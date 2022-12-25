Когда надоедают привычные блюда, хочется приготовить что-то оригинальное, необычное. Ореховые котлеты удивят своим вкусом, порадуют не только приверженцев вегетарианской кухни, но и сторонников традиционных блюд. Их можно подать к обеду или ужину, приготовить с ними вкусные бургеры, взять с собой на работу или дать ребёнку в школу.
- Общ.\актив. время готовки:40 минут\25 минут
- Количество порций:4 порции
- Калорийность (100g):269 ккал
Как приготовить оригинальные ореховые котлеты
Ингредиенты:
- Орехи – 200 г микс
- Картофель – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сухари панировочные – 50 г
- Петрушка – 3 веточка (-и)
- Специи – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Мука – 2 ст.л. для панировки
- Масло растительное – по вкусу для жарки
Приготовление: Шаг 1
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Чтобы приготовить ореховые котлеты, нужно взять, в первую очередь, орехи. Мне нравится их миксовать - грецкие орехи, арахис, миндаль, фундук, кешью и т.д. Так получается более интересный вкус. В этот раз у меня дома нашлись грецкие орехи, фундук и арахис. Взяла их в равных пропорциях, хотя это и не принципиально. Если использовать арахис, то его лучше немного подсушить, но не пережаривать, так он будет вкуснее и не перебивать вкус других ингредиентов.
Картофель нужен крупный. Если у вас мелкий, то увеличивайте его количество (у меня 3 средних).
Панировочные сухари люблю домашние, свежие. Просто беру вчерашнюю булочку, лучше цельнозерновую, нарезаю на ломтики, немного подсушиваю в духовке или на сковороде и перемалываю в блендере.
Специи выбирайте на свой вкус, у меня прованские травы и свежемолотый чёрный перец.
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Шаг 2
Орехи измельчить с помощью блендера, можно пропустить через мясорубку. Помол выбирайте на свой вкус. Можно измельчить их в крошку, так котлеты выйдут более нежными или оставить небольшие кусочки для текстуры.
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Шаг 3
Луковицу почистить, порезать кубиками и пассеровать на небольшом количестве растительного масла до слегка золотистого цвета.
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Шаг 4
Картофель очистить, порезать кусочками и перемолоть в блендере или воспользоваться мясорубкой.
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Шаг 5
Петрушку промыть, высушить и измельчить.
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Шаг 6
Смешать все ингредиенты - измельчённые орехи, картофель, лук, петрушку, панировочные сухари, специи, соль. Дать немного постоять, чтобы фарш стал более податливым.
Если фарш получился жидковатым, добавьте панировочных сухарей до нужной консистенции.
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Шаг 7
Сформировать котлеты. На этой стадии котлеты можно заморозить.
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Шаг 8
Котлеты обвалять в муке. Для этой цели можно использовать и панировочные сухари, но имейте в виду они впитывают много жира.
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Шаг 9
Обжарить котлеты на растительном масле с двух сторон на небольшом огне до золотистой корочки.
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Шаг 10
Ореховые котлеты вкусно есть тёплыми с запечёнными овощами, картофельным пюре или/и салатом из свежих овощей.
К ним можно приготовить грибной соус или подать их со сметаной.
Приятного аппетита!
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