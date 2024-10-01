Чвиштари – простое и очень вкусное блюдо грузинской кухни.

По сути это хлебцы/лепёшки из кукурузной муки с начинкой из рассольного сыра.

Минимум компонентов и всего несколько минут на приготовление, а на вид и на вкус получаются почти что пирожки с сырной начинкой. Румяная корочка, нежнейшая начинка, вкрапления и ниточки расплавленного сыра – готовить и есть чвиштари - одно удовольствие!

Всего 4 базовых компонента — кукурузная мука, вода, щепотка соли и сыр — позволяют создать за несколько минут аппетитное, вкусное и очень сытное блюдо. Готовые чвиштари можно подавать в качестве самостоятельной закуски или как альтернативу хлебу. Попробуйте!

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Подготовьте ингредиенты.

Базовое тесто для чвиштари состоит всего из трёх компонентов: кукурузная мука, соль и вода. Для того чтобы сделать тесто более мягким, эластичным и усилить его вкус, добавляются дополнительные компоненты – сахар и растительное масло.

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Отмерьте кукурузную муку. Сделайте в центре муки углубление и влейте растительное масло. Добавьте соль и сахар. Перед добавлением соли попробуйте сыр, который планируете использовать в блюде. Если он солёный – уменьшите количество соли в тесте, чтобы блюдо не получилось пересоленным.

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Помешивая, постепенно влейте воду (комнатной температуры). Воду можно использовать как обычную, так и минеральную.

Количество воды в этом рецепте - величина непостоянная. Добавляйте воду небольшими порциями, пока не получится мягкое однородное тесто.

Замешивайте тесто 5–6 минут, пока масса не соберётся в комок. Готовое тесто – немного влажное, мягкое, податливое и гладкое. Оно не липнет к рукам и хорошо держит заданную форму.

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Подготовьте начинку – рассольный сыр. Начинки должно быть не меньше половины от объёма теста. У меня получился примерно килограмм теста, и сыра - соответственно, 0.5 кг.

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Натрите на тёрке или нарежьте небольшими кубиками сыр.

В домашних условиях сыр чаще всего просто натирают на тёрке и вмешивают в тесто. В ресторанных же версиях блюда добавляют кусочек сыра в центр лепёшки в качестве начинки. Я решила сочетать эти два варианта: половину сыра натёрла на тёрке, а вторую половину нарезала небольшими кубиками.

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Добавьте сыр в тесто и тщательно перемешайте.

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Разделите тесто на небольшие порции и сформируйте небольшие лепёшки. Одной из особенностей приготовления чвиштари является то, что лепёшки не заготавливают заранее, а формируют непосредственно перед добавлением на сковороду.

Форму и размер лепёшек можно выбирать на свой вкус. Чаще всего это небольшие овальные или круглые аккуратные лепёшки толщиной около 1-1.5 сантиметра.

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Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте чвиштари с двух сторон до золотистого цвета.

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Обжаренные лепёшки выложите на несколько секунд на бумажную салфетку или полотенце, чтобы впитались излишки масла.

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Чвиштари готовы!

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Подавайте лепешки к столу горячими. Приятного аппетита!