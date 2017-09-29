В класс - с топором. Почему школьник из Ивантеевки пошёл убивать?

15-летний парень из Ивантеевки пришёл в школу и попытался убить своих одноклассников.

Журналисты у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. © / Марк Абаев / РИА Новости

Произошло это 5 сентября, но, как говорят его знакомые, акт возмездия Михаил намечал на 11 сентября. Его давно и сильно интересовали темы, связанные со смертью и убийствами. Он активно интересовался американскими детьми-убийцами, которые расстреливали своих одноклассников, и даже создал свой «список смерти», куда занёс всех, причинивших ему боль и страдания, включая, поговаривают, родного отца.

Мальчик в широком чёрном плаще сумел пронести на территорию школы травматическое оружие, взятое у отца, петарды и кухонный топорик. Этим топориком он ударил в лицо учительницу Любовь Калмыкову, которая попыталась приструнить парня. 39-летняя женщина оказалась в реанимации с черепно-лицевыми травмами. Трое одноклассников Михаила в ужасе выпрыгнули из окон и получили переломы костей. А он разбросал по коридору взрывпакеты, но больших бед натворить не успел - в школу ворвалась полиция, парня задержали.

Как рассказывает сестра Михаила, мальчишку постоянно травили одноклассники. Он переживал, копил злость. «И сделал это, потому что у него за 3 года накопилось».

Семья «ивантеевского стрелка» вполне благополучная, отец - бизнесмен. И о проблемах с психикой у ребёнка родители, видимо, догадывались. Недаром же он, по некоторым данным, уже год состоял на учёте у психиатра: причиной обращения были суицидальные наклонности.

Возможно, знали о грядущей беде и в школе. И хотя администрация это категорически отрицает, ученики утверждают, что предупреждали педагогов о возможных проблемах. Говорят также, что, собравшись в школу, Михаил предупредил некоторых одноклассников, что им лучше побыстрее покинуть класс, - отправил им СМС.

Помимо интереса к смерти и убийцам Михаил также обожал оружие. За неделю до трагедии он вынес во двор и продемонст­рировал своим немногочисленным приятелям собственноручно собранный пистолет.

Раньше нам казалось: кровавые драмы в школах случаются только на Диком Западе с его вседозволенностью и доступным оружием. Но нет. Наши дети тоже научились стрелять друг в друга.

«Сейчас предъявляются претензии к охраннику, что он пропустил ребёнка, но следствие разберётся.

Может быть, охранник и пропустил, но мне кажется, что семья и школа пропустили ребёнка - это самая главная проблема - так оценила ситуацию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. - Когда у ребёнка были очевидные проблемы, семья и школа не встали рядом с ним, не попытались его выслушать, понять, поддержать психологически - в этом самая главная проблема безопасности».