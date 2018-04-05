"Вы мне надоели!" Почему ребенок не может долго играть со сверстниками

Зачем ребенку-интроверту личное пространство и время

Тест на экстраверта и интроверта наверняка многое прояснил в поведении вашего ребенка. Интровертам для пополнения энергии необходимо одиночество и личное пространство. Расскажем подробнее об источниках энергии для интровертов: если дать такому ребенку вовремя "подзарядиться", удастся избежать его плохого поведения, ссор с братьями и сестрами и конфликтов с друзьями. Новости СМИ2

Почему одиночество для интровертов так важно

Общение с людьми заставляет интроверта действовать за пределами своего внутреннего мира, что может быть для него утомительным. Внешний мир высасывает из него энергию. Если ваш ребенок после проведенного в школе дня превращается в сварливого брюзгу, возможно, он просто интроверт, которому нужно побыть в одиночестве.

Интровертам нужно личное время. Дети-интроверты зачастую не знают, как тактично покинуть компанию и уединиться, потому что в нашем обществе их учат только тому, что нужно быть общительными и играть "вместе со всеми". Они не понимают своей потребности в одиночестве и в результате становятся раздражительными, считают, что остальные специально их "достают". Иногда они могут внезапно прекратить игру с друзьями и выпалить: "Вы мне надоели! Идите домой!". Непризнанная потребность в личном времени — одна из главных причин психологических срывов у детей с непростым характером, ссор с братьями и сестрами и плохого поведения.

Если ваш ребенок — интроверт, вы должны помочь ему понять, что он нуждается в периодах уединения, чтобы перезарядиться энергией. Когда сын или дочь, играя с товарищами, начинает раздражаться, скажите: "Мне кажется, твой организм говорит тебе, что тебе нужно немного побыть в одиночестве". Научите его тактично говорить: "Мы отлично поиграли. Поиграйте пока без меня, а я присоединюсь к вам чуть позже". Научите его находить приемлемый предлог — например, сходить на кухню выпить воды или пойти в туалет. Там можно задержаться на несколько минут, чтобы получить необходимый перерыв. Таким образом вы поможете ребенку распознавать моменты, когда его энергия находится на исходе, и, никого не обижая, уединяться, чтобы восстановить свои силы.

Маленькие дети-интроверты не любят находиться "одни", а предпочитают найти тихое местечко вдали от толпы и посидеть вместе с мамой, папой или другим взрослым, который им нравится. Им нужен перерыв, но они предпочитают взять с собой "надежную защиту".

Не нужно давить на интровертов и заставлять их оставаться "в компании". Несколько минут уединения могут действовать на интроверта как глоток свежего воздуха, и если лишить его такой возможности, он вполне может превратиться из позитивного и общительного весельчака в злобного монстра. Лучший друг для интроверта — это он сам. Он наслаждается собственным обществом и никогда не скучает наедине с собой. Экстравертам это трудно понять.

Точно так же, как вы учитываете потребности своего ребенка в питании, вы должны учитывать и его потребности в восстановлении энергии. В следующий раз, когда друзья приглашают вас пойти в зоопарк, а потом сразу же организовать пикник, остановитесь и подумайте о своем маленьком интроверте. Хватит ли ему энергии на целый день интенсивного общения? Возможно, стоит сделать перерыв между зоопарком и пикником? Или пойти в зоопарк, но отказаться от пикника?

Помните, что ваш маленький интроверт любит общаться с людьми, просто коммуникация сильно истощает его энергетические запасы, которые он может восстановить только в одиночестве и покое.

Как отвоевать личное пространство

Личное пространство жизненно важно для интровертов. Недавно мне позвонила мать одного четырехлетнего мальчика с непростым характером. Она сказала, что у ее сына проблема: он постоянно дерется с детьми, когда их выстраивают в линейку. Я попросила ее поинтересоваться у него, почему он это делает.

— Он сказал, что ударил мальчика, который стоял рядом с ним, потому что тот не должен был стоять на этом месте, — сказала она.

