Вкуснейшая гречка всего за 15 минут. Необычный рецепт. Бюджетно

Гречотто — родственник знаменитого итальянского ризотто. Поскольку гречку, так называемую «черную кашу», в Италии не готовят, гречотто нельзя отнести к кулинарной традиции этой страны. Но способ совершенно итальянский, поэтому гречотто — одна из вариаций. Готовое гречотто имеет нежную кремовую консистенцию.

В процессе приготовления следите за количеством жидкости — ее не должно быть слишком много.

Гречка зеленая 150 г

Бульон овощной 200 мл

Соус на основе растительных масел соевый 250 мл

Лук репчатый 1 шт

Шампиньоны 200 г

Грибы белые сушеные 10 г

Тимьян 1-2 вет

Чеснок 2 зуб.