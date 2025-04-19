Булочки с маком многие любят с самого детства, и я - не исключение. Существует масса вариантов и способов приготовления таких булочек.

А вот быстрых способов не очень-то и много, а это иногда очень важно, особенно если гости на пороге, или если у вас маленький ребенок. Поэтому я рискнула сделать маленькие булочки с маком из слоенного теста и не ошиблась - булочки вышли очень вкусными.

Для приготовления мини-булочек с маком, нам понадобятся: слоенное тесто, изюм, яйцо, сахар, мак, молоко и кипяток.

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В отдельную емкость всыпать мак и залить его частью кипятка.

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Изюм промыть и залить оставшимся кипятком.

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Белок отделяем от желтка. Белок взбиваем с 0,25 стакана сахара. Взбитый белок смешиваем с сахаром и маком.

Фото 4

Тесто разморозить при комнатной температуре и раскатать.

Фото 5

На тесто выкладываем равномерно маковую начинку, сверху посыпаем изюмом и оставшимся сахаром.

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Сворачиваем тесто с начинкой в рулет.

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Желток взбиваем с молоком.

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Рулет нарезаем кусочками по 1,5 см и смазываем их взбитым желтком. Выкладываем на противень.

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Выпекаем маленькие булочки с маком в разогретой духовке при 180 градусах 20 минут.

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Приятного аппетита!