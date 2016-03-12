Развиваем творческие способности у детей. Предлагаем вашему вниманию интересная поделка мохнатый паучок и паутинка из веточек и ниток.
Развиваем мелкую моторику рук вашего ребенка и формируем умение и навык работы с различными материалами.
Для изготовления паука и паутины нам понадобится:
Желаем удачи!
Для изготовления паука и паутины нам понадобится:
1. Веточки изгороди или дерева
2. Моток черной или белой пряжи
3. Цветная бумага для изготовления глаз паука
Паук и Паутина своими руками
1. Изготавливаем паутинку, как указано на рисунке. Соединить нитками палочки и завязать по центру. Затем берем черные нитки и начиная с центра начинаем наматывать нитки по кругу, так чтоб получилась паутина.
2. Изготавливаем паучка. Для этого намотайте пряжу черного цвета на руку, затем завяжите нитками по центру и оставьте один конец ниток длинным, обрежьте нитки и распушите. Затем из цветной бумаги сделайте глазки и приклейте на клей пва.
3. Привязываем готового паучка к нашей паутинке. Паук и Паутинка готовы.
Свежие комментарии