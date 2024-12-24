Можно ли делать прививки ребенку-аллергику?

Сами по себе аллергические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации.

Мета-анализы исследований, имеющихся на сегодняшний день, показали, что вакцины не влияют на риск развития атопического дерматита, риск развития или обострение аллергического ринита и бронхиальной астмы. Ребенок с аллергией должен быть вакцинирован так же, как и ребенок без