— Я понимаю, почему он это сделал, — ответила я.

— Понимаете?! — огорошено переспросила она.

— Интровертам нужно личное пространство. Необходимость делить пространство с другими людьми отнимает у них массу энергии. Когда они устают, они перестают себя контролировать. Объясните сынишке, что он нуждается в личном пространстве. Он может вставать в конец линейки, где он будет чувствовать себя лучше. Или научиться говорить: "Пожалуйста, отодвинься" или "Мне нужно чуть больше места". Когда он поймет, что ему трудно впускать в свое личное пространство других людей, и научится восстанавливать свои запасы энергии, проблемы исчезнут.

Потребность в личном физическом пространстве проявляется множеством разных способов. Например, ребенок может требовать отдельного места в машине, иначе он начинает брюзжать, что его задевают ногами, дышат ему в лицо или кричат на ухо. Двухлетний малыш может закатывать истерику, когда вы снимаете с него шапку или свитер, потому что вы бесцеремонно вторгаетесь в его личное пространство.

Одни дети не могут делить свою комнату с братьями или сестрами, другие вешают на дверь табличку "Посторонним вход воспрещен", третьи отказываются сидеть с кем-либо за одной партой в школе. Даже если ребенок делает это несознательно, этими действиями и реакциями он наглядно показывает окружающим, насколько важно личное пространство для его хорошего психического самочувствия.

Интроверты требуют личного пространства вовсе не потому, что они эгоистичны, асоциальны или высокомерны. Просто отсутствие такого пространства истощает их энергию. Вы должны объяснить своему маленькому интроверту эту его особенность и уже в раннем возрасте научить его социально приемлемым способам обеспечивать себе пространство, которое жизненно необходимо ему для восстановления энергии.

Когда двухлетний Сет начал посещать детский сад, каждый день его первые минуты в группе всегда сопровождались скандалом. Другие дети с радостью бросались ему на встречу, но Сет замирал на месте и начинал вопить. Этот маленький интроверт впадал в панику от такого массового вторжения в его личное пространство, особенно после резкой смены обстановки. К счастью, воспитатели поняли, что с ним происходит. Они предложили всем детям обручи, чтобы с их помощью они могли обозначить "собственную территорию". Никто из детей не взял обруч, кроме Сета. Каждое утро отец приводил Сета в детский сад, помогал ему раздеться, а затем они вместе находили место, где Сет спокойно сидел внутри своего обруча. Там он мог несколько минут поиграть с любимой игрушкой и настроиться на общение. Воспитатели объяснили детям, что Сету просто нужно дать немного времени и места, чтобы привыкнуть к новой группе, после чего он будет готов играть вместе с ними. Обруч был конкретным символом этой потребности. Другие малыши видели обруч и терпеливо ждали. Воспитатели также сказали Сету, чтобы он предупреждал их о том, когда будет готов присоединиться к другим детям. Как правило, мальчику хватало десяти минут, после чего он позволял воспитателю помочь ему поставить обруч на место и проводить его в группу. Так продолжалось в течение трех недель. Сет понял, что у него всегда есть возможность обеспечить себе личное пространство, когда это необходимо, и стал чувствовать себя гораздо комфортнее. Теперь он входит в дверь, пару минут наблюдает за происходящим и начинает играть с детьми. Понимание и уважительное отношение к его потребности в личном пространстве позволило Сету успешно адаптироваться к новой обстановке.

Время перед сном — любимое время для разговоров

Интроверты предпочитают сначала думать, а потом говорить. Экстраверты предпочитают размышлять вслух и обсуждать все немедленно, что может становиться причиной раздоров между ними и интровертами. Например, экстраверт может настаивать на немедленном обсуждении проблемы, тогда как интроверт будет всячески избегать этого, стараясь получить время на размышление.

Я столкнулась с прекрасным примером такого несовпадения, когда писала эту главу. Я пришла к мужу в комнату и попросила его назвать три самые важные вещи с точки зрения интроверта. Я стояла и ждала ответа. Он посмотрел на меня и рассмеялся. "Я понимаю, что ты хочешь получить ответ немедленно, как всегда, — сказал он. — Но знаешь, мне нужно подумать". (Кстати, ответа я жду до сих пор. Меня утешает лишь мысль о том, что этот ответ, когда я его получу, будет очень продуманным и мудрым.)

Экстраверты должны понимать, что интроверт медлит с ответом вовсе не потому, что у него нет никаких мыслей, что он не услышал ваш вопрос или же попросту его проигнорировал. Позвольте вашему маленькому интроверту поразмышлять над вопросом, обдумать свои соображения, и глубина его ответа поразит вас. Размышления питают его энергией.

Если вас раздражает, что ребенок не сразу отвечает на ваши вопросы, измените свой подход, как это сделала Меган. "Когда я поняла, что мой сын — интроверт и ему нужно время, чтобы подумать, я изменила тактику, — говорит она. — Теперь я задаю ему вопрос и добавляю „Подумай об этом. А я зайду через несколько минут, чтобы узнать, что ты решил“. Затем я ухожу и занимаюсь своими делами, а когда возвращаюсь, у него уже есть готовый ответ".

Время перед сном — любимое время для интровертов, чтобы начать разговор. Может казаться, что они специально тянут время, но это не так. Интровертам просто нужно переварить полученные за день впечатления, и к вечеру как раз наступает момент, когда они готовы ими поделиться. Начинайте подготовку ко сну чуть раньше, чтобы оставить хотя бы 10–15 минут на "разговоры". Тогда вам не придется прерывать беседу из-за того, что уже слишком поздно, и вы получите возможность наконец-то выслушать свое разоткровенничавшееся чадо.

Отсутствие отвлекающих факторов во время занятий

Если ваш ребенок не выходит из комнаты, чтобы поприветствовать вас, когда вы возвращаетесь домой, скорее всего, он просто интроверт, который экономит свои запасы энергии. Если интроверт чем-то увлеченно занят, он не любит отрываться, потому что любые помехи и перерывы отнимают у него энергию.

Научить своего ребенка-интроверта восстанавливать свои запасы энергии — значит сделать важный шаг на пути к его хорошему поведению. В следующий раз, когда ваш маленький интроверт начнет себя плохо вести, мысленно оцените его уровень энергии. Ему пришлось много общаться? Слишком долго делить пространство с другими людьми? Быстро отвечать на вопросы? Или ему приходилось постоянно отвлекаться, когда он играл? Если на любой из этих вопросов вы ответили "да", дайте возможность своему чаду уединиться и немного побыть в тишине и покое. В конце концов ваш ребенок сам научится распознавать свое состояние и заботиться о себе.

Иногда родителям бывает достаточно узнать психологический тип своего ребенка и начать учитывать его потребности, чтобы все проблемы с поведением остались в прошлом. Именно это произошло в жизни Эрики, мамы-экстраверта, и ее сына Джейка, шестилетнего интроверта с непростым характером.

"Как прошел твой день?" — весело спрашивала Эрика, забирая Джейка после школы. Но в ответ чаще всего получала мрачное молчание. Потом она узнала об интроверсии и экстраверсии и поняла, что ее сын — ярко выраженный интроверт, который отчаянно нуждается в тишине и покое после долгого школьного дня.

Тогда она поговорила с Джейком. "Мне кажется, что ты — интроверт, который любит людей, но просто устает от общения, особенно после школы, — сказала она. — Давай разработаем план. Приветствовать друг друга — это важно. А еще тебе важно побыть в тишине. Поэтому тебе достаточно просто сказать: „Привет, мам! Я буду готов поговорить попозже“. После чего ты можешь надеть наушники, включить любимую музыку и расслабиться".

Теперь Эрика и Джейк любят это время, когда они вместе возвращаются из школы домой. Благодаря тому, что Эрика поняла потребности своего ребенка и научила его вежливо сообщать о них, повода для конфликтов не стало, а отношения между мамой и сыном значительно улучшились.

Из книги "Ребенок с характером"