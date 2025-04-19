Ингредиенты
Вода кипяченая - 1 стакан
Мак - 0,5 стакана
Сахар - 70 г
Яйца - 1 шт.
Изюм - 100 г
Молоко - 1 ч.л.
Тесто слоеное бездрожжевое - 250 г
- 140 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Булочки с маком многие любят с самого детства, и я - не исключение. Существует масса вариантов и способов приготовления таких булочек.
Для приготовления мини-булочек с маком, нам понадобятся: слоенное тесто, изюм, яйцо, сахар, мак, молоко и кипяток.
В отдельную емкость всыпать мак и залить его частью кипятка.
Изюм промыть и залить оставшимся кипятком.
Белок отделяем от желтка. Белок взбиваем с 0,25 стакана сахара. Взбитый белок смешиваем с сахаром и маком.
Тесто разморозить при комнатной температуре и раскатать.
На тесто выкладываем равномерно маковую начинку, сверху посыпаем изюмом и оставшимся сахаром.
Сворачиваем тесто с начинкой в рулет.
Желток взбиваем с молоком.
Рулет нарезаем кусочками по 1,5 см и смазываем их взбитым желтком. Выкладываем на противень.
Выпекаем маленькие булочки с маком в разогретой духовке при 180 градусах 20 минут.
Приятного аппетита!
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