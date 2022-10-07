7 вещей, которым стоит поучиться у детей

Мы так привыкли их воспитывать, что не замечаем, что нам, взрослым, тоже есть чему поучиться у карапузов. Не верите? Сейчас точно со мной согласитесь!

1. Не критиковать себя

Это с возрастом мы привыкаем «посыпать голову пеплом» и корить себя за ошибки. Детям это не свойственно.

Когда ваш маленький сынишка падает на асфальт, он не предается обвинениям в собственной неуклюжести, он просто встает на ноги и продолжает идти вперед.

Перестаньте крутить в голове свои ошибки и прегрешения. Просто сделайте вывод из ситуации и двигайтесь дальше.

2. Искренне удивляться

Как давно мы перестали обращать внимание на необычное вокруг себя?

Удивление – это недопустимая для взрослых вещь, которая, будто бы нивелирует нашу мудрость.

А малыши умеют от чистого сердца, широко раскрыв свои глаза, восхищаться простыми лучами солнца, пением птичек и работой ползучих работяг из муравейника в парке.

3. Общаться без стеснения

Когда слишком расковано с окружающими ведет себя взрослый человек, мы осуждающе хмыкаем. А ведь что может быть прекраснее непосредственного легкого общения с другими членами социума?

Почему простое желание познакомиться с человеком тормозится глупыми законами, комплексами и установками? Мы их сами напридумывали, а теперь страдаем от недопонимания и лжи.

4. Наслаждаться наготой

Если малыш снимет футболку в общественном транспорте, то вовсе не испытает никакого стеснения. Он не прячет то, что подарила ему природа от рождения.

Конечно, подобное поведение с вашей стороны может вызвать негодование и осуждение.

И мы не призывам вас щеголять «в чем мать родила» по паркам и стадионам. Но научиться любить собственное тело, было бы не лишним.

5. Заниматься физической активностью весело

Понаблюдайте за карапузами. Они носятся по улице, приседают в песочнице, лазают по турникам, потому что это приносит им удовольствие.

Мы же тягаем гантели и качаем пресс, потому что должны.

Такая мотивация долго не работает, а значит, скоро вы обязательно сорветесь и станете тюленить на диване с полным ртом зефирок.

А нужно ведь просто вспомнить свое детство и выбрать те игры, в которые вы играли с радостью. На их основе и необходимо строить систему физических упражнений.

Так что, танцуйте, катайтесь на велосипеде или плавайте в бассейне. Главное, с удовольствием!

6. Закатывать истерики

Не в смысле, рыдать, стуча кулачками по полу в супермаркете, или орать во все горло в кабинете директора, требуя повышения зарплаты.

Нет, просто научитесь не сдерживать свои эмоции. Как негативные, так и позитивные.

С сегодняшнего дня не «смех в ладошку», а хохот от всей души и во все горло. Позвольте себе злиться и плакать, радоваться и хохотать от чистого сердца.

7. Жить сегодняшним днем

Ведь «завтра» для кого-нибудь из нас может и не быть. Просто ответьте себе на вопрос: «Что бы я хотела делать, если бы это был мой последний в жизни день?».

После такого вопроса все становится по местам, расставляются жизненные приоритеты и начинаешь очень четко видеть то, что является в твоей жизни главным.

Отбрось будущее и прошлое, живи настоящим!

А чему вы научились у своего ребенка?