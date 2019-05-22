Зубная боль у ребенка в отпуске: что делать?

Если зуб разболелся на отдыхе: чем обезболить и где икать врача?

Как быть, если вы приехали с семьей в другую страну во время отпуска, и у вашего ребенка вдруг разболелся зуб? О том, как избежать зубной боли на отдыхе и что делать, если зуб у ребенка болит так не вовремя, рассказывает Марина Колесниченко, стоматолог, главный врач Beauty Line.

Шаг первый: профилактика

Поскольку две главные причины возникновения зубной боли у детей — кариес и пульпит, самое важное здесь — профилактика. Чтобы не довести ситуацию до флюса с ноющими болями, нужно раз в полгода проходить профилактический осмотр у детского стоматолога. При этом один из приемов нужно запланировать за 2-3 недели до отъезда в отпуск. Тогда у врача будет время не только выявить потенциальную проблему, но и полностью избавить от нее вашего ребенка.

Вылеченный своевременно кариес и пульпит существенно снижают риск появления острой боли в отпуске. Также при возможности за 4-5 дней до отъезда можно еще раз посетить врача — на всякий случай.

Шаг второй: герметизация фиссур

Фиссуры — это узор из бороздок и углублений на поверхности зуба. В них может оседать и скапливаться налет, т.е. питательная среда для бактерий, что в итоге приводит к развитию кариеса у детей. Герметизация фиссур специальным составом дает почти стопроцентную гарантию того, что в зубе не появятся кариозные полости, и не только во время отпуска, но и всегда зубы вашего ребенка будут здоровыми.

Шаг третий: профессиональная гигиена

Ее можно проводить не только взрослым, но и детям. Врач-гигиенист, удаляя налет и зубной камень, решает сразу две задачи: во-первых, уничтожает среду возникновения бактерий и снижает риск развития кариеса; во-вторых, может найти скрытые под налетом кариозные полости.

Так вы своевременно вылечите их и избежите проблем в отпуске, а у ребенка будет не только здоровая, но и красивая улыбка.

Шаг четвертый: аптечка для отпуска

В первую очередь в ней должен быть детский "Нурофен" — обезболивающееи противовоспалительное средство, которое поможет не только при появлении боли в зубах. Рядом с ним должны занять свое место детские нестероидные препараты — "Найс", "Нимулид", "Нимесулид". Они не устраняют причину боли, но снижают ее остроту и помогут вам продержаться, если зубная боль появилась у ребенка за несколько дней до отлета на родину. Тем не менее, сразу по возвращении обязательно отправьтесь с ним к стоматологу и вылечите зуб!

Также полезно будет взять с собой различные мази и гели — "Дантинорм Бэби", "Дентинокс", "Калгель", "Камистад", "Холисал гель", которые тоже хорошо помогают избавиться от боли. Если с вами малыш, у которого именно в отпуске решил прорезаться зуб, то побороть боль помогут свечи "Вибуркол". А отечность в болезненном месте хорошо снимают обезболивающий спрей "Асепта" и капли "Фенистил".

Если же вышло так, что у вас нет никаких лекарств под рукой, то используйте теплый солевой раствор и не давайте ребенку есть твердую и вредную пищу (чипсы, сухарики, леденцы и т.д.).

Шаг пятый: страховой полис

Собираясь в отпуск, поинтересуйтесь, что представляет собой ваш страховой полис и какие стоматологические манипуляции в него входят. В страховые случаи должна быть включена острая зубная боль. Страховая компания сама определяет сумму, которую можно выделить на ее лечение. Важно, чтобы эти деньги составляли не менее 150-250 долларов. Обязательно сравните разнообразные страховые предложения и выберите такое, где больше сумма, прописанная для оплаты медицинских процедур.

Таким образом, при появлении у ребенка зубной боли вам потребуется всего лишь позвонить по номеру в страховом полисе и обратиться за помощью к специалисту страховой компании, который перечислит вам клиники, где вы сможете получить помощь. Однако если вы пролечитесь в клинике, которой нет в страховке, то компания не станет оплачивать услуги врача.

Шаг шестой: местные клиники

Но если у вашего ребенка все же заболел зуб или откололся кусочек эмали, то что вам делать? Особенно в тех случаях, когда до возвращения домой еще 2-3 недели? Во-первых, обратитесь в страховую компанию. Так вы получите адрес медицинского учреждения, с которым у страховой компании есть договор на оказание услуг, и вам не нужно будет выплачивать очень большую сумму после решения проблемы с зубом.

Если вы находитесь в странах Западной Европы, то обращаться к врачу можно без малейших опасений: лечение будет таким же качественным, как и на родине. Более того, быстрое лечение — залог того, что ваш ребенок избежит осложнений в будущем.

Однако если вы проводите отпуск в странах Латинской Америки или Азии, и компетентность местных зубных врачей вызывает у вас сомнения, то ограничьтесь установкой временной пломбы. Это несложно, зато позволит вам спокойно провести отпуск и, вернувшись домой, обратиться к вашему детскому стоматологу, чтобы окончательно решить проблему.