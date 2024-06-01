Календарь прививок

Детский
Национальный календарь профилактических прививок – это документ, утверждаемый Приказом Минздравсоцразвития РФ и определяющий сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке, в соответствии с программой ОМС. Данный календарь соответствует действующей редакции Национального календаря профилактических прививок, принятой Приказом №125н от 21 марта 2014 года Минздравсоцразвития РФ.
|Интервал
|Прививка
|Вакцина
|01.06.2024
|04.06.2024 - 08.06.2024
|02.07.2024
|01.08.2024
|01.09.2024
|17.09.2024
|02.12.2024
|01.06.2025
|01.09.2025
|
Пневмококковая инфекция
|02.12.2025
|
Полиомиелит
|
Дифтерия, столбняк, коклюш
|
Гемофильная инфекция
|31.01.2026
|
Полиомиелит
|02.06.2030
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Корь, краснуха, эпидемический паротит
|02.06.2030 - 02.06.2031
|
Дифтерия, столбняк
|
Туберкулез
|02.06.2038
|
Дифтерия, столбняк
|
Полиомиелит
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