ, адресованный заместителю директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Олегу Филиппову.

По существу он является отпиской.



В нем, в частности, говорится, что, несмотря на данные о низком риске заражения коронавирусом через грудное молоко, они «являются недостаточными», а разлучение матери и дитя «охраняет права ребенка». При этом чиновники от медицины ссылаются на п. 1 ст. 65 СК РФ, гласящий, что родители при осуществлении родительских прав не вправе причинять вред здоровью детей. Кроме того, ведомство ссылается на приоритет профилактики в сфере охраны здоровья в части принудительной изоляции лиц, являющихся носителями инфекции. Поскольку коронавирус включен в список опасных инфекций, Минздрав обещает и дальше отбирать новорожденных.



Основанием для такой бесчеловечной позиции Минздрава, некоторые сотрудники которого, судя по всему, забыли о клятве Гиппократа, стала совместная работа ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова», Минздрава, итальянского Центра пренатальной и репродуктивной медицины (Университет Перуджи), кафедры Акушерства и Гинекологии (Hôpitaux Universitaires, Женева, Швейцария), Отделения акушерства и гинекологии (Университет «Ла Пас», Мадрид, Испания) под названием «О принципах работы перинатального стационара в условиях пандемии коронавируса». Список ученых центров впечатляет, можно подумать¸ что там серьезные медицинские исследования на основании сотен прецедентов.



Мы нашли русский

перевод данного текста в этом 19-страничном сочинении. Сначала там нам на 9 страницах рассказывают, как появился и распространялся коронавирус вообще, без какой-либо привязки к беременностям и родам, еще 1 страницу занимает заключение, 2 страницы — список литературы и 1 — схема. Все «научные исследования», на основании которых принимались решения Минздрава, занимают 6 страниц (или 3 листа) машинописного текста. И то они на одной странице пишут, что ни одного случая передачи коронавирса через грудное молоко не зафиксировано, а далее рекомендуют (а там содержатся не более чем рекомендации по поведению роддомов в условиях коронавируса) разделить мать и ребенка в случае подозрения на ковид, так как возможность заражения и последствия для ребенка не изучены.



И ученых здесь винить на самом деле сложно, ибо, как сообщает сайт Российской академии наук, данные рекомендации

поступили в печать 25 марта 2020. То есть тогда, когда всему миру коронавирус казался чертом с вилами, кругом крутили фейковые новости о миллионах погибших китайцев и «новой чуме, от которой нет спасения». А главное — текст писали спустя три месяца после официально обнаружения вируса и при отсутствии результатов хоть каких-либо научных исследований. С таким же успехом наш Минздрав мог взять рекомендации европейских медиков 10 века по борьбе с чумой и в рамках профилактики коронавируса рекомендовать сжигать мать с младенцем.



При этом в сентябре заместитель директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что, согласно настоящим исследованиям, а не домыслам группы товарищей, переболевшие COVID-19 женщины могут передавать детям антитела к вирусу с грудным молоком, однако они разрушаются, как только мать перестает кормить ребенка. «Женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией, кормящие своих детей, передают ребенку свои антитела, но только на период кормления грудью. Как только женщина перестает кормить грудью, антитела разрушаются», —

сказал он. Горелов добавил, что случаи передачи коронавирусной инфекции от матери к плоду через плаценту еще не доказаны, а заражение ребенка коронавирусной инфекцией возможно уже после его рождения, только если заболевшая мать не соблюдает масочный режим и гигиенические требования. «Если женщина в стационаре находится в остром периоде [течения инфекции], можно давать только сцеженное молоко, а если у нее легкая форма, то она может кормить грудью, но соблюдая требования гигиены», — пояснил Горелов.



То есть никакой реальной смертельной угрозы для ребенка, если у женщины нет температуры под 40 градусов, однозначно нет. И это итог исследования наших медиков через 9 месяцев после появления вируса. Казалось бы, тут пора менять старые инструкции, да у нас как бы так не принято — если «уважаемые европейские партнеры» написали пусть даже фиговый лист, то отменять его не торопятся. «Я ее даже не видела толком, мне ее положили на живот, завернутую в пеленку, сказали, что все нормально, и унесли, объяснив это тем, что из-за эпидемиологической обстановки такие правила. На вопросы, когда я могу ее увидеть, отвечали, что не знают, но точно не в этой больнице, —

рассказала в августе Анна Пашковская, у которой отобрали дочку "по подозрению". — Несмотря на то что у меня был ковид, у нее был ковид, на все мои просьбы и жалобы отвечали, что нельзя нас вместе поселить, что она находится в красной зоне и туда никто не допускается. И что она оттуда не выйдет, пока у нее не будет два отрицательных теста. О том, чтобы мне сцедиться и передать молоко, даже речи не шло. На все отвечали: "Не положено"».



Первый раз Анна увидела дочку, когда той был месяц и два дня. Пашковская звонила и писала во все инстанции от Минздрава до Роспотребнадзора, но на том конце провода отвечали люди, которым не было дела до ее проблемы и которые ничего не могли изменить. У матери даже были мысли устроиться уборщицей в больницу, чтобы хоть как-то быть рядом с ребенком. Муж Анны тоже переживал и доходил до «абсурдных идей» вроде той, чтобы взять больницу штурмом. «Когда я забрала ее уже месячной, у меня не было привязанности. Это первый ребенок, и я не знала, как ее взять, как ее кормить, как устраивать ее режим. Я видела по дочке, что у нее тоже не было эмоций, и только через две-три недели она начала оттаивать, улыбаться, начала с нами контактировать. Сейчас, смотря на фотографии подруг из роддома, я понимаю, что свою дочку не видела в младенческом возрасте и какие-то вещи потеряла навсегда», — говорит Анна.



Анна не одинока. Ее история повторилась у Елены из Екатеринбурга и сотен других мамочек. Выступавшие в их защиту представители Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию пытаются отстаивать из права, ссылаясь на последние исследования Итальянского общества неонатологов (SIN), Американского колледжа акушеров и гинекологов, Минздрава Великобритании, Союза европейского неонатального и перинатального обществ (UENPS), которые выпустили рекомендации о том, что матери с подозреваемым, вероятным или подтвержденным COVID-19 должны продолжать кормить своих детей и находится с ними совместно (если позволяет физическое состояние).То есть о том же самом, о чем говорил наш Горелов. Но Минздрав уперся рогом: мартовская инструкция продолжает действовать. Видимо, без судов тут не обойтись.



Руслан Ляпин, РИА Катюша