Ингредиенты
Кукурузная мука – 500 г
Соль – 1 ч.л.
Вода - по необходимости
Сахар – 1 ч.л.
Растительное масло – 2 ст.л.
Сыр рассольный – 500 г
Растительное масло – для жарки
- 350 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чвиштари – простое и очень вкусное блюдо грузинской кухни.
Минимум компонентов и всего несколько минут на приготовление, а на вид и на вкус получаются почти что пирожки с сырной начинкой. Румяная корочка, нежнейшая начинка, вкрапления и ниточки расплавленного сыра – готовить и есть чвиштари - одно удовольствие!
Всего 4 базовых компонента — кукурузная мука, вода, щепотка соли и сыр — позволяют создать за несколько минут аппетитное, вкусное и очень сытное блюдо. Готовые чвиштари можно подавать в качестве самостоятельной закуски или как альтернативу хлебу. Попробуйте!
Подготовьте ингредиенты.
Базовое тесто для чвиштари состоит всего из трёх компонентов: кукурузная мука, соль и вода. Для того чтобы сделать тесто более мягким, эластичным и усилить его вкус, добавляются дополнительные компоненты – сахар и растительное масло.
Отмерьте кукурузную муку. Сделайте в центре муки углубление и влейте растительное масло. Добавьте соль и сахар. Перед добавлением соли попробуйте сыр, который планируете использовать в блюде. Если он солёный – уменьшите количество соли в тесте, чтобы блюдо не получилось пересоленным.
Помешивая, постепенно влейте воду (комнатной температуры). Воду можно использовать как обычную, так и минеральную.
Количество воды в этом рецепте - величина непостоянная. Добавляйте воду небольшими порциями, пока не получится мягкое однородное тесто.
Замешивайте тесто 5–6 минут, пока масса не соберётся в комок. Готовое тесто – немного влажное, мягкое, податливое и гладкое. Оно не липнет к рукам и хорошо держит заданную форму.
Подготовьте начинку – рассольный сыр. Начинки должно быть не меньше половины от объёма теста. У меня получился примерно килограмм теста, и сыра - соответственно, 0.5 кг.
Натрите на тёрке или нарежьте небольшими кубиками сыр.
В домашних условиях сыр чаще всего просто натирают на тёрке и вмешивают в тесто. В ресторанных же версиях блюда добавляют кусочек сыра в центр лепёшки в качестве начинки. Я решила сочетать эти два варианта: половину сыра натёрла на тёрке, а вторую половину нарезала небольшими кубиками.
Добавьте сыр в тесто и тщательно перемешайте.
Разделите тесто на небольшие порции и сформируйте небольшие лепёшки. Одной из особенностей приготовления чвиштари является то, что лепёшки не заготавливают заранее, а формируют непосредственно перед добавлением на сковороду.
Форму и размер лепёшек можно выбирать на свой вкус. Чаще всего это небольшие овальные или круглые аккуратные лепёшки толщиной около 1-1.5 сантиметра.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте чвиштари с двух сторон до золотистого цвета.
Обжаренные лепёшки выложите на несколько секунд на бумажную салфетку или полотенце, чтобы впитались излишки масла.
Чвиштари готовы!
Подавайте лепешки к столу горячими. Приятного аппетита!
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