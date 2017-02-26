Опасные шлепки. Психолог, священник и юрист о физических наказаниях детей

Чем грозят безобидные, на первый взгляд, физические наказания, почему иногда послушание опасно и к чему может привести закон о декриминализации побоев в семье, рассказывает «АиФ-Волгоград».

В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье - теперь тем, кто впервые уличен в физическом насилии в отношении близких, смягчили наказание - им грозит не уголовная, а административная ответственность. Речь идет исключительно о действиях, которые не нанесли вреда здоровью, в том числе и о так называемых шлепках детям.

Данные поправки в уголовный кодекс вызвали немало споров, в том числе очередную волну дискуссий о воспитании детей. Одни сочли, что родителям распустили руки, а другие, напротив, считают закон негуманным по отношению к ним: ведь заработать судимость за простой шлепок расшалившемуся чаду по-прежнему не так уж сложно. «АиФ-Волгоград» решил поговорить о том, допустимы ли физические наказания детей, с психологом, священнослужителем, а также обсудил особенности закона с юристом.

Бесполезные наказания?

Неделя современного ребенка еще с дошкольных лет расписана по дням: английский, уроки музыки, спортивная секция. Родители мечтают об успешной карьере для своего чада, а потому прививают не только знания, но и лидерские качества - без них сейчас не пробиться. Но все усилия и затраты могут быстро свестись к нулю, если роль кнута в воспитании играют физические наказания, утверждают детские психологи. И даже безобидные, как кажется родителям, шлепки «за дело», могут запросто разрушить планы на светлое будущее.

«Любой удар со стороны родителя, даже не болезненный - это всегда большой стресс для ребенка, как бы он ни повел себя дальше - замолчал ли, продолжил ли капризничать, неважно. Для него это потрясение, которое он в любом случае запомнит, - поясняет детский психолог Наталья Орешкина. - Одно из самых распространенных заблуждений родителей: если ребенок после пары хороших шлепков стал вести себя так, как надо, значит, он понял, что делал неправильно, извлек урок. Нет, в его голове сложилась совсем иная связь. Он больше не поступит так, чтобы его не ударили снова».

Мы часто удивляемся: почему многие дети не стремятся к успеху? Да потому, что на пути к нему неизбежно будут промахи, а ребенок с детства старается избегать неудач, так как боится наказания.

Шлепки, подзатыльники, равно и как и более тяжелые побои не имеют воспитательного эффекта, а лишь вселяют чувство страха, говорит психолог. И даже если мы добиваемся хорошего поведения, такой способ «общения» обязательно заявит о себе в будущем.



«Мы часто удивляемся: почему многие дети не стремятся к успеху? Да потому, что на пути к нему неизбежно будут промахи, а ребенок с детства старается избегать неудач, так как боится наказания», - продолжает Наталья Орешкина.

Впрочем, многие считают психологов чересчур категоричными: мол, одно дело раздавать подзатыльники направо и налево за любую провинность, а другое – отшлепать в исключительных ситуациях, когда других способов унять ребенка не находится. В какой семье такого не бывает? Но специалисты настойчивы: это скользкая дорожка.

«Если недопустимость физических наказаний не обозначена в семье, в какой-то раз родитель может попросту не рассчитать силы - например, будучи в состоянии аффекта от капризов ребенка, - поясняет Наталья Орешкина. - В психологии есть понятие «круга насилия». В нем сила увеличивается, а время сокращается. Как думаете, муж, который пару раз ударил жену, на этом остановится? Нет, побои становятся сильнее и происходят все чаще. С детьми действует тот же закон - постепенно жестокость становится оправданной и допустимой для того, кто бьет».

Одно из самых распространенных заблуждений родителей: если ребенок после пары хороших шлепков стал вести себя так, как надо, значит, он понял, что делал неправильно. Нет, в его голове сложилась совсем иная связь. Он больше не поступит так, чтобы его не ударили снова.

В зоне риска

Особенно опасны физические наказания для мальчиков, а вдвойне - для тех, кого воспитывают матери-одиночки. Даже шлепки, помимо страха, вселяют ребенка чувство вины, объясняет психолог. Мужчине по природе такое чувство не свойственно, но ребенок с ним растет. И уже взрослым он станет искать себе спутницу жизни, которая будет это чувство эксплуатировать. Таким образом этот выросший мальчик практически лишается шанса на здоровую семейную жизнь.

Еще одна группа особого риска - подростки. С детьми переходного возраста любой подзатыльник - опасное оружие, считает Наталья Орешкина. «Подростки и так чувствуют себя чужими, а физическое воздействие дает им ощущение, что вы их отторгаете. И если с маленькими детьми отрицательный эффект такого «воспитания» может быть отсрочен, то с подростком вы рискуете сразу же получить серьезный протест, который может закончиться плачевно».



Безобидные «шлепки» и более серьезные побои стоят в тесном соседстве, утверждает Наталья Орешкина. И есть огромная вероятность того, что допустимость первых постепенно приведет к более жестоким порядкам. Потому многие психологи не склонны так четко отделять насилие, не принесшее физического вреда, и более серьезное.

«Когда родитель позволяет себе ударить ребенка? Когда он не знает, что еще можно сделать? - подытоживает психолог. - Но стоит помнить, что в любом случае он имеет дело с плодами своего воспитания. Ребенок не родился капризным, непослушным. И раз он ведет себя неправильно сейчас, значит, в прошлом уже была своершена ошибка. Шлепки не помогут ее исправить, а лишь станут новым неверным шагом».

Не побои, а наказание

Впрочем, в спорах о воспитании ребенка немало сторонников иного взгляда на физические наказания. Главный аргумент тех, кто не против таких методов в том, что они традиционны для нашего общества, а кто-то спешит отметить, что христианской религией такое воспитание даже поощряется.

«В святом писании, действительно, есть слова о том что «аще отец любит сына, то биет его», - говорит протоиерей Николай Пичейкин, кстати в прошлом самбист, а теперь отец двух девочек и пяти мальчиков, также борцов. - Но часто их интерпретируют неправильно. Здесь мы имеем дело со старославянским языком, а если переведем на современный русский, то вместо «биет» получим «наказывает», от слова «наказ». А ведь наказ - это не побои, а указание пути, направления».

Однако отшлепать ребенка за непослушание церковью вовсе не возбраняется, уточняет он. Конечно, лучше действовать убеждением, но не всегда дети ему поддаются, и тогда требуется некое усилие.

«Если ребенку дважды было сказано не делать что-то, а он все равно продолжает, можно и слегка ударить. Бывает, что это не только позволительно, но даже необходимо. Если в какой-то момент не накажет родитель, то в будущем накажет жизнь и общество. Лучше, если близкий научит его не совершать того, что может привести нежелательным последствия. И, конечно, тут не совсем корректно определение «бить», все же тут родитель наказывает, указывает путь, а не бьет».

Главное, подчеркивает протоиерей Николай, чтобы в доме в целом была правильная атмосфера. «Если ребенок чувствует заботу, растет в любви, то он, конечно, воспримет такое вдруг понадобившееся наказание правильно», - отмечает он.

Право на воспитание

Заслуженный юрист России, доктор юридичекских наук и адвокат с многолетним стажем Светлана Казаченок считает, что закон, несмотря на поправки, распускает руки вовсе не сторонникам домашнего насилия, а сторонникам ювенальной юстиции. Ведь и за первый шлепок для родителей предусмотрено наказание, хоть и административное.

С сентября 2016 года, когда ввели уголовную ответственность за побои в семье, сразу возникло множество прецедентов, в том числе в отношении благополучных семей, делится юрист. Новый закон не меняет ситуацию кардинально, ведь привлечь к уголовной ответственности за обычный шлепок все еще можно, пусть и не с первого раза - были бы желающие наводить порядки в чужой семье.

Не стоит забывать, что у нас другие традиции, другой менталитет. И ювенальная юстиция в том виде, в котором она существует на Западе, нам категорически не подходит

«Даже в нынешней редакции данный закон противоречит Конституции РФ м Семейному кодексу - родитель обязан воспитывать ребенка, - поясняет Светлана Казаченок. - Безусловно, мы не говорим о побоях до ран и синяков, такие действия подлежат наказанию, и это даже не обсуждается. Но давайте будем честными: в каком количестве семей в нашей стране ребенка не шлепали по «мягкому месту»? Давно доказано, что лучший метод воспитания - метод кнута и пряника. И если мы хотим вырастить достойного члена общества, необходимы запретительные меры. А ребенок в силу возраста не всегда понимает такие запреты на словах».

Кроме того, остается в законе и коррупционная составляющая, считает Светлана Казачонок. «Наличие или отсутсвие побоев и ответственности за нее определяется во многих случаях субъективно, - уточняет юрист. - А потому при желании можно «расправиться» с неугодными гражданами, забрав у них детей. За границей, где ювенальная юстиция в действии, есть ужасающие примеры. Так, в Австралии подростка изъяли из семьи, где ему запрещали бесконечно сидеть за компьютером, и передали в другую, где взрослые взяли на себя обязанность не мешать подростку проводить время в виртуальной реальности. И мы с такими законами тоже можем довести все до абсурда. Не стоит забывать, что у нас другие традиции, другой менталитет. И ювенальная юстиция в том виде, в котором она существует на Западе, нам категорически не подходит».