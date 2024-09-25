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Куриное филе со сладким перцем в соевом соусе

Филе куриной грудки со сладким перцем, приготовленное в соевом соусе - невероятно ароматное и вкусное блюдо, которое придется по вкусу любителям азиатской кухни. На гарнир к куриному филе прекрасно подойдет отварной рис или лапша удон.

Ингредиенты

Филе куриной грудки - 500 г

Крупный красный сладкий перец - 1 шт

Чеснок - 3 зубчика

Растительное рафинированное масло - 3 ст.

л.

Кунжут - 1 ч.л.

Щепотка молотого красного острого перца.

Для соуса:

Соевый соус - 8 ст.л.

Бальзамический уксус - 1 ст.л.

Вода - 2 ст.л.

Сахар - 1 ст.л. без верха;

Крахмал - 1 ч.л. без верха.

  • 246 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте необходимые продукты.

 

Ингредиенты для куриного филе со сладким перцем
Фото 1

 

 

Куриное филе вымойте и просушите. Нарежьте небольшими кусочками.

 

Филе куриное
Фото 2

 

 

В сковороде разогрейте 2 ст.л. растительного масла. На небольшом огне обжарьте куриное филе в течение 12-15 минут, периодически помешивая.

 

Обжарка филе грудки
Фото 3

 

 

Перец вымойте, удалите плодоножку и семена и нарежьте соломкой. Чеснок почистите и измельчите.

 

Сладкий перец с чесноком
Фото 4

 

 

На отдельной сковороде разогрейте 1 ст.л. растительного масла и на медленном огне обжарьте перец с чесноком около 5-7 минут.

 

Обжарка сладкого перца с чесноком
Фото 5

 

 

Для соуса соедините в миске соевый соус, воду, бальзамический уксус, сахар и крахмал. Перемешайте.

 

Соевый соус в миске
Фото 6

 

 

Соедините куриное филе со сладким перцем. Залейте соусом, добавьте щепотку молотого красного острого перца, перемешайте и томите на медленном огне 5 минут, периодически помешивая. Следите, чтобы блюдо не пригорело.

 

Обжарка курицы со сладким перцем
Фото 7

 

 

Готовое блюдо посыпьте кунжутом и сразу же подавайте.

 

Кунжут
Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт куриного филе со сладким перцем
Фото 9

 

 

Куриное филе со сладким перцем в соевом соусе, рецепт с фото
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