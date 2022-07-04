Федеральные государственные образовательные стандарты создаются людьми не имеющими понятия что такое образование ﻿

С новым ФГОСом!

В России продолжается работа над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового, третьего поколения. Два ФГОС — для начальной (1-4 классы) и общей (5-9 классы) школы — были встречены в штыки нашим обществом и получили всестороннюю критику от специалистов. Однако, это не помешало чиновникам их одобрить, хотя и с большой задержкой. Предполагается, что внедрение новых стандартов начнётся уже с 1 сентября.

И вот Министерство просвещения спохватилось, что не хватает ещё и образовательного стандарта для 10-11 классов. 21 июня, без лишнего шума и каких-либо предупреждений, на «общественное обсуждение» был вынесен проект нового ФГОС среднего общего образования (СОО). И если уж предлагают обсудить, то грех не воспользоваться таким предложением, чтобы ещё раз напомнить о проблемах ФГОС.

Первая проблема и особенность ФГОС СОО — совершенная нечитаемость текста.

Проект ФГОС СОО представляет собой жуткое нагромождение псевдофилософской терминологии и модных словечек. Это и уже всем порядком надоевшие «мотивации», «компетенции» и «проектная деятельность», и всякие извращения с префиксоидом «само-» («саморазвитие», «самообразование» и ещё десяток подобных слов!). А также такие «глубокомысленные» словосочетания как:

• «социальные знаки» (?);

• «знаковая система» (Явно какой-то семиотик писал);

• «легитимность информации» (Видно, плохой перевод с английского… родного?

);

• «осуществлять позитивное стратегическое поведение» (!?);

• «эмоциональный интеллект»;

• «ценностное отношение… к русскому языку(!) и человеку» (сразу почему-то вспоминается Хайдеггер с его «Мышление в ценностях есть высшее святотатство…»);

• «экологическая культура» (?);

• и даже «устойчивое развитие человечества» (чувствуется дух глобалистского плана Agenda 2030).

Добавьте к этому формулировки типа «владение умением» и «умение владеть», общую тавтологичность и приличное количество опечаток, когда части речи не согласованы между собой (например, такие: «задачи, допускающие альтернативных решений» и «глубокого <…> освоение»), и получите текст, который просто невозможно ни прочитать, ни разу не споткнувшись, ни понять. Но если ФГОС невозможно понять, то как его можно внедрять?

Вторая проблема — нереалистичные требования.

Требования нового ФГОС СОО не учитывают возможности ни учеников, ни учителей, ни школ, ни даже государства. Многие из них вообще представляют собой скорее требования для студентов вузов.

Разработчики стандарта считают, что школьник по окончанию обучения должен уметь:

• «совершать осознанный выбор будущей профессии» (Каким образом, когда в стране нет ничего подобного УПК времён СССР?);

• «оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости» (Чтобы так оценивать идеи, надо знать много других идей из той же области. При чём тут средняя школа?);

• «создавать тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров»;

• «создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и др.)»;

• «сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.)» (Зачем всё это школьнику, когда большинство взрослых, занимающих к тому же немалые посты в госучреждениях, этого не могут?);

• «создавать (на иностранном языке!) письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы» (Судя по описанию, это первое задание из письменной части экзамена на знание английского языка IELTS Academic. Во-первых, это очень круто для простых школьников. Во-вторых, как школьники будут описывать графики и диаграммы на иностранном языке, если они их на русском не могут описать?);

• «умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов» (А в школы уже завезли учебники по источниковедению, что необходимы в образовании профессиональных историков?)

Вместо того, чтобы требовать от школьника такого простого и полезного умения, как писать эссе и рефераты, разработчики ФГОС СОО предлагают готовить из школьника какого-то универсального учёного-патентоведа-критика-историка. А много ли таких школьников-вундеркиндов смогут подготовить?! Когда учителя найдут время всем этим заниматься, и какая у них при этом должна быть квалификация? Какие должны быть учебники и пособия? Авторы, похоже, об этом вовсе не думают.

Третья проблема — собственно содержание образования.

Предлагаемые проектом ФГОС СОО для изучения темы и материалы оставляют желать лучшего. В них встречаются ошибки, а часть из них безнадёжно устарела и просто не соответствует современным реалиям.

Возьмём, к примеру, предмет "Информатика". Авторы ФГОС требуют от школьника «умения определять кратчайший путь во взвешенном графе», но не требуют знания, что такое граф! Как это возможно?

"Биология" так же вызывает недоумение. Разработчики требуют от учащегося «умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии и генетических технологий». Но как школьник сможет оценить аспекты этих технологий, если вместо информации о них стандарт предлагает ему изучать ошибочную теорию Опарина (1924 год) и фальсификации Геккеля (1866 год)?! Ещё одно требование ФГОС оказывается невыполнимой «хотелкой».

По "Литературе" предлагаются довольно спорные списки авторов и произведений. Но больше всего удивляет почти полное отсутствие в них незападных писателей. Но ведь в РАН сказали, что мы против европоцентризма! Допустим, что Латинскую Америку во ФГОС представляет Маркес, а за африканца сойдёт Камю. Но где же авторы из Азии? Там что, их нет?! После стратегического «поворота на Восток» отсутствие писателей Востока выглядит странным и неправильным.

Зато разработчики решили оторваться на "Истории". В список тем для изучения школьниками они добавили некий "Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему". Сразу видно работу «профессионалов»! В отличие от того же Гумилёва, от аберрации близости создатели ФГОС не страдают. Единственная проблема — уроки истории в средней российской школе проходят так, что мало какой школьник дойдёт до изучения этой темы в классе.

Первые комментаторы проекта ФГОС СОО отметили, что в него добавили много «патриотизма» и «воспитания». В том числе — «патриотического» опять же. Однако, как «патриотизм» может совмещаться с имеющимися в тексте стандарта основополагающими глобалистскими формулами? И как авторы предлагают воспитывать у обучающегося «гражданственность» и «уважение к своему народу», одновременно с этим переписывая из старого ФГОС «готовность противостоять идеологии… национализма»!? Это свидетельствует скорее не об особом патриотизме разработчиков ФГОС, а о наличии у них душевных расстройств, типа шизофрении. (Впрочем, на днях РАО подготовила особый документ о воспитании, который нужно бы рассмотреть отдельно.)

Здесь перечислены далеко не все проблемы проекта ФГОС СОО. И этот скромный обзор не претендует на то, чтобы перечислить их все. Но и этого вполне достаточно, чтобы просто отказаться от него. Потому что его невозможно «доработать», только — переработать (можно и в шрёдере). А учитывая, что перечисленные проблемы характерны для всех новых (или как их называют любящие семантические уловки чиновники — «обновлённых») ФГОС для школы, то необходимо и их полностью пересмотреть. Напомним, что этого давно и настойчиво требуют родительская общественность и соответствующие специалисты.

Автор - Фёдор Шиманский

ИСТОЧНИК: https://zavtra.ru/blogs/s_novi...