Календарь прививок

Национальный календарь профилактических прививок – это документ, утверждаемый Приказом Минздравсоцразвития РФ и определяющий сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке, в соответствии с программой ОМС. Данный календарь соответствует действующей редакции Национального календаря профилактических прививок, принятой Приказом №125н от 21 марта 2014 года Минздравсоцразвития РФ.