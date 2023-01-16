Лед против ангин. Что делать, если у ребенка часто болит горло

Правила лечения и профилактики ангины отличаются от тех, которые применяли наши мамы и бабушки. Об этом aif.ru рассказала заместитель главного врача клиники Санкт-Петербургского Педиатрического университета Минздрава России Мария Ревнова.

Ангина (острый тонзиллит) — инфекционное заболевание, при котором воспаляются небные миндалины и другие компоненты глоточного кольца. Ребенок страдает от высокой температуры, испытывает постоянную боль в горле, общее недомогание, боли в мышцах и суставах. Заражение чаще всего происходит воздушно-капельным путем. Полностью обезопасить детей от болезни нельзя, но можно постараться свести риск заражения к минимуму и укрепить здоровье, чтобы выздоровление проходило быстрее.

• Научите ребенка соблюдать правила гигиены — пришел домой из детского сада, школы или с прогулки, нужно сразу же тщательно вымыть руки. Не намочить, а именно вымыть с мылом, сполоснуть теплой водой.

• Избегайте массовых скоплений людей в сезон простуд, в общественных местах используйте средства индивидуальной защиты — медицинские маски.

• Если ребенок часто болеет, запишитесь на прием к оториноларингологу. Пусть врач проверит, есть ли у ребенка аденоидные вегетации. Они способствуют частым насморкам и утреннему кашлю.

• Проверьте, нет ли у ребенка аллергических заболеваний — сдайте кровь на бытовые аллергены (шерсть домашних животных, домашнюю пыль, плесень), проконсультируйтесь у аллерголога.

• Возникновению аллергического кашля и насморка могут способствовать наличие домашних животных, сырости, плесени в помещении. Проверьте, чтобы ребенок спал на синтепоновых подушках. Подушки, наполненные пухом и пером, гречкой, не подходят детям, склонным к аллергическим реакциям.

• Не кутайте детей. Малыши, привыкшие к тепличным условиям, чаще болеют. Никогда не закрывайте ребенку нос и рот шарфом во время прогулки. Не надевайте зимнюю одежду, которая сковывает движения, — в морозную погоду надо много двигаться, лепить снежки, кататься на санках. Дома разрешите ребенку бегать босиком по полу.

• Очень полезно закаливание. Начинайте с простых процедур. На первом этапе ребенок может просто ежедневно опускать ноги в прохладную воду на одну минуту. Желательно, чтобы на дне тазика лежал массажный коврик. Температуру воды постепенно понижайте. Через месяц такого закаливания можно попробовать обливание из ковшика. Если неприятна холодная вода, делайте контрастные обливания, заканчивая теплой водой. Обливания лучше планировать на утро — эта процедура отлично бодрит.

• Для того чтобы горло реже болело, стоит закаливать и его, укрепляя местный иммунитет. Заморозьте любимые соки или морсы. Пусть ребенок рассасывает по одной льдинке три-пять раз в день. Закаливающим эффектом обладает и мороженое, конечно, если есть его не в больших количествах, а, например, по ложечке. От такого закаливания не откажется ни один ребенок. Если малыш все-таки заболел, на время отмените закаливающие процедуры, а потом вновь к ним вернитесь.