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Ореховые котлеты

Ореховые котлеты

Когда надоедают привычные блюда, хочется приготовить что-то оригинальное, необычное. Ореховые котлеты удивят своим вкусом, порадуют не только приверженцев вегетарианской кухни, но и сторонников традиционных блюд. Их можно подать к обеду или ужину, приготовить с ними вкусные бургеры, взять с собой на работу или дать ребёнку в школу.

  • Общ.\актив. время готовки:40 минут\25 минут
  • Количество порций:4 порции
  • Калорийность (100g):269 ккал

Как приготовить оригинальные ореховые котлеты

Ингредиенты:
  • Орехи – 200 г микс
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 50 г
  • Петрушка – 3 веточка (-и)
  • Специи – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Мука – 2 ст.л. для панировки
  • Масло растительное – по вкусу для жарки

Приготовление: Шаг 1

  • Чтобы приготовить ореховые котлеты, нужно взять, в первую очередь, орехи. Мне нравится их миксовать - грецкие орехи, арахис, миндаль, фундук, кешью и т.д. Так получается более интересный вкус. В этот раз у меня дома нашлись грецкие орехи, фундук и арахис. Взяла их в равных пропорциях, хотя это и не принципиально. Если использовать арахис, то его лучше немного подсушить, но не пережаривать, так он будет вкуснее и не перебивать вкус других ингредиентов. 

    Картофель нужен крупный. Если у вас мелкий, то увеличивайте его количество (у меня 3 средних).

    Панировочные сухари люблю домашние, свежие. Просто беру вчерашнюю булочку, лучше цельнозерновую, нарезаю на ломтики, немного подсушиваю в духовке или на сковороде и перемалываю в блендере.

    Специи выбирайте на свой вкус, у меня прованские травы и свежемолотый чёрный перец.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 2

    Орехи измельчить с помощью блендера, можно пропустить через мясорубку. Помол выбирайте на свой вкус. Можно измельчить их в крошку, так котлеты выйдут более нежными или оставить небольшие кусочки для текстуры. 

    Ореховые котлеты
  • Шаг 3

    Луковицу почистить, порезать кубиками и пассеровать на небольшом количестве растительного масла до слегка золотистого цвета.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 4

    Картофель очистить, порезать кусочками и перемолоть в блендере или воспользоваться мясорубкой.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 5

    Петрушку промыть, высушить и измельчить.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 6

    Смешать все ингредиенты - измельчённые орехи, картофель, лук, петрушку, панировочные сухари, специи, соль. Дать немного постоять, чтобы фарш стал более податливым.

    Если фарш получился жидковатым, добавьте панировочных сухарей до нужной консистенции.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 7

    Сформировать котлеты. На этой стадии котлеты можно заморозить.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 8

    Котлеты обвалять в муке. Для этой цели можно использовать и панировочные сухари, но имейте в виду они впитывают много жира.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 9

    Обжарить котлеты на растительном масле с двух сторон на небольшом огне до золотистой корочки.

    Ореховые котлеты
  • Шаг 10

    Ореховые котлеты вкусно есть тёплыми с запечёнными овощами, картофельным пюре или/и салатом из свежих овощей.

    К ним можно приготовить грибной соус или подать их со сметаной.

    Приятного аппетита!

    Ореховые котлеты
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