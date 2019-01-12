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Плохое воспитание существует?

Плохое воспитание существует?

Нас с детства учили, что такое хорошо, а что такое плохо. Вроде бы все просто: приобщай ребенка к чистоте и порядку, научи его уважать взрослых и отвечать за свои поступки – и готов идеальный человек. Но на деле всё не так. Ребенок пасует перед трудностями, не умеет отстаивать свое мнение, заносчив или боязлив, агрессивен или пассивен.

Это и многое другое – результат плохого воспитания.

Признаки плохого воспитания

Плохое воспитание – это ряд воздействий на ребенка, наносящих ущерб его психике.

Одни родители не осознают пагубности своего отношения к детям, другие повторяют сценарий собственного воспитания, а некоторые вообще не считают необходимыми воспитательные воздействия.

Любой из этих вариантов приведет к печальным последствиям, которые исправить сложно, а порой и просто невозможно.

Неправильные воспитательные стратегии:
  • родитель ругает ребенка (а иногда и бьет) в присутствии других детей;
  • ребенка ругают, даже если он говорит правду и признает ошибки;
  • ребенка постоянно учат, дают советы, но не поддерживают;
  • родители постоянно сравнивают ребенка с другими детьми, ставя их в пример;
  • ребенок всегда подвергается критике;
  • родители не показывают ребенку своих чувств и привязанности;
  • достижения ребенка остаются незамеченными;
  • в семье не прилагают усилий для понимания чувств ребенка;
  • родители постоянно демонстрируют ребенку пример неправильного поведения;
  • ребенка постоянно запугивают;
  • в семье ребенку не предоставляется право выбора – мнение родителей единственно правильное.

Ошибкам ребенка нет оправдания, его не пытаются понять: не выучил, не старался, не тренировался. Ребенок никчемный, неспособный, глупый. Душевные переживания ребенка не берутся во внимание, потому что у родителей много дел и забот. При этом родители точно знают, как надо делать, но не показывают пример.

Странное дело, послушаешь некоторых родителей, и прямо жалко их становится: у других талантливые, успешные, воспитанные дети, а им не повезло. И главное, они очень стараются: постоянно ругают, объясняют, воспитывают, учат, а все зря.

Замкнутый круг: чем больше активности проявляют родители, тем хуже плоды их воспитательных воздействий. Если в перечисленных примерах вы узнали себя, то задумайтесь над тем, какой вы воспитатель.

Чем опасно плохое воспитание

Многие родители искренне считают, что ничего плохого в подобном воспитании нет. Напротив, ребенок вырастет самостоятельным и волевым.

На самом деле это не так. Последствия плохого воспитания плачевны:

  • Тревожность и депрессивность. Ребенок, которого постоянно за что-то ругают, живет в уверенности, что всегда делает всё не так, а значит, наказание неизбежно. Это вызывает тревожность, способную перерасти в депрессивность.

  • Неспособность к сопереживанию. Никто не переживает за ребенка, не разделяет его чувств, а следовательно, и сам ребенок не способен сочувствовать другим. Дети часто вырастают жестокими и холодными.

  • Проблемы взаимоотношений с другими людьми. Дети из таких семей вырастают не способными к близким контактам. Они не умеют дружить и любить, потому что настроены враждебно ко всем окружающим.

  • Нервные и психологические расстройства. Постоянное психическое напряжение неизбежно приведет к сбоям в работе нервной системы, а может, и к серьезным психическим расстройствам.

  • Девиантное поведение. Ребенок доверяет родителям, поэтому воспринимает их отношение к себе как норму человеческих отношений. Не исключено, что с еще большей жестокостью он будет относиться к окружающим людям.

Современные родители имеют целый арсенал воспитательных методов и приемов, им доступна помощь психологов и социальных педагогов, но некоторые из них явно забыли, что целью всего это является душевное благополучие ребенка.

Как стать хорошим родителем

Быть хорошим родителем означает всегда поворачиваться лицом к ребенку. Хотите стать хорошими родителями – начните прямо сейчас.

  1. Воздержитесь от грубости. Дети могут быть дерзкими и непослушными, вызывать негодование, но это не повод кричать на них и унижать. Нужно понимать, что криком невозможно добиться понимания, но можно вызвать расстройство неокрепшей детской нервной системы. И ни в коем случае не оскорбляйте ребенка.

  2. Научитесь спокойно реагировать на негативное детское поведение. Даже если внутри у вас все кипит, объясните ребенку свои требования. Информация, высказанная в сдержанном тоне, лучше усваивается.

  3. Обсуждайте с ребенком правила. Ребенок взрослеет, и правила в семье меняются: добавляются новые обязанности по дому, предъявляются дополнительные требования к поведению. Введение новых правил требует предварительного обсуждения, чтобы ребенок почувствовал свою значимость и взял ответственность за свои поступки.

  4. Предоставляйте ребенку выбор. Не делайте ничего для ребенка без его участия. Любая покупка, ремонт в комнате или планы на выходные требуют участия ребенка. Дайте ему выбор – это научит его принимать решения.

  5. Мотивируйте свои поступки. Нельзя быть категоричным, общаясь с ребенком. Отвечайте на вопросы, объясняйте свои требования и действия. Не следует использовать авторитарный подход, когда прав тот, у кого больше прав.

  6. Слушайте своего ребенка. Дети не так часто рассказывают нам о событиях дня и тем более об эмоциях и чувствах. Желание сына или дочери поделиться впечатлениями должно сопровождаться искренним вниманием. Не переводите разговор, не предлагайте перенести его на другое время. Другого раза может и не быть.

  7. Станьте примером для своего ребенка. Никакие нотации не заменят примера родителей. Чем читать мораль о здоровом образе жизни, лучше займитесь спортом вместе с ребенком и откажитесь от вредных привычек.

Воспитание детей – зона ответственности родителей. Хорошее воспитание обеспечивает благополучное будущее ребенка, а плохое – разрушает судьбу.

Светлана Садовникова

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