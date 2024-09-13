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Что узнает школьник из утвержденного Министерством образования Узбекистана учебника истории для 5-го класса? ﻿

www.razumei.ruНа всё отвечаю взаимностью
▪️Еще Петр I задумал захватить наш край, чтобы завладеть богатыми природными ресурсами.

▪️Захватив наш край, Российская империя установила колониальные порядки, стала грабить богатства края, попирать наше национальное достоинство и обычаи.

▪️Борьба против Российской империи была национально-освободительной, выражала волю народа.

▪️Коммунистическая (она же советская) Россия только усилила колониальный гнет, убивала национальную интеллигенцию и государственных деятелей.

▪️Борьба против Советской России была национально-освободительной, выражала волю народа.

▪️Память о жертвах российского колониального гнета навечно останется в памяти народа.

▪️Как вы думаете, какое отношение к России и русскими закладывает этот учебник? - задаётся вопросом историк А. Дюков (https://t.me/historiographe/15086).

▪️И можно ли считать государство, учащее такому школьников, дружественным России?

https://www.razumei.ru/blog/ad...

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