Куриное филе со сладким перцем в соевом соусе

Ингредиенты
Филе куриной грудки - 500 г
Крупный красный сладкий перец - 1 шт
Чеснок - 3 зубчика
Растительное рафинированное масло - 3 ст.
Кунжут - 1 ч.л.
Щепотка молотого красного острого перца.Для соуса:
Соевый соус - 8 ст.л.
Бальзамический уксус - 1 ст.л.
Вода - 2 ст.л.
Сахар - 1 ст.л. без верха;
Крахмал - 1 ч.л. без верха.
- 246 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте необходимые продукты.
Куриное филе вымойте и просушите. Нарежьте небольшими кусочками.
В сковороде разогрейте 2 ст.л. растительного масла. На небольшом огне обжарьте куриное филе в течение 12-15 минут, периодически помешивая.
Перец вымойте, удалите плодоножку и семена и нарежьте соломкой. Чеснок почистите и измельчите.
На отдельной сковороде разогрейте 1 ст.л. растительного масла и на медленном огне обжарьте перец с чесноком около 5-7 минут.
Для соуса соедините в миске соевый соус, воду, бальзамический уксус, сахар и крахмал. Перемешайте.
Соедините куриное филе со сладким перцем. Залейте соусом, добавьте щепотку молотого красного острого перца, перемешайте и томите на медленном огне 5 минут, периодически помешивая. Следите, чтобы блюдо не пригорело.
Готовое блюдо посыпьте кунжутом и сразу же подавайте.
Приятного аппетита!