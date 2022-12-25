Чтобы приготовить ореховые котлеты, нужно взять, в первую очередь, орехи. Мне нравится их миксовать - грецкие орехи, арахис, миндаль, фундук, кешью и т.д. Так получается более интересный вкус. В этот раз у меня дома нашлись грецкие орехи, фундук и арахис. Взяла их в равных пропорциях, хотя это и не принципиально. Если использовать арахис, то его лучше немного подсушить, но не пережаривать, так он будет вкуснее и не перебивать вкус других ингредиентов.

Картофель нужен крупный. Если у вас мелкий, то увеличивайте его количество (у меня 3 средних).

Панировочные сухари люблю домашние, свежие. Просто беру вчерашнюю булочку, лучше цельнозерновую, нарезаю на ломтики, немного подсушиваю в духовке или на сковороде и перемалываю в блендере.

Специи выбирайте на свой вкус, у меня прованские травы и свежемолотый чёрный перец.