Дистанционка пустила корни ещё глубже? В России вышел новый указ об образовании. Так, кабмин выпустил правила функционирования госсервиса "Поступление в вуз онлайн". Основная задача начальной фазы запуска портала состоит в организации удалённого зачисления в учебные заведения.

Кабмин выпустил правила функционирования госсервиса "Поступление в вуз онлайн". Соответствующий указ появился на сайте правовой информации.

Согласно новому порядку, выпускники школ получат возможность наблюдать за ходом приёмной кампании в удалённом режиме. Для подтверждения всех действий на портале абитуриентам потребуется электронная подпись.

Основная задача начальной фазы запуска сервиса состоит в организации дистанционного зачисления в учебные заведения, отмечается в тексте правительственного постановления.

Ответственными за деятельность портала было назначено три ведомства - Министерство науки и высшего образования, Рособрнадзор и Минкомсвязи.

Напомним, сервис начал работу в начале лета прошлого года. Ожидается, что с начала 2022-го он будет активен на территории всей России.