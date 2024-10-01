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Чвиштари

Ингредиенты

Кукурузная мука – 500 г

Соль – 1 ч.л.

Вода - по необходимости

Сахар – 1 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Сыр рассольный – 500 г

Растительное масло – для жарки

  • 350 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чвиштари – простое и очень вкусное блюдо грузинской кухни.

По сути это хлебцы/лепёшки из кукурузной муки с начинкой из рассольного сыра.

 

Минимум компонентов и всего несколько минут на приготовление, а на вид и на вкус получаются почти что пирожки с сырной начинкой. Румяная корочка, нежнейшая начинка, вкрапления и ниточки расплавленного сыра – готовить и есть чвиштари - одно удовольствие!

 

Всего 4 базовых компонента — кукурузная мука, вода, щепотка соли и сыр — позволяют создать за несколько минут аппетитное, вкусное и очень сытное блюдо. Готовые чвиштари можно подавать в качестве самостоятельной закуски или как альтернативу хлебу. Попробуйте!

 

Рецепт Чвиштари
Фото 1

 

 

Подготовьте ингредиенты.

 

Базовое тесто для чвиштари состоит всего из трёх компонентов: кукурузная мука, соль и вода. Для того чтобы сделать тесто более мягким, эластичным и усилить его вкус, добавляются дополнительные компоненты – сахар и растительное масло.

 

Ингредиенты для Чвиштари
Фото 2

 

 

Отмерьте кукурузную муку. Сделайте в центре муки углубление и влейте растительное масло. Добавьте соль и сахар. Перед добавлением соли попробуйте сыр, который планируете использовать в блюде. Если он солёный – уменьшите количество соли в тесте, чтобы блюдо не получилось пересоленным.

 

Соединить муку, соль, сахар и масло
Фото 3

 

 

Помешивая, постепенно влейте воду (комнатной температуры). Воду можно использовать как обычную, так и минеральную.

 

Количество воды в этом рецепте - величина непостоянная. Добавляйте воду небольшими порциями, пока не получится мягкое однородное тесто.

 

Замешивайте тесто 5–6 минут, пока масса не соберётся в комок. Готовое тесто – немного влажное, мягкое, податливое и гладкое. Оно не липнет к рукам и хорошо держит заданную форму.

 

Замесить тесто
Фото 4

 

 

Подготовьте начинку – рассольный сыр. Начинки должно быть не меньше половины от объёма теста. У меня получился примерно килограмм теста, и сыра - соответственно, 0.5 кг.

 

Подготовить сыр
Фото 5

 

 

Натрите на тёрке или нарежьте небольшими кубиками сыр.

 

В домашних условиях сыр чаще всего просто натирают на тёрке и вмешивают в тесто. В ресторанных же версиях блюда добавляют кусочек сыра в центр лепёшки в качестве начинки. Я решила сочетать эти два варианта: половину сыра натёрла на тёрке, а вторую половину нарезала небольшими кубиками.

 

Сыр порезать и натереть
Фото 6

 

 

Добавьте сыр в тесто и тщательно перемешайте.

 

Добавить сыр в тесто
Фото 7

 

 

Разделите тесто на небольшие порции и сформируйте небольшие лепёшки. Одной из особенностей приготовления чвиштари является то, что лепёшки не заготавливают заранее, а формируют непосредственно перед добавлением на сковороду.

 

Форму и размер лепёшек можно выбирать на свой вкус. Чаще всего это небольшие овальные или круглые аккуратные лепёшки толщиной около 1-1.5 сантиметра.

 

Сформировать лепешки
Фото 8

 

 

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте чвиштари с двух сторон до золотистого цвета.

 

Пожарить лепешки на сковороде
Фото 9

 

 

Обжаренные лепёшки выложите на несколько секунд на бумажную салфетку или полотенце, чтобы впитались излишки масла.

 

Выложить лепешки на бумажные салфетки
Фото 10

 

 

Чвиштари готовы!

 

Фото Чвиштари
Фото 11

 

 

Подавайте лепешки к столу горячими. Приятного аппетита!

 

Готовые Чвиштари
Фото 12

 

 

Чвиштари, рецепт с фото
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