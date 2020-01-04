Вкуснейшая гречка всего за 15 минут. Необычный рецепт. Бюджетно

Гречотто — родственник знаменитого итальянского ризотто. Поскольку гречку, так называемую «черную кашу», в Италии не готовят, гречотто нельзя отнести к кулинарной традиции этой страны. Но способ совершенно итальянский, поэтому гречотто — одна из вариаций. Готовое гречотто имеет нежную кремовую консистенцию.
Гречка зеленая 150 г
Бульон овощной 200 мл
Соус на основе растительных масел соевый 250 мл
Лук репчатый 1 шт
Шампиньоны 200 г
Грибы белые сушеные 10 г
Тимьян 1-2 вет
Чеснок 2 зуб.
- Бульон разогрейте в кастрюле до кипения. Белые грибы тщательно промойте. Залейте белые грибы 150 мл кипятком в миске. Шампиньоны очистите ножом. Мыть шампиньоны нельзя! Шампиньоны нарежьте ломтиками. Мелко нарежьте 2 зуб. чеснока. Лук нарежьте мелким кубиком.
- Разогрейте сковороду с 1 ст.л. растительного масла. Слейте воду через сито от белых грибов в миску. Воду из-под грибов сохраните, она еще пригодится. Жарьте лук, белые грибы и шампиньоны в течение 5 мин. на сильном огне. Убавьте огонь до среднего, добавьте чеснок, листики тимьяна и гречку. Оставьте немного тимьяна для украшения.Посолите, поперчите. Перемешайте и прогревайте 30 сек помешивая. Добавьте бульон и воду из- под грибов. Готовьте до полного впитывания воды 12-15 мин. Если бульона не достаточно, добавьте воды. Добавьте соус соевый. Перемешайте и прогревайте гречку до готовности 5-7 мин. Посолите, поперчите по вкусу. Выложите на тарелки гречотто. Подавайте сразу же, посыпав оставшимся тимьяном.
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