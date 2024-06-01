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Календарь прививок

Детский

Национальный календарь профилактических прививок – это документ, утверждаемый Приказом Минздравсоцразвития РФ и определяющий сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке, в соответствии с программой ОМС. Данный календарь соответствует действующей редакции Национального календаря профилактических прививок, принятой Приказом №125н от 21 марта 2014 года Минздравсоцразвития РФ.
Интервал Прививка Вакцина
01.06.2024

Гепатит В

Энджерикс В, Эувакс В, Регевак B
04.06.2024 - 08.06.2024

Туберкулез

БЦЖ, БЦЖ-М
02.07.2024

Гепатит В

Энджерикс В, Эувакс В, Регевак B
01.08.2024

Гепатит В

Энджерикс В, Эувакс В, Регевак B

Пневмококковая инфекция

Превенар
01.09.2024

Дифтерия, столбняк, коклюш

АКДС, Пентаксим, ИнфанриксТетраксим

Полиомиелит

ПентаксимИмовакс Полио, ПолиориксТетраксим

Гемофильная инфекция

Пентаксим, Акт-ХИБ, Хиберикс
17.09.2024

Дифтерия, столбняк, коклюш

АКДС, Пентаксим, ИнфанриксТетраксим

Пневмококковая инфекция

Превенар

Полиомиелит

ПентаксимИмовакс Полио, ПолиориксТетраксим

Гемофильная инфекция

Пентаксим, Акт-ХИБ, Хиберикс
02.12.2024

Полиомиелит

ПентаксимИмовакс Полио, ПолиориксТетраксим

Гемофильная инфекция

Пентаксим, Акт-ХИБ, Хиберикс

Дифтерия, столбняк, коклюш

АКДС, Пентаксим, ИнфанриксТетраксим

Гепатит В

Энджерикс В, Эувакс В, Регевак B
01.06.2025

Корь, краснуха, эпидемический паротит

Приорикс, ЖКВ, ЖПВ

Гепатит В

Энджерикс В, Эувакс В, Регевак B
01.09.2025

Пневмококковая инфекция 
(ревакцинация)

Пневмо 23, Превенар
02.12.2025

Полиомиелит 
(первая ревакцинация)

Пентаксим, ОПВ, Имовакс Полио, ПолиориксТетраксим

Дифтерия, столбняк, коклюш 
(первая ревакцинация)

АКДС, Пентаксим, ИнфанриксТетраксим

Гемофильная инфекция 
(ревакцинация)

Пентаксим, Акт-ХИБ, Хиберикс
31.01.2026

Полиомиелит 
(вторая ревакцинация)

ОПВ, Имовакс Полио, Полиорикс
02.06.2030

Корь, краснуха, эпидемический паротит
(ревакцинация)

Приорикс, ЖКВ, ЖПВ
02.06.2030 - 02.06.2031

Дифтерия, столбняк
(вторая ревакцинация)

АДС-М Анатоксин

Туберкулез
(ревакцинация)

БЦЖ
02.06.2038

Дифтерия, столбняк
(третья ревакцинация)

АДС-М Анатоксин

Полиомиелит 
(третья ревакцинация)

ОПВ, Имовакс Полио, Полиорикс
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