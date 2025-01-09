Простые способы очистить дом от токсинов

В доме малыша окружает множество разнообразных запахов и ощущений. Большинство из них свежие и приятные, но некоторые могут представлять потенциальную опасность для ребенка. Что должна сделать в таком случае молодая мама?

Во-первых, как можно больше узнать о том, что такое бытовые токсины и другие вещества, загрязняющие помещение. Затем следует очистить от них дом, но при этом не впадать в крайности, выбрасывая всю старую мебель или ковры.

Предлагаем рассмотреть несколько полезных советов для максимальной гармонизации и очищения вашего жилья, а также улучшения микроклимата в доме.

Выращивайте домашние растения

Разводите дома растения – это чрезвычайно полезно для легких ребенка. Растения не только украшают комнату, а еще и очищают воздух от таких веществ, как аммиак, который содержится в чистящих средствах, и формальдегид, содержащийся в предметах мебели.

Как очистить дом. Для очистки 100 кв. м. помещений потребуется 7-10 растений. Для максимальной очистки воздуха лучше не расставлять их по всему дому, а в каждой комнате создать определенные «зеленые» зоны. Лучше всего очищают воздух такие растения, как хлорофитум, филодендрон и фикус. Чтобы ребенок не грыз листья растений и не опрокинул их на себя, поставьте их в месте, где он не сможет их достать, или отгородите их от ребенка барьером.

Ограничьте использование ароматизаторов

Запах кожи новорожденного ребенка – самый лучший запах в мире, поэтому ограничьте использование ароматизаторов. Детские ароматизированные шампуни и мыло содержат фталаты – вредные химические вещества, присутствующие во многих вещах, которые мы активно используем в быту, от игрушек до освежителей воздуха. Конечно, эти продукты хорошо пахнут, но фталаты могут вызывать аллергию и негативно влиять на репродуктивное здоровье ребенка. От них стоит отказаться.

Как очистить дом. По возможности покупайте детские шампуни без ароматизаторов (также проверяйте, не содержат ли они фталатов). Растворите одну ложку пищевой соды в стакане воды. Распыляя этот раствор вместо освежителя воздуха, можно устранять неприятные запахи.

Не используйте в доме средства против насекомых

Химические средства борьбы с насекомыми плохо сказываются на здоровье ребенка. Если ребенок возьмет в руки ловушку для насекомых, она может вызвать раздражение кожи (последствия могут быть хуже, если ребенок возьмет её в рот). Если вы используете спреи или гели против насекомых, пестициды, содержащиеся в них, могут оседать на ковре и тканях, а затем рассеиваться в воздухе.

Как очистить дом. Для борьбы с насекомыми вместо химических средств используйте смесь воды, спирта и жидкого мыла. Распыляйте данную смесь, чтобы очистить помещение. Выбирайте натуральные средства борьбы с насекомыми.

Используйте натуральные чистящие средства

Каждый раз, когда вы протираете обеденный стол или чистите ванну средством, содержащим вредные химические вещества, некоторая их часть остается на поверхности, которую вы вытираете. Лучше использовать натуральные нетоксичные чистящие средства – они безопасны для здоровья ребенка.

Как очистить дом. Используйте разлагаемые, гипоаллергенные средства, на этикетках которых указано: «не воспламеняется», «не содержит хлора, фосфатов, продуктов нефти, аммиака, кислот, щелочных растворителей, нитратов и боратов». Вы также можете сделать чистящее средство в домашних условиях, смешав жидкое мыло с несколькими каплями лавандового масла.

Заменяйте пластик стеклом

Многие мамы уже отказались от пластиковых бутылочек, в которых содержатся токсичные вещества. Но в то же время многие до сих пор пользуются пластиковыми контейнерами для еды. Если еда ребенка хранится в пластиковом контейнере или если он пьет из пластикового стаканчика, токсичные вещества всё равно причиняют вред его здоровью.

Как очистить дом. Покупайте стаканчики и контейнеры для еды из стекла или нержавеющей стали или хотя бы используйте предметы из безопасного пластика. Чтобы это определить, посмотрите количество переработок на дне контейнера. Число 7 означает, что пластик содержит токсичные вещества. Чтобы разогреть еду в микроволновой печи, используйте только предназначенные для этого контейнеры. Не разогревайте еду в пластиковой обертке.

Регулярно вытирайте пыль

Когда в доме маленький ребенок, вероятно, у вас не хватает времени на то, чтобы регулярно вытирать пыль. Но об этой домашней обязанности нельзя забывать. В мебели и электронике содержится ряд вредных химических веществ. Со временем частицы этих веществ оседают вместе с пылью, которую ребенок может вдохнуть или проглотить.

Как очистить дом. Купите пылесос с НЕРА-фильтром, который эффективно улавливает пыль. Если у вас слишком мало времени, попросите мужа регулярно пылесосить комнаты.

Установите фильтр для воды

Грудное молоко – лучший напиток для ребенка, но, если вы пьете некачественную воду, в молоке могут появиться примеси. Если вы используете нефильтрованную водопроводную воду для приготовления детского питания, в нем также могут появиться частицы вредных веществ. Если в водопроводе используются свинцовые трубы или латунные краны, вредные частицы свинца могут попасть в организм ребенка. Свинец – мягкий металл, и малейшие царапины способствуют тому, что его частицы попадают в воду. Чтобы определить качество воды из крана, сдайте ее образец в государственную или частную лабораторию.

Как очистить дом. Купите фильтр для воды. Перед покупкой внимательно прочтите описание: очищает ли он от частиц свинца или других примесей, содержащихся в воде. Установите фильтр, как сказано в инструкции. Дайте воде стечь в течение 30 секунд, прежде чем использовать её или пить. Всегда используйте для питья или приготовления пищи холодную воду, потому что в ней содержится меньше свинца.

Проверьте уровень радона

Радон – это радиоактивный газ, вызывающий рак легких. Он попадает в дом через трещины в полу и стенах или даже вместе с водопроводной водой. Вкус или запах радона невозможно почувствовать. Радон бесцветный, поэтому его невозможно увидеть. Вы не узнаете, есть ли радон в помещении, пока не сделаете проверку.

Как очистить дом. Проверка уровня радона – единственный способ выяснить, насколько загрязнен воздух в доме. Радиометры (приборы для измерения уровня радона) можно купить в специализированных магазинах