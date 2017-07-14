6 правил хороших отцов

Вроде бы невинные огрехи воспитания ребенка могут иметь последствия, которые проявятся позже и сильно удивят и окружающих, и родителей. Не навредить ни дитяте, ни в конечном счете себе помогут советы Татьяны Свиридовой, к. п. н., специалиста по развитию самоотношения детей и подростков.

01

Не стоит контролировать каждый его шаг

«Чрезмерная забота в будущем принесет сплошные проблемы. Ребенок станет бояться всего незнакомого: новых мест, техники, людей и животных. Профилактику подобных расстройств нужно начинать в раннем детстве». Конечно, не стоить предлагать малышу сунуть палец в тостер, чтобы узнать, что такое горячо. Но в том, что он откроет для себя, что мыло горькое, а снег холодный, нет ничего страшного.

02

Старайся не выяснять отношения с женой на глазах у ребенка

«Извращения, сексуальные предпочтения и поведенческие стереотипы, как ни странно, закладываются у ребенка с самого раннего возраста. Поэтому хорошо бы перед ним не ссориться, а тем более — не разводиться», — говорит Татьяна. Если это все-таки произошло, сохраняйте с женой дружеские отношения, иначе мальчик вырастет подкаблучником, а девочка — мстительной стервой.

03

Победи монстра под детской кроватью

Фантазия детей часто порождает не только воображаемых друзей или сюжеты для игр, но и воплощение страха — монстров, которые приходят по ночам или квартируют в шкафу. Отец должен научить малыша бороться с ними. Лучший способ — нарисовать или вылепить предполагаемого врага, а потом найти его слабые стороны.

04

Научись отвечать на странные вопросы

Не удивляйся, если чадо однажды спросит, скоро ли ты умрешь. «Это нормально, — успокаивает наш эксперт, — более того, это признак интеллектуального развития». Объясни, что с человеком происходит после смерти: он попадает в рай или о нем помнят благодарные потомки. Но без натуралистичных подробностей! Ты же не хочешь, чтобы он фиксировался на смерти?

05

Хвали своего ребенка

В нежном возрасте ребенок привыкает, что его хвалят за любую ерунду — вроде того, «как здорово мы поели супик». В детском саду и тем более в школе такого не будет: там детей сравнивают, ставят друг другу в пример, а поощрение следует заслужить. Чтобы это не стало стрессом, начни заранее провоцировать «ситуации успеха» сам: учи чадо рисовать или складывать журавликов из купюр и хвали только за успех.

06

Правильно подготовь ребенка к детскому саду

Да, к этой встряске дитя нужно готовить. «Хорошо бы показать ему воспитательницу заранее. Или, как минимум, начать заранее рассказывать о ней. У ребенка узкое внимание, ему легче идти к конкретному человеку, а не в абстрактный сад». Кстати, если будешь хвалить тетю Любу уже при встрече, она может запомнить твое чадо и выделять его из толпы других детей.