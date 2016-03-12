Развиваем мелкую моторику рук вашего ребенка и формируем умение и навык работы с различными материалами.

Для изготовления паука и паутины нам понадобится:

1. Веточки изгороди или дерева

2. Моток черной или белой пряжи

3. Цветная бумага для изготовления глаз паука

Паук и Паутина своими руками

1. Изготавливаем паутинку, как указано на рисунке. Соединить нитками палочки и завязать по центру. Затем берем черные нитки и начиная с центра начинаем наматывать нитки по кругу, так чтоб получилась паутина.

2. Изготавливаем паучка. Для этого намотайте пряжу черного цвета на руку, затем завяжите нитками по центру и оставьте один конец ниток длинным, обрежьте нитки и распушите. Затем из цветной бумаги сделайте глазки и приклейте на клей пва.

3. Привязываем готового паучка к нашей паутинке. Паук и Паутинка готовы.

Желаем удачи!