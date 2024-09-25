Куриное филе со сладким перцем в соевом соусе

Подготовьте необходимые продукты.

Фото 1

Куриное филе вымойте и просушите. Нарежьте небольшими кусочками.

Фото 2

В сковороде разогрейте 2 ст.л. растительного масла. На небольшом огне обжарьте куриное филе в течение 12-15 минут, периодически помешивая.

Фото 3

Перец вымойте, удалите плодоножку и семена и нарежьте соломкой. Чеснок почистите и измельчите.

Фото 4

На отдельной сковороде разогрейте 1 ст.л. растительного масла и на медленном огне обжарьте перец с чесноком около 5-7 минут.

Фото 5

Для соуса соедините в миске соевый соус, воду, бальзамический уксус, сахар и крахмал. Перемешайте.

Фото 6

Соедините куриное филе со сладким перцем. Залейте соусом, добавьте щепотку молотого красного острого перца, перемешайте и томите на медленном огне 5 минут, периодически помешивая. Следите, чтобы блюдо не пригорело.

Фото 7

Готовое блюдо посыпьте кунжутом и сразу же подавайте.

Фото 8

Приятного аппетита!