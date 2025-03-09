Опасность батареек-таблеток для детей

Батарейки таблеточного типа очень малы, но несут в себе смертельную опасность!

Элементы питания таблеточного типа представляют собой небольшие круглые батарейки, которые можно найти во многих игрушках и бытовых приборах.

При проглатывании литиевые элементы могут представлять чрезвычайную опасность для детей и привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

Почему батарейки таблеточного типа так опасны?

Большинство батареек таблеточного типа могут пройти через пищеварительный тракт без проблем. Но если литиевая батарейка застрянет в горле или пищеводе, ее энергия может заставить организм вырабатывать щелочь (гидроксид натрия) – химическое вещество, которое используют для растворения мусора в забившихся трубах.

Этот эффект может привести к прожиганию слизистой пищевода (образуя в нем отверстие) и, как следствие, к серьезному внутреннему кровотечению и смерти.

Литиевые элементы наиболее опасны, поскольку более высокое напряжение подразумевает большее количество высвобождаемой энергии, в результате чего вырабатывается гидроксид натрия и возникает электрохимический ожог. Для протекания такой реакции может потребоваться всего лишь два часа.

Одна мама рассказывает: «Батарейка-таблетка – самый опасный и вредоносный предмет из всех тех, который мой мальчик когда-либо глотал. Ее проглатывание вызывает глубокие и скоротечные ожоги мягких тканей. Нет ничего страшнее этого».

Батарейки таблеточного типа также представляют большую опасность в том случае, если застревают в носу или ухе ребенка.

В каких предметах могут быть такие батарейки?

Батарейки-таблетки используются во многих игрушках, музыкальных открытках, гаджетах и других бытовых предметах, которые есть в каждом доме. Многие из данных предметов имеют кнопки, с которыми маленькие дети очень любят играть. Многие из них ярко окрашены или привлекательны каким-то иным образом, что притягивает малышей.

Это такие предметы, как:

пульты дистанционного управления;

дистанционные ключи от автомобиля;

калькуляторы;

термометры;

слуховые аппараты;

часы;

электронные весы;

музыкальные открытки;

технологичные игрушки;

беспламенные свечи и фонарики.

Какие дети находятся в группе риска?

Опасности проглатывания таблеточных элементов питания подвергаются не только младенцы и малыши, которые все тянут в рот, но и дети постарше, которые находят в них забаву.

В некоторых случаях дети могут сознательно положить батарейку в рот или на язык, чтобы испытать ощущение электрического заряда.

Игрушки

Батарейки в добросовестно изготовленных детских игрушках устанавливаются в соответствии с правилами техники безопасности и защищены крышкой с винтом. Игрушки, продаваемые на рынках или в ларьках, не всегда соответствуют правилам техники безопасности. Помните, что старшие дети могут самостоятельно открыть защищенный батарейный отсек.

Как оградить детей от опасности?

Если батарейный отсек не защищен винтом, держите предметы, в которых используются батарейки, вне досягаемости детей.

Запасные батарейки также держите вне поля зрения и досягаемости детей, в идеале – на высокой полке или запертыми на ключ.

Ответственно относитесь к приобретению игрушек: лучше не покупать их на рынках или в ларьках, поскольку они не всегда соответствуют правилам техники безопасности.

Научите детей старшего возраста тому, что играть с батарейками таблеточного типа очень опасно, их нельзя класть в рот или позволять с ними играть младшим братьям и сестрам.

Помните о том, что даже использованные батарейки могут представлять собой опасность, поэтому утилизируйте их безопасным способом.

Если ребенок проглотил батарейку

К сожалению, не всегда очевидно, что батарейка застряла в горле ребенка. Он может дышать нормально или просто демонстрировать симптомы гриппа или простуды.

Если вы подозреваете, что ребенок проглотил батарейку таблеточного типа, не теряйте ни минуты! Немедленно вызывайте скорую помощь, которая доставит ребенка в больницу.