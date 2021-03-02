Бабушка и закон: почему детей отдают в приют, а не родственникам

РИА Новости, Лидия Белькова.
В Москве пенсионерка добивается возвращения внука из приюта в семью. Мать, страдающую шизофренией, ограничили в родительских правах, и опека не оставила ребенка с бабушкой. Колю увезли в детдом, а потом отправили в психбольницу из-за агрессивного поведения. Депутаты и правозащитники отмечают: в России
нет юридических прав на внуков. Весной в Госдуме
рассмотрят законопроект, призванный решить эту проблему.
Анонимный звонок
Беды в московской семье Ивановых (фамилии и имена героев изменены по их просьбе) начались три года назад. В опеку поступил сигнал, что мать шестилетнего мальчика плохо о нем заботится.
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"Как мне передали, пожаловалась женщина из соседнего дома, которая кормила голубей с моей дочерью, — говорит бабушка Коли Валентина Иванова. — Люба (мать ребенка. — Прим. ред.) — человек наивный, рассказала о своей болезни, а та поспешила отреагировать".
Первый раз сотрудники соцзащиты наведались к Ивановым с проверкой в августе 2018-го. Квартира давно требовала ремонта, но у пенсионерки и дочери не хватало ни времени, ни средств.
Иванова признается: дома тогда был беспорядок, но потом они все прибрали.
Через год опять поступила анонимная жалоба. Сотрудники опеки приехали снова — обязали сделать ремонт, а ребенка на это время поместить в центр поддержки семьи и детства.
А вы еще живы?
В восемь лет Коля стал заядлым геймером. Вел себя агрессивно. Взрослые решили: виной всему смартфон. И сами обратились к сотрудникам соцзащиты, которые обещали помогать с воспитанием. Закончилось все судом. В феврале 2020-го опека подала иск об ограничении Ивановой в родительских правах. Чиновники заявили, что профилактическая работа с семьей не сложилась, а состояние здоровья матери ухудшилось.
За Любовь Иванову вступились: специалист из ПНД объяснила суду, что семья живет нормально, ответчица стоит на учете в диспансере и регулярно посещает специалистов.
Тем не менее суд пришел к выводу, что ребенку угрожает опасность. Правда, в чем она заключается, не уточнили.
В октябре 2020-го Колю отправили в приют. Бабушка уверяет, что сотрудники соцслужбы не рассказали ей о так называемом преимущественном праве на временную опеку — ее можно оформить, пока решают вопрос о постоянном опекунстве. В таком случае ребенок остается с близкими. Иванова, не зная этого, вынужденно "смирилась с постановлением суда и по требованию соцработников подписала все документы".
А когда поняла, что ее ввели в заблуждение, потребовала вернуть Колю домой, в отремонтированную квартиру. По ее словам, в опеке отнеслись к просьбе предвзято — посчитали, что пожилой человек не может отвечать за ребенка.
"Пришла к ним, а они удивились: думали, я уже умерла, — вспоминает пенсионерка. — Вот такое у них отношение. А я заботилась о нашем мальчике, водила в школу, делала с ним уроки, играла. Девять лет воспитывала его вместе с мамой, и ни у кого вопросов не возникало".
Во временной опеке Ивановой отказали. Предложили оформить постоянную. Необходимо собрать множество документов — на это уйдет несколько месяцев. В условиях пандемии
справки, например из больницы, получить еще сложнее.
Более того: в департаменте
соцзащиты РИА Новости заявили, что отдадут Колю бабушке, только если они поселятся отдельно от матери, которая представляет опасность.
"Органы опеки не препятствуют общению бабушки с внуком, — уверяют чиновники. — Она регулярно навещает его в центре содействия семейному воспитанию. В последний раз сотрудники соцзащиты общались с ней 26 января 2021 года. Помогли оформить документы на гостевой режим, и она при желании на выходные, каникулы и праздники может забирать внука, что неоднократно и делала".
Бабушкам пора умирать
Детей отнимают у близких родственников и отправляют в приют из-за несовершенства законов. Если ребенок не с родителями, по Семейному кодексу он безнадзорный, даже если живет дома с бабушкой или дедушкой.
Чтобы заполнить этот пробел, группа депутатов Государственной думы разработала и внесла законопроект
о бабушках. Авторы предлагают, чтобы с согласия родителей ребенок мог не только общаться, но и находиться с бабушкой, дедушкой, родными сестрами и братьями. Сейчас депутаты ждут отзыв правительства и рассчитывают, что первое чтение пройдет в весеннюю сессию.
"Права ребенка нарушают из-за отсутствия корректного регулирования в Семейном кодексе и понимания традиционного уклада российской семьи, где в воспитании активно участвуют бабушки и дедушки, — рассказывает РИА Новости соавтор законопроекта депутат Госдумы Наталья Костенко. — Ко мне все время поступают жалобы от родителей и бабушек избирательного округа. Например, в Новокубанском районе мама с малышом лежала в больнице. Опека в этот момент изъяла у бабушки второго ребенка, хотя все проживали вместе. Наш законопроект должен закрыть дыру в законе и исключить подобные ситуации".
Инициатива также предполагает: если ребенок остался без попечения родителей по причине их смерти или лишения прав, то он автоматически может оставаться у бабушки и другого близкого родственника до установления постоянной опеки.
Поправки поддерживают и правозащитники. Руководитель АНО "Центр правовой помощи "Мама в праве" Виктория Рашина говорит, что и к ней постоянно обращаются родственники детей, попавших в приют.
"По закону бабушки и дедушки сейчас имеет преимущественное право на оформление опеки. Но соцзащита отправляет ребенка в приют, полагая, что бабушка не справится — ей уже помирать пора, откладывать похоронные на гроб".
По мнению правозащитницы Виктории Рашиной, случай Ивановых — яркое подтверждение тому, насколько необходимы сейчас поправки. Коля мог бы остаться дома, ему не нанесли бы психологическую травму.
"Сначала бабушке никто не говорит о преимущественном праве на временную опеку. Потом отказываются вернуть ребенка, потому что он уже в приюте", — заключает она.
"Зачем включать это в закон?"
Впрочем, некоторые эксперты инициативу критикуют.
"Детям и сегодня никто не запрещает быть с родственниками, — отмечает адвокат по семейному и ювенальному праву Антон Жаров. — Зачем вносить это в закон? С другой стороны, если поправки примут, встанет вопрос, почему ребенку нельзя жить, например, у двоюродной тети".
Несостоятельным Жаров считает и аргумент о том, что часто опека "без суда и следствия" отнимает детей у близких родственников.
"Как будто эта норма что-то изменит. Опека заберет ребенка в любой ситуации, если решит, что ему плохо и нарушены его законные права. Могут даже у родителей изъять. Здесь нужен контроль, должны быть общественные советы, наблюдатели — как ОНК в тюрьмах", — считает юрист.
У мамы диагноз, и значит он тоже болен
Нежелание чиновников оставить Колю с бабушкой привело мальчика в психбольницу — в приюте решили, что он слишком агрессивен. Мальчик, которому сейчас девять, уже месяц в лечебнице.
По словам бабушки, он и правда проявлял агрессию — как раз из-за разлуки с семьей. Кроме того, отмечает женщина, его могли спровоцировать другие дети. Например, Коля рассказывал, что во время диспансеризации перед отправкой в приют его избили.
"Если подрался в школе — виноват только он, — говорит Иванова. — Одноклассникам можно, а ему нет. Просто потому, что у мамы диагноз, а значит, он тоже болен. Считают, только из-за этого нужно уложить его в лечебницу".
В департаменте соцзащиты побои и жесткое обращение отрицают, подчеркивая, что "там везде камеры".
Сейчас Иванова тратит всю пенсию на адвокатов и пытается через суд вернуть внука, которого, по ее словам, "без причины пичкают психотропными препаратами".
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