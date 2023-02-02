7 ошибок при организации сна ребенка, которые совершали все родители

Возможно, вы совершаете одну из ошибок ниже.

Проверьте себя:

Вы считаете, что малыш сам ляжет спать, когда захочет. Дневной сон ребенку дается сложнее, чем ночной, так как вокруг много раздражителей, уровень гормона сна мелатонина минимальный. Поэтому ребенку нужно помогать спать днем: создавать подходящие условия на сон, затемнять комнату, укладывать в нужное время, избегая перегулов.

Вы не укладываете ребенка старше 2 лет спать днем в надежде, что он лучше станет спать ночью. В этом возрасте дети еще не могут бодрствовать по 12 часов без отдыха. Если не давать малышу спать днем, он переутомится к вечеру и устроит истерику, будет часто просыпаться ночью.

Вы не затемняете комнату, боясь, что у ребенка будет путаница дня и ночи. Путаница дня и ночи может произойти только в первые 8 недель после рождения. Далее дети уже понимают разницу между временем суток.

Вы отдаете приоритет другим делам и строите режим снов вокруг них, а не дневную активность в согласии с режимом снов. Залог хорошего сна ребенка в правильной организации бодрствования. Если вы придерживаетесь определенной рутины, то организм малыша готов ко сну в нужное время, что позволит ему быстрее уснуть.

Вы не проводите ритуал перед дневным сном. Да, он так же необходим ребенку, как и перед уходом в ночь, если дневной сон проходит дома, а не в коляске.

Вы не продлеваете утренний и обеденный сон, если ребенок спит не более 20-40 минут в возрасте после 4 месяцев. Первые сны днем важно делать хотя бы 1 час, чтобы организм ребенка восстановился. Иначе будет копиться недосып.