Как поддержать ребенка-дошкольника?

Чего ждут в детском саду от вашего ребенка?

В начале, когда малыш только начинает ходить в детский сад, наиболее частые проблемы — это проблемы с поведением, в них, как в зеркале, отражаются все трудности ребенка.

— Если малыш непоседливый, недисциплинированный, бьет других детей — эти трудности на виду.

— Иное дело — когда ребенок тихий и послушный, но постоянно сидит в сторонке и не участвует в общих играх. На него надо обратить особое внимание, ибо такое поведение может свидетельствовать о тревожности или даже о депрессии ✓.

На что следует обращать внимание в младших группах?

— Главное в это время — социализация ребенка, его адаптация к новым условиям и интеграция в группу, его способность воспринимать правила жизни в коллективе и понимать указания.

— Трудности адаптации поначалу случаются нередко, но и длятся обычно недолго.

— Игра (см. «Игра») занимает в жизни ребенка очень важное место и ни в коем случае не противопоставляется «работе». Именно игра обеспечивает развитие образного мышления, которое будет необходимо малышу в дальнейшем, чтобы нормально учиться.

— Трудности с развитием речи, безусловно, обещают в будущем проблемы с обучением. Это самый верный знак.

— Даже при том, что сначала у детей развивают психомоторику и учат их что-то делать руками, за этим всегда стоит развитие речи, равно как и способности понимать указания.

— Не драматизируйте проблем, на которые обращают ваше внимание в детском саду, но и не пренебрегайте ими, непременно обсуждайте их с воспитателями.

В средней группе продолжается работа по укреплению здоровья и закаливанию детей. Одни из главных задач — научить ребенка правильно двигаться, развить в нем самостоятельность, наблюдательность, вкус к творчеству. В течение всего года детям прививают гигиенические навыки, культуру речи и общую культуру, умение работать в коллективе, бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам… С точки зрения здоровья в это время надо особенно внимательно относиться к состоянию зрения и слуха ребенка.

В старших группах, то есть в пять-шесть лет:

— к концу года ребенок должен уметь правильно выражать свои мысли, слушать, отвечать и понимать рассказ, который читает ему взрослый.

— основное направление работы с пяти-шестилетними детьми — подготовка к обучению чтению.

— если «плохое поведение» часто влечет за собой трудности с обучением, то, и наоборот, может случиться, что ребенок, которому трудно ответить на вопрос, становится особенно непоседливым.

Детский сад — важный период, потому что в это время меньше риска создать напряженность с учебой. Дети должны получать удовольствие от того, что ходят в садик, это ощущение следует всячески поддерживать и сохранять, для того чтобы в ребенке укреплялась вера в себя и не снижалась его самооценка ✓ . Именно вера в себя и самооценка играют ведущую роль при дальнейшем обучении.

— Принимайте во внимание мнение воспитателя и будьте ему признательны за советы. Если возникают трудности, вам лучше вмешаться как можно раньше.

— При необходимости просите привлечь специалистов извне: логопеда, психолога…

Чего ждут от ребенка в подготовительной группе?

Здесь на первое место выходят занятия чтением, письмом и математикой: малыша обучают читать, писать и считать.

Если вашему ребенку трудно учиться, иными словами — существует заметное противоречие между тем, что он умеет делать, и тем, что должен уметь в этом возрасте, первый, к кому вам стоит прислушаться и к кому обратиться за советом, — это воспитатель. Обладая ценным опытом и связями — не только в детском саду, но и за его стенами, — он может руководить всеми вашими действиями.

Стоит прислушиваться и к медицинским работникам, которые призваны контролировать санитарное состояние детского сада, следить за соблюдением режима дня, питанием детей, правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и прогулок, должны участвовать в организации оздоровительных мероприятий, проводить взвешивание и антропометрические измерения детей. В случае необходимости эти сотрудники детского сада вызовут врача, позвонят вам, порекомендуют родителям, к какому специалисту лучше обратиться.

Как помочь ребенку-дошкольнику дома?

— Поведение вашего ребенка в детском саду ни в коем случае не должно отражаться на ваших с ним отношениях и на обращении с ним дома. Никогда не наказывайте его за то, что он «безобразничает» в саду. Это не входит в ваши обязанности, да и двойная кара отнюдь не приводит к добру.

— Не надо перегружать малыша рекомендациями: «Кушай в садике как следует!», «Будь внимателен!», «Веди себя хорошо!» и так далее. Эти напутствия, самым парадоксальным образом, могут только осложнить ему задачу.

— Если вашему ребенку приходится постоянно следить за своим поведением, ему не под силу одновременно и хорошо учиться. Более того, он может из-за этого утерять способность судить о себе самом, стать зависимым от мнения окружающих, и его будет постоянно одолевать боязнь упрека или наказания.

— Не дергайте ребенка каждую минуту, наоборот, старайтесь максимально развивать его автономию, расширять возможности его самостоятельных действий и самоконтроля. Не спрашивайте, как малыш вел себя в детском саду, сразу же, как заберете его оттуда.

— Не критикуйте в присутствии ребенка его воспитателей — это чревато для малыша внутренним конфликтом, кризисом доверия: если воспитательница такая плохая, зачем же меня каждый день ей отдают, все равно она не может меня любить, а разве это не предательство?

— Если вашему ребенку понадобится помощь в какой бы то ни было области, доверяйте специалистам.

— Дома главным образом играйте с ребенком, позвольте ему расслабиться, отдохнуть.