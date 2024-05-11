Не сломаться до экзамена. Как помочь детям справиться с СДВГ

— Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это не каприз или плохое воспитание, а заболевание, требующее внимания специалистов. Если у ребёнка появились симптомы дефицита внимания и гиперактивного поведения, то стоит обратиться к педиатру или детскому неврологу. Диагностика включает ряд тестов и наблюдений за поведением ребёнка, после чего может быть назначено соответствующее лечение: работа с психологом, включающая методы поведенческой терапии, и медикаментозная коррекция.