Опасные симптомы. Почему у детей болит живот и что делать до приезда врача

Наш эксперт – врач-гастроэнтеролог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Татьяна Кайсина.

Мойте руки перед едой!

Живот у ребёнка может разболеться от переедания, нерегулярного приёма пищи или от употребления недоброкачественных продуктов, в результате чего появляются метеоризм (скопление газов в кишечнике), диарея, запоры.

Если болевой синдром не ярко выражен, ребёнок относительно бодр и активен, ничего, кроме небольшого дискомфорта (например, несильных ноющих болей, неустойчивого стула и вздутия живота), не ощущает, то, скорее всего, ничего страшного не происходит. Обильное питьё, покой, слабительное и энтеросорбенты – вот всё, что ему требуется. Учите ребёнка мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета! И объясните, почему нельзя есть всухомятку!

Последствия стресса

У детей школьного возраста живот может болеть из-за переутомления, стресса, сильных переживаний (особенно это характерно для эмоциональных, тревожных ребятишек). Часто боли возникают из-за синдрома раздражённого кишечника. Как правило, с годами они проходят.

Кстати, важный признак, указывающий на функциональный характер болей (не связанный с каким-либо заболеванием), – это то, что они стихают после посещения туалета. Поэтому неплохо бы порекомендовать ребёнку сходить по-большому.

Если после опорожнения кишечника станет легче, скорее всего, повода для волнения нет, хотя проконсультироваться у гастроэнтеролога и, возможно, у психолога не помешает. А также не помешает обратить внимание на режим дня и питания ребёнка. Возможно, надо снизить внешкольную нагрузку, меньше предъявлять к нему требований, а также следить, чтобы он больше гулял и высыпался.

Тяжёлый случай

Но если речь идёт о сильных или внезапно возникших болях, медлить нельзя. Ведь этот симптом может быть признаком вирусных или бактериальных кишечных инфекций, острого аппендицита, дизентерии, гастроэнтерита, панкреатита, холецистита, цистита, пиелонефрита, поражения печени… Не пытайтесь сами разобраться в причинах боли. При любой внезапно возникшей боли в животе, причём неважно, где болит – справа или слева, возле пупка, выше или ниже, – немедленно вызывайте «скорую».

Даже если спазмы прошли, всё равно лучше позвонить в неотложку. Часто при аппендиците снижение боли – признак перехода болезни в более тяжёлую фазу.

Особенно быстро надо действовать, если наряду с болью в животе ребёнок жалуется на слабость, бледнеет, отказывается от еды, у него катится пот градом. Сильный понос и неоднократная рвота, тёмный, дёгте­образный стул или примесь крови в стуле или рвоте – тоже повод срочно ехать в больницу. Чем меньше времени пройдёт с момента развития воспаления, тем проще будет лечение и короче реабилитационный период.

Падение или удар

Живот может резко схватить из-за повышенной физической нагрузки (или, например, после долгого сильного кашля) – так проявляется растяжение мышц. В этом случае боль бывает очень сильной и резкой, она не даёт ребёнку ходить и даже сидеть выпрямившись.

Падение или удар по животу тоже приводят к появлению этого симптома. Кстати, болью в животе может отдаваться у мальчишек и травма я­ичек. Во всех этих случаях тоже срочно вызывайте неотложку. Разбираться с причинами острого живота – дело специалистов, а не родителей!