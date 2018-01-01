Больше крови и трэша: Общественная палата рекомендует учить детей компьютерным «стрелялкам» и «дракам»

Общественная палата РФ занялась «крайне важной» проблемой: продвижением самых кровавых видеоигр — компьютерных шутеров и файтингов или в переводе на общедоступный язык — стрелялок и драк.



«Общественной палатой Российской по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни совместно с Федерацией компьютерного спорта России проведен круглый стол на тему: «Шутеры и файтинги: являются ли action-игры дисциплинами «будущего» в компьютерном спорте», — сообщается письме-рекомендации Общественной палаты от 27 ноября 2017, которое имеется в расположении редакции.



В заседании круглого стола приняли участие члены Общественной палаты, представители Государственной Думы, представители Минспорта, Минобороны, федерации компьютерного спорта России, киберспортивных студенческих лиг и команд, а также некоммерческих, экспертных организаций и средств массовой информации. По его итогам были сделаны просто «чудесные выводы»:



«Участники мероприятия отметили отсутствие комплексных научных исследований, отражающих влияние планируемых к введению дисциплин «файтингов» и «шутеров» на организм человека и в то же время подчеркнули, что участие в соревновательных мероприятиях в рамках компьютерного спорта в большинстве случаев способствует снятию психологического напряжения, подавлению деструктивных для психики человека тенденций, а также способствует когнитивному, интеллектуальному развитию человека, развитию его лидерских качеств. Существующие исследования особенностей эмоциональных состояний увлекающихся компьютерными играми лиц (преимущественно подростков), свидетельствующих об увеличении числа случаев пребывания данных лиц в тревожном состоянии, состоянии страха, гнева или агрессии, не могут быть учтены, поскольку не учитывают индивидуальных психологических особенностей каждого участника, связаны с неверной интерпретацией корреляционных исследований», — говорится в документе.



И здесь чудесно все, то есть авторы документа в упор не видят вреда от компьютерных стрелялок и драк для взрослого адекватного человека. А «мелочи» в виде «особенностей эмоциональных состояний увлекающихся компьютерными играми лиц» не принимают во внимание, ибо это «особенности каждого». По этому принципу можно оправдать вообще все, от слова совсем. Например, ввиду отсутствия комплексных научных исследований, отражающих влияние наркотиков на престарелых бабушек Мордовии, нельзя сделать вывод что героин плохо влияет на «увлекающихся». А фашисты из «Азова» — классные ребята, т.к. не существует комплексных научных исследований о пагубном влиянии идеологии нацизма на граждан Замбезии.



Участники «круглого стола», видимо, не в курсе, что основными потребителями стрелялок являются как раз подростки, а о вреде воздействия компьютерных игр написаны тонны научной литературы. Например, только в мае этого года исследования показали, что вот эти самые стрелялки пагубно влияют на долгосрочную память. Об этом говорится в статье одного из самых авторитетных медицинских изданий в области псхологии и психиатрии — журнале Molecular Psychiatry.



«Компьютерные игры, как показали наши коллеги, могут улучшать работу некоторых участков мозга, связанных со вниманием и краткосрочной памятью. Но оказывается, что у этих улучшений есть своя скрытая цена, выражающаяся в деградации гиппокампа — центра долговременной памяти», — рассказывает Грег Уэст из канадского университета Монреаля. Перед экспериментом ученые попросили геймеров устроить длительный сеанс «запойного» гейминга и поиграть в Call of Duty, Killzone, Borderlands 2 или любую другую стрелялку на протяжении 90 часов, после чего просветили их мозг при помощи магнитно-резонансного томографа и предложили пройти простую игру-тест на реакцию и память, где нужно было запомнить выход из лабиринта и четыре раза вывести из него одинаковые фигурки.



С одной стороны, эти эксперименты подтвердили, что геймеры обладают более быстрой реакцией и лучшей эпизодической памятью, чем те, кто играми не увлекается. Это выражалось в повышенной толщине и активности участков коры и глубинных слоев мозга, отвечающих за эти функции. С другой стороны, «апгрейд» оказался для геймеров малополезным — повышение активности так называемого полосатого тела мозга, управляющего реакцией и краткосрочной памятью, привело к снижению активности гиппокампа, центра долговременной памяти. Это привело к тому, что гиппокамп начал атрофироваться и уменьшаться в объеме, что может привести к проблемам с памятью в дальнейшем. Подобная «скрытая цена» улучшения реакции и краткосрочной памяти, как отмечают ученые, может быть очень опасной для носителей болезней Альцгеймера, Паркинсона, деменции или шизофрении. Но что такое какой-то Molecular Psychiatry, когда стоит вопрос о продвижении игрушек на рынок.



Говоря о том, что стрелялки вполне могут наносить вред, авторы намеренно собираются еще больше внедрять их среди детей.«Участники круглого стола отметили, что существующая и применяемая в настоящее время практика обучения компьютерным дисциплинам основана на принципах недопустимости жестокого обращения с иными участниками игры, а также недопустимости «токсичного» поведения игроков (поведения, противоречащего требованиям спортивной этики). Практикуемая методика обучения по направлениям «файтинг» и «шутеры» основана на раздельном преподавания теоретических основ, реализации программ развития навыков владения компьютерными технологиями и преподавания практического компонента в условиях конкретной игровой обстановки. Распространение компьютерных игр и игрушек для детей подлежит осуществлению сообразно целям обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий. По мнению участников мероприятия, существующая неопределенность в области возрастных ограничений и маркировки компьютерных игр ставит вопрос о допустимости обучения практическим навыкам игры и приобщения детей школьного возраста к дисциплинам компьютерного спорта»,— говорится в рекомендациях. Недопустимое жестокое обращение в стрелялке — это, простите, как? Цветы вместо напалма? А нравственность — это за каждое убийство «спасибо» говорить?



К слову о недопустимости жестокого поведения: несколько лет назад в Весёлом посёлке произошла «компьютерная» трагедия. Десятиклассник, который прекрасно характеризовался учителями и соседями по дому, подсел на игру. Однажды подросток зарезал своего отца, потому что, по его словам, получил команду «убей его» во время компьютерной игры. Позже молодой человек был признан вменяемым. В 2012 году другой тинэйджер прямо во время игры нанёс несколько ножевых ударов своей матери. Она успела вызвать «скорую». Врачи и полиция застали уже мёртвую женщину и… как ни в чём не бывало продолжающего играть в стрелялку подростка. А так — ничего плохого, никаких отклонений, спорт…



Притом непонятно, что развивают стрелялки. В рекомендациях упоминалась военно-прикладная составляющая. Однако «профи» в игрушке вряд ли выживет в условиях реального боя. Это показывают товарищеские встречи ребят-пейнтболистов с командами фанов стрелялок. И это в условиях имитации — как позывает Донбасс, во время настоящей войны пользы от стрелялок меньше, чем от раскладывания пасьянса «Косынка», просто потому что любителя пасьянса будет вести по полю боя инстинкт самосохранения, а геймер думает «сохранюсь и переиграю». О результате «встречи» на ринге чемпиона по компьютерным дракам и разрядка по боксу, смешно и говорить.



Да и говорить о государственном финансировании клубов компьютерных стрелялок и драк на фоне, когда большинство военно-патриотических клубов в стране выживает на инициативе и альтруизме создателей, а госчиновники просто пилят деньги, изображая бурную деятельность — издевательство. Единственными реально полезными там вещами можно назвать призывы возрастной маркировки видеоигр — действительно, инициатива давно перезрела. В остальном, объявлять официальным видом спорта шутеры и файтинги и оказывать им поддержку — это значит сознательно пополнять ряды детей, с психологическими отклонениями.



РИА Катюша