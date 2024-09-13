Что узнает школьник из утвержденного Министерством образования Узбекистана учебника истории для 5-го класса? ﻿

▪️Захватив наш край, Российская империя установила колониальные порядки, стала грабить богатства края, попирать наше национальное достоинство и обычаи.
▪️Борьба против Российской империи была национально-освободительной, выражала волю народа.
▪️Коммунистическая (она же советская) Россия только усилила колониальный гнет, убивала национальную интеллигенцию и государственных деятелей.
▪️Борьба против Советской России была национально-освободительной, выражала волю народа.
▪️Память о жертвах российского колониального гнета навечно останется в памяти народа.
▪️Как вы думаете, какое отношение к России и русскими закладывает этот учебник? - задаётся вопросом историк А. Дюков (https://t.me/historiographe/15086).
▪️И можно ли считать государство, учащее такому школьников, дружественным России?
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