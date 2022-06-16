В РОССИИ ДИСКРЕДИТИРУЮТ ЦЕЛУЮ ПРОФЕССИЮ: ЦЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫДАВЛИВАЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В России дискредитируют целую профессию. Речь об учителях. Сегодня ценных специалистов выдавливает цифровизация и не только. Почему это недопустимо, объяснил преподаватель физики Вадим Муранов.

Кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права при Совете федерации Анна Швабауэр в комментарии для "Первого русского" заявила, что технологии дистанционного образования подрывают авторитет учителя и провоцируют недоверие школьников и студентов к педагогам.

Преподаватель физики Вадим Муранов в эфире программы "Царьград. Сегодня" согласился с этой точкой зрения. Он подчеркнул, что проникновение современных технологий в школы и вузы в настоящее время неизбежен, однако этот процесс следует развивать вдумчиво и без фанатизма.

Самое главное, чтобы при этом не происходило подмены принципиальных понятий, чтобы реальное обучение не заменялось "проставлением галочек" онлайн.

У нас в стране уже довольно долго дискредитируется роль учителя. И даже не столько дистанционными методами, а гораздо более серьёзными. И пока вообще непонятно, как с этим бороться, - отметил собеседник "Первого русского".

Он добавил, что ученик вырастает из общения с педагогом.

В идеале он должен перерасти учителя, но для этого ребёнок сначала должен получить от него необходимые знания и воспитание.

Именно поэтому принижать важность учителей недопустимо. Ведь их роль, напротив, невозможно переоценить, заключил Вадим Муранов.