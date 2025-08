Бить или не бить? Как в разных странах решают вопрос телесных наказаний для детей

Японское правительство одобрило поправки в закон о жестоком обращении с детьми, вводящие запрет на любые телесные наказания для несовершеннолетних. Парламент должен будет рассмотреть их 1 апреля. Если норму примут, детей не смогут наказывать не только опекуны, соцработники и близкие родственники, но и родители.

Поправки были предложены после резонансного дела об убийстве 10-летней девочки своим отцом. В конце января маленькая Миа Курихара была обнаружена мёртвой в ванной собственного дома, после продолжительных издевательств отца.

При этом девочка задолго до смерти жаловалась на насилие: в школьной анкете она описывала случаи истязаний и просила о помощи. Органы опеки однажды принимали девочку на непродолжительное попечение, однако после без веских на то оснований отправили домой. Даже когда Миа несколько месяцев не появлялась в школе, никто не придал этому значения. Только в январе в органы опеки поступило сообщение об отсутствии девочки на занятиях, но было уже поздно. Как стало известно позднее со слов матери, отец избивал малышку каждый день, заставлял подолгу стоять, не давал спать, будил посреди ночи ледяной водой, морил голодом…

Эта история потрясла всю японскую общественность, а премьер Синдзо Абэ открыл специальное заседание правительства для рассмотрения дела. Он поручил срочно проверить все детские консультации, а также разработать меры по более эффективной защите детей от издевательств.

Необходимо все силы направить на искоренение издевательств над детьми, имея в качестве главного приоритета защиту жизни ребёнка,

— сказал Абэ.

Синдзо Абэ. Фото: www.globallookpress.com

Как итог — запрещающие телесные наказания поправки в закон о жестоком обращении с детьми.

Убийство ребёнка — невообразимо жуткое преступление. После случаев, аналогичных убийству Миа Курихары, хочется запретить жестоким взрослым вообще прикасаться к беззащитным детям, чего и добиваются сейчас японцы...

Но у полной отмены телесных наказаний для детей есть множество противников. Они считают, что отшлёпать ребёнка за серьёзную провинность — можно и нужно. Дать по губам за бранные слова, поставить в угол за разбитую посуду, съеденную банку варенья или двойку в школе — в этом нет криминала. А вот если предоставить неразумному дитю возможность жаловаться по любому поводу в органы опеки, и у родителей начнут несправедливо отбирать родительские права и сажать в тюрьму, это будет плохо как для них, так и для самого ребёнка. Ведь малолетнее чадо, обидевшееся на своих родителей, не осознаёт последствий своих жалоб.

Зарубежный опыт

Во многих современных странах телесные наказания в семье находятся под запретом. Так, согласно сайту «Глобальной инициативы по прекращению телесных наказаний детей» (The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children), физические наказания детей запрещены в большинстве стран Европы. В частности, в Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Латвии, Литве, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Португалии, Польше и других.

В Латинской и Центральной Америке ряд стран также полностью отказался от физических наказаний несовершеннолетних. Это, к примеру, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Бразилия, Гондурас, Коста-Рика, Парагвай, Перу.

А вот азиатские страны более строги к своим детям: обе Кореи, Китай, Индия, пока ещё Япония и другие страны не видят в телесных наказаниях в семье никакого криминала.

Значит ли это, что запрет на любые физические наказания — это достояние прогрессивного человечества, часто ассоциируемого с Европой, а отсутствие этого запрета — мракобесные пережитки тоталитарных режимов? Нет.

Запрета нет и в таких странах, как Великобритания, Швейцария, Бельгия, Италия, Канада, США.

Так, на Бельгию даже неоднократно жаловался Комитет против пыток ООН, однако правительство страны раз от раза отвечало, что существующее законодательство и так адекватно защищает детей. При этом в Бельгии гарантируется защита моральной, физической и сексуальной неприкосновенности ребёнка, но не запрещаются все телесные наказания.

В Великобритании законодательно оправдано «разумное наказание». Как и другим европейским странам, Великобритании также часто ставилось в укор отсутствие полного запрета телесных наказаний. Однако все рекомендации на этот счёт правительство планомерно отвергало. Отчитываясь перед Комитетом по правам ребёнка ООН в 2014 году, в правительстве Британии заявили, что «не оправдывают никакого насилия в отношении детей», но при этом «не считают лёгкий шлепок насилием». Также правительство заявляло, что оно «не должно вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей, пока ребёнок не подвергается риску жестокого обращения».

В Канаде в Уголовном кодексе есть статья 43, гласящая: «Каждый школьный учитель, родитель или лицо, стоящее на месте родителя, вправе применить силу в порядке исправления к находящемуся на его попечении ученику или ребёнку, если сила не превышает разумного в данных обстоятельствах». При этом нельзя наказывать с применением силы детей до двух или после 12 лет, унижать достоинство ребёнка, бить его линейкой или ремнём, а также по голове. Но блюстителям детских прав этого мало, поэтому сейчас в парламенте Канады рассматривается законопроект об отмене этой статьи. Но пока там разрешены разумные телесные наказания.

В США физические наказания для детей в семье также законны во всех штатах. При соблюдении трёх условий: применяемая сила должна быть разумной; она должна применяться во благо несовершеннолетнего — в виде наказания за проступок или с целью его предотвращения; наказание не должно причинять существенного вреда здоровью, за исключением проходящей боли, и психике ребёнка.

А как в России?

В нашей стране общественные обсуждения и законодательные прения по поводу телесных наказаний для несовершеннолетних разгорелись в 2016–2017 годах. Началось всё с принятия поправок к статье 116 УК РФ («Побои»), которые перевели побои в отношении чужих людей из уголовного в административное поле. А вот насилие в отношении близких родственников оставалось уголовно наказуемым. То есть, условно, можно было ударить чужого ребёнка и отделаться штрафом, а за применение силы к своему уже «светил» срок.

Это вызвало широкий общественный резонанс, многие родители возмутились против «закона о шлепках», как тогда назвали принятую меру в народе. Было собрано 200 тысяч подписей недовольных, свою критику высказывали сенаторы и депутаты, в частности Елена Мизулина, Людмила Бокова, Галина Карелова, Ольга Баталина, Ольга Окунева и другие.

Из-за принятия нового закона внутрисемейные побои стали более опасными, чем побои чужих людей. Это вопиющая несправедливость, нарушен принцип соразмерности и справедливости наказания, а также равенства граждан перед законом по семейному признаку,

— аргументировала свои претензии член СФ Елена Мизулина.

Е. Мизулина. Фото: www.globallookpress.com

В итоге под давлением общественности и чиновников в 2017 году побои в семье были декриминализованы, то есть переведены в административный кодекс — но при условии, что они были совершены впервые. Теперь при первом нанесении побоев близкому родственнику без причинения вреда здоровью человек может быть арестован на срок от 10 до 15 суток, либо будет обязан заплатить штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо привлечён на обязательные работы на 60-120 часов. При повторном избиении — преследование по уголовному законодательству.

При этом, согласно опросу «Левада-Центра» за 2017 год, физические наказания для детей считают нормой 32% наших граждан. С каждым годом их доля падает: в 2013 году применять силу при воспитании детей были готовы 45% респондентов, а в 2015 — уже 38%. То есть многие жители нашей страны, если верить опросу, сами сознательно отказываются от телесных наказаний — без всяких законов.

А протоиерей Андрей Ткачёв, отвечая однажды на вопрос зрителей Царьграда, призвал различать наказание и избиение:

В дозированном виде это вполне испытанный верный способ, имеющий библейские основания. Но здесь нужно исключить наказание в гневе, когда человек не контролирует свою силу. Когда сила удара превышает необходимость всякую. Когда это уже не наказание, а избиение, конечно, это грех. Если совсем отказаться от воздействия на ребёнка словом и делом, это опасно. Когда он лезет куда-то, пока ты ему объяснишь, что здесь огонь, здесь ток… Тактильные вещи заменят лишний разговор. Но избиение, издевательства, домашнее насилие — это грех.

А. Ткачёв. Фото: Телеканал «Царьград»

То есть обыкновенный шлепок или подзатыльник нормальному и здоровому ребёнку не наносит травмы, а предостерегает его, помогая развиваться правильно. И это для многих родителей очевидно. Реакцию простого русского человека на это можно описать недоумённой фразой Степана Леднёва из советского фильма «Большая перемена»: «Так что же, я своему ребёнку по заднице не могу дать?»

А вот когда родитель исступлённо и регулярно избивает своё чадо, как отец несчастной японской девочки Миа Курихары, это должно преследоваться по уголовному кодексу, так как наносит очевидный вред здоровью. И в российском законодательстве такие деяния преследуются по статьям 111, 112 и 115 УК, а виновные наказываются лишением свободы до 15 лет. Так что не стоит выдумывать новых норм, плодить бюрократию и открывать двери российских семей для холодной и подчас безжалостной ювенальной юстиции, которая даже простой подзатыльник может расценить как насилие над ребёнком.

Даже история маленькой японки в этом смысле показательна. Ведь девочка стала жертвой не потому, что в Японии недоставало какого-то особенного закона, а потому, что опека и школа были равнодушны к мольбам Миа...