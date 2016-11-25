Подростки: почему нельзя заниматься сексом? 6 причин

Готов ли я к сексуальной жизни? Тест

Родителям по-прежнему трудно говорить с подросшими детьми о сексуальной жизни. И по-прежнему дефицит общения на эту тему со взрослыми предлагают восполнить книги, адресованные подросткам. Когда стоит и не стоит вступать в сексуальные отношения? Готов молодой человек или девушка к сексу — или им только так кажется? Вот 24 вопроса теста и ответы на самые распространенные вопросы о начале сексуальной жизни. Прочтите сами и в случае необходимости «подбросьте» детям.

Пора ли тебе начинать сексуальные отношения? Тест

Предлагаем тебе что-то вроде теста или опросника. Он поможет понять, нужно ли начинать сексуальные отношения сейчас и именно с этим парнем или девушкой.

Для ответа на эти вопросы найди дома уединённое место, где в ближайшие 15–30 минут тебя никто не побеспокоит. Отвечай на вопросы серьёзно, вспоминая и анализируя предыдущие события, прислушивайся к своим мыслям и чувствам. Будь честен перед собой.

Действительно ли я хочу интимных отношений?

Готов(а) ли я к ним психологически?

Как начало половой жизни может отразиться на моей повседневной жизни?

Соответствует ли начало сексуальных отношений именно в этот период жизни моим моральным ценностям?

Делаю ли я это для себя или для своего любимого человека?

Не оказывает ли мой парень (моя девушка) на меня давление начать половую жизнь?

Хотел(а) бы я вступить в половые отношения именно с этим человеком? Почему я этого хочу? Достаточно ли я доверяю ей (ему), могу ли спокойно обсуждать с ней (с ним) тему секса?

Какие чувства я испытываю к своей девушке (парню)? Не путаю ли я чувство любви с физическим влечением?

Какие чувства испытывает она (он) ко мне? В чём это выражается (в каких словах, поступках)?

Могу ли я сказать о своей девушке (о своём парне), что она (он) надёжный человек, которому присуще чувство ответственности?

Хорошо ли нам вместе без секса?

Если бы у нас не было возможности заниматься сексом в течение 3–6 месяцев, сохранились или распались бы наши отношения?

Готово ли моё тело, есть ли ощущение физического желания?

Достаточно ли я уверен(а) в себе, смогу ли отказаться от секса в последнюю минуту, если что-то пойдёт не так (например, не окажется презерватива)?

Часто ли мы ссоримся с моей девушкой (моим парнем)? Кто чаще является инициатором ссор?

Не кажется ли мне, что я слишком тороплюсь с началом половой жизни?

Способны ли мы с моей девушкой (моим парнем) вступить в сексуальные отношения без спиртного и наркотиков?

Достаточно ли я знаю о средствах, предохраняющих от беременности и защищающих от ЗППП?

Смогу ли я в случае возникновения проблем посвятить в них кого-нибудь из родителей?

Если у меня (у моей девушки) наступит беременность, что я буду делать?

Как, предположительно, отреагирует моя девушка (мой парень) на известие о беременности?

Кому из взрослых я могу рассказать о наступившей беременности, обратиться за помощью? Кто из них материально мог бы помочь мне (нам) растить ребёнка?

Если у меня (у моей девушки) наступит беременность, как я буду продолжать обучение в школе и в институте? Какие дополнительные обязанности лягут на мои плечи? Смогу ли я с ними справиться?

После всех ответов на вышеприведённые вопросы могу ли я с уверенностью сказать, что хочу начать половую жизнь в ближайшее время?

Если, отвечая на вопросы, ты вдруг обнаружил, что испытываешь сомнения в себе или в своей девушке (парне), если тебе не нравится создавшаяся ситуация, если ты ощущаешь давление или чувствуешь нехватку знаний, значит, ты ещё не готов к такому ответственному шагу, как начало половой жизни.

Если вопросы и ответы на них не вызвали у тебя ни капли сомнений ни в себе, ни в ситуации, ни в любимом человеке — тебе крупно повезло. Береги свои отношения и своего любимого человека, не торопи события, и тогда в твоей жизни обязательно наступит тот самый момент, когда ты поймёшь, что можно начинать, и почувствуешь, что это правильное решение.

Секс до 18 лет: почему нельзя? 6 вопросов и ответов

Почему нельзя начинать половую жизнь ради самоутверждения и приобретения статуса взрослого человека?

Потому, что для окружающих взрослых раннее вступление подростка в половую жизнь не является доказательством его взрослости, скорее наоборот: если торопится, значит, ещё не умеет хорошо думать и не умеет сдерживать себя. Начало ранней половой жизни не даёт ему прав взрослого человека. Наоборот, накладывает на него новые обязательства и создаёт огромное количество проблем.

Как ты знаешь, официальная взрослость наступает в 18 лет, и к этому периоду своей жизни важно прийти с определёнными знаниями и умениями, с определёнными качествами характера, с определённым состоянием здоровья и с определённой репутацией. Например, 18-летний юноша, живущий половой жизнью, но при этом не получивший аттестат о полном общем образовании (так как бросил школу), злоупотребляющий алкоголем, не способный прожить и одного дня без сигареты, демонстрирующий в своём поведении заносчивость, упрямство и хамские привычки, вполне может считать себя взрослым человеком по паспортному возрасту. Но это отнюдь не означает, что и окружающие будут считать его таковым. Напротив, его нельзя назвать зрелой личностью, нельзя сказать, что он готов строить счастливое будущее, способен дать здоровое потомство и позаботиться о нём.

Почему нельзя вступать в половую связь под давлением своего молодого человека, под воздействием слов: «Если любишь— докажи»?

Потому, что любовь не требует доказательств! Любовь — это определённый образ жизни: забота о любимом человеке, внимание к его делам, интересам, здоровью, умение грустить и радоваться вместе с ним, выручать, сопереживать, проявлять ответственность. Следовательно, любят тебя или не любят — видно из образа жизни человека, из его действий и поступков. И если ты поступками выражаешь любовь к своему парню, то почему, собственно, он должен сомневаться в искренности твоих чувств?

Кто требует доказательств любви через секс?

Тот, кому наплевать на тебя и твой возраст, на твою психологическую неготовность к половой жизни. Тот, кто не разглядел твою любовь в повседневной жизни, и тот, кто на первое место ставит свои интересы и потребности. Доказательств любви через секс требует тот, кому вообще настоящая любовь не нужна, а нужны лишь сексуальные отношения! В этом случае есть смысл задуматься, достоин ли тебя этот молодой человек и зачем он тебе нужен.

Кто доказывает свою любовь?

Прежде всего тот, кто сам в неё не верит! Если ты точно знаешь, что любишь этого человека и всячески выражаешь ему свою любовь и словами, и поступками, то зачем доказывать любовь, вступив с ним в половые отношения? Разве это и есть самое главное в ваших отношениях? Доказывает свою любовь слабенький человек, поддающийся манипуляциям, не умеющий правильно выбирать молодых людей и расставлять приоритеты.

Почему нельзя начинать половую жизнь лишь из желания забеременеть и родить ребёнка?

Потому что это провокационная ситуация для здоровья юной матери и малыша. Потому что желание родить ребёнка у мужчины и женщины должно быть обоюдным. Потому что ранняя беременность может поставить в сложную ситуацию сразу несколько человек: тебя (так как именно на твою голову обрушатся все упрёки и обязанности), твоего парня (так как нечестно планировать беременность от человека, который в данный период жизни не хочет иметь детей) и твоих родителей (которые будут мучиться чувством вины от того, что не уберегли Тебя, а также от того, что именно на их плечи ляжет ответственность за будущего малыша или за твой аборт и его последствия).

Желание иметь ребёнка — нормальное человеческое желание. Оно говорит о том, что у тебя как у формирующейся женщины всё в порядке с чувствами, и в будущем ты будешь наслаждаться материнством. Начинай готовить это будущее уже сейчас: веди здоровый образ жизни, избавься от вредных привычек, правильно питайся, занимайся спортом, получи качественное образование и дождись достойного молодого человека, способного стать тебе верным спутником жизни, а вашим детям — хорошим отцом. Тогда твой ребёнок будет расти здоровым и счастливым!

Почему нельзя вступать в сексуальный контакт, подражая сверстникам, по принципу: «Уже все делают „это“, значит, и мне пора»?

Твоя близкая подруга (или друг) начала сексуальные отношения, и тебе тоже хочется каких-то значимых перемен? Не торопи события, думай о своей жизни. Любить друг друга можно и без секса: встречаться, разговаривать, шутить, делиться важными вещами, помогать друг другу, подбадривать, выручать, заботиться и т.д. Это хорошая проверка чувств.

Если же начнёшь половую жизнь слишком рано, не исключено, что перечеркнёшь многие свои планы. Ведь половая жизнь полна сюрпризов, зачастую неприятных и сложных, с которыми по плечу справиться только взрослому человеку. А ты пока подросток, и неприятные сюрпризы сильно осложнят твою жизнь.

Быть может, это испытание судьбы, и если ты сейчас пройдёшь его достойно, то в награду получишь встречу с тем единственным, своим человеком, для которого себя хранил(а). Не пройдёшь испытание — получишь в невесты (женихи) такого партнёра, которого заслуживает торопливый, необдуманный выбор.

Из книги "Путеводитель от подростка к взрослому. В 3 книках. Книга 1. Ты и взрослая жизнь. Инструкция от ошибок"