Приготовить настоящую грузинскую ачму - это целое искусство, а может и наука .

.. Много в ней тонкостей. Но есть вариант для домашнего и незатейливого приготовления этого замечательного блюда - ачма из лаваша.

Лаваш можно просто купить, а можно и приготовить по-простому самим и рецепт на сайте есть.

Для ачмы из лаваша с сыром подготовьте ингредиенты по списку.

Фото 1

Ачму можно собрать в круглой форме для запекания. Я готовлю из круглых лавашей, но можно сформировать вариант и из прямоугольных. Для начинки натрите сулугуни и перемешайте его с одним или двумя яйцами.

Фото 2

Для соуса соедините кефир и одно яйцо и тоже перемешайте, посолите по вкусу, но учтите, что сулугуни уже может быть солоноватый.

Фото 3

Первым делом нужно уложить 3 круглых лаваша немного внахлест друг на друга, смазать кефирным соусом и выложить по центру начинку из сулугуни.

Фото 4

Затем укройте начинку лавашом (или куском лаваша), немного сморщив его при необходимости.

Фото 5

Налейте на него немного кефирного соуса, т.е. увлажните.

Фото 6

Далее снова выложите сырную начинку и повторяйте слои столько раз, сколько запланировали. Затем подверните свободные концы нижних лавашей и укройте ещё одним лавашом. У меня будет 3 слоя сырной начинки, проложенной лавашом. Последний слой полейте кефирным соусом и положите по желанию кусочек сливочного масла.

Фото 7

Запекайте ачму при температуре 180-200 градусов в духовке около получаса.

Фото 8

Ленивая ачма из лаваша с сыром готова.

Фото 9

Приятного аппетита!