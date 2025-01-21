Ингредиенты
Лаваш круглый - 5-7 шт.
или прямоугольный - 2-3 шт.
Сыр сулугуни - около 0,4 кг
Яйца - 2-3 шт.
Кефир - 1 стакан
Соль - по вкусу
Сливочное масло - по желанию
- 205 кКал
- 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Приготовить настоящую грузинскую ачму - это целое искусство, а может и наука .
Лаваш можно просто купить, а можно и приготовить по-простому самим и рецепт на сайте есть.
Для ачмы из лаваша с сыром подготовьте ингредиенты по списку.
Ачму можно собрать в круглой форме для запекания. Я готовлю из круглых лавашей, но можно сформировать вариант и из прямоугольных. Для начинки натрите сулугуни и перемешайте его с одним или двумя яйцами.
Для соуса соедините кефир и одно яйцо и тоже перемешайте, посолите по вкусу, но учтите, что сулугуни уже может быть солоноватый.
Первым делом нужно уложить 3 круглых лаваша немного внахлест друг на друга, смазать кефирным соусом и выложить по центру начинку из сулугуни.
Затем укройте начинку лавашом (или куском лаваша), немного сморщив его при необходимости.
Налейте на него немного кефирного соуса, т.е. увлажните.
Далее снова выложите сырную начинку и повторяйте слои столько раз, сколько запланировали. Затем подверните свободные концы нижних лавашей и укройте ещё одним лавашом. У меня будет 3 слоя сырной начинки, проложенной лавашом. Последний слой полейте кефирным соусом и положите по желанию кусочек сливочного масла.
Запекайте ачму при температуре 180-200 градусов в духовке около получаса.
Ленивая ачма из лаваша с сыром готова.
Приятного аппетита!