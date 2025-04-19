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Маленькие булочки с маком

Ингредиенты

Вода кипяченая - 1 стакан

Мак - 0,5 стакана

Сахар - 70 г

Яйца - 1 шт.

Изюм - 100 г

Молоко - 1 ч.л.

Тесто слоеное бездрожжевое - 250 г

  • 140 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Булочки с маком многие любят с самого детства, и я - не исключение. Существует масса вариантов и способов приготовления таких булочек.

А вот быстрых способов не очень-то и много, а это иногда очень важно, особенно если гости на пороге, или если у вас маленький ребенок. Поэтому я рискнула сделать маленькие булочки с маком из слоенного теста и не ошиблась - булочки вышли очень вкусными.

 

Для приготовления мини-булочек с маком, нам понадобятся: слоенное тесто, изюм, яйцо, сахар, мак, молоко и кипяток.

 

Ингредиенты для маленьких булочек с маком
Фото 1

 

 

В отдельную емкость всыпать мак и залить его частью кипятка.

 

Залить мак кипятком
Фото 2

 

 

Изюм промыть и залить оставшимся кипятком.

 

Залить изюм кипятком
Фото 3

 

 

Белок отделяем от желтка. Белок взбиваем с 0,25 стакана сахара. Взбитый белок смешиваем с сахаром и маком.

 

Ввести в мак взбитый белок
Фото 4

 

 

Тесто разморозить при комнатной температуре и раскатать.

 

Раскатать тесто
Фото 5

 

 

На тесто выкладываем равномерно маковую начинку, сверху посыпаем изюмом и оставшимся сахаром.

 

Положить мак и изюм
Фото 6

 

 

Сворачиваем тесто с начинкой в рулет.

 

Свернуть в рулет
Фото 7

 

 

Желток взбиваем с молоком.

 

Взбить желток с молоком
Фото 8

 

 

Рулет нарезаем кусочками по 1,5 см и смазываем их взбитым желтком. Выкладываем на противень.

 

Выложить кусочки рулета на противень
Фото 9

 

 

Выпекаем маленькие булочки с маком в разогретой духовке при 180 градусах 20 минут.

 

Рецепт мини-рулетов с маком
Фото 10

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото маленьких булочек с маком
Фото 11

 

 

Маленькие булочки с маком, рецепт с фото
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