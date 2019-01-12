Плохое воспитание существует?

Нас с детства учили, что такое хорошо, а что такое плохо. Вроде бы все просто: приобщай ребенка к чистоте и порядку, научи его уважать взрослых и отвечать за свои поступки – и готов идеальный человек. Но на деле всё не так. Ребенок пасует перед трудностями, не умеет отстаивать свое мнение, заносчив или боязлив, агрессивен или пассивен. Новости СМИ2

Признаки плохого воспитания

Плохое воспитание – это ряд воздействий на ребенка, наносящих ущерб его психике.

Одни родители не осознают пагубности своего отношения к детям, другие повторяют сценарий собственного воспитания, а некоторые вообще не считают необходимыми воспитательные воздействия.

Любой из этих вариантов приведет к печальным последствиям, которые исправить сложно, а порой и просто невозможно.

Неправильные воспитательные стратегии:

родитель ругает ребенка (а иногда и бьет) в присутствии других детей;

ребенка ругают, даже если он говорит правду и признает ошибки;

ребенка постоянно учат, дают советы, но не поддерживают;

родители постоянно сравнивают ребенка с другими детьми, ставя их в пример;

ребенок всегда подвергается критике;

родители не показывают ребенку своих чувств и привязанности;

достижения ребенка остаются незамеченными;

в семье не прилагают усилий для понимания чувств ребенка;

родители постоянно демонстрируют ребенку пример неправильного поведения;

ребенка постоянно запугивают;

в семье ребенку не предоставляется право выбора – мнение родителей единственно правильное.

Ошибкам ребенка нет оправдания, его не пытаются понять: не выучил, не старался, не тренировался. Ребенок никчемный, неспособный, глупый. Душевные переживания ребенка не берутся во внимание, потому что у родителей много дел и забот. При этом родители точно знают, как надо делать, но не показывают пример.

Странное дело, послушаешь некоторых родителей, и прямо жалко их становится: у других талантливые, успешные, воспитанные дети, а им не повезло. И главное, они очень стараются: постоянно ругают, объясняют, воспитывают, учат, а все зря.

Замкнутый круг: чем больше активности проявляют родители, тем хуже плоды их воспитательных воздействий. Если в перечисленных примерах вы узнали себя, то задумайтесь над тем, какой вы воспитатель.