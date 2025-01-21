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Ачма из лаваша с сыром

Ленивая ачма из лаваша с сыром, вкусная и сытная закуска к чаю или завтрак.

Ингредиенты

Лаваш круглый - 5-7 шт.

или прямоугольный - 2-3 шт.

Сыр сулугуни - около 0,4 кг

Яйца - 2-3 шт.

Кефир - 1 стакан

Соль - по вкусу

Сливочное масло - по желанию

  • 205 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Приготовить настоящую грузинскую ачму - это целое искусство, а может и наука .

.. Много в ней тонкостей. Но есть вариант для домашнего и незатейливого приготовления этого замечательного блюда - ачма из лаваша.

Лаваш можно просто купить, а можно и приготовить по-простому самим и рецепт на сайте есть.

 

Для ачмы из лаваша с сыром подготовьте ингредиенты по списку.

 

Фото 1

 

 

Ачму можно собрать в круглой форме для запекания. Я готовлю из круглых лавашей, но можно сформировать вариант и из прямоугольных. Для начинки натрите сулугуни и перемешайте его с одним или двумя яйцами.

 

Фото 2

 

 

Для соуса соедините кефир и одно яйцо и тоже перемешайте, посолите по вкусу, но учтите, что сулугуни уже может быть солоноватый.

 

Фото 3


 

Первым делом нужно уложить 3 круглых лаваша немного внахлест друг на друга, смазать кефирным соусом и выложить по центру начинку из сулугуни.

 

Фото 4

 

 

Затем укройте начинку лавашом (или куском лаваша), немного сморщив его при необходимости.

 

Фото 5

 

 

Налейте на него немного кефирного соуса, т.е. увлажните.

 

Фото 6

 

 

Далее снова выложите сырную начинку и повторяйте слои столько раз, сколько запланировали. Затем подверните свободные концы нижних лавашей и укройте ещё одним лавашом. У меня будет 3 слоя сырной начинки, проложенной лавашом. Последний слой полейте кефирным соусом и положите по желанию кусочек сливочного масла.

 

Домашняя ачма из лаваша
Фото 7

 

 

Запекайте ачму при температуре 180-200 градусов в духовке около получаса.

 

Ачма из лаваша по домашнему
Фото 8

 

 

Ленивая ачма из лаваша с сыром готова.

 

Ленивая ачма из лаваша с сыром
Фото 9

 

Приятного аппетита!

 

Ачма из лаваша с сыром, рецепт с фото
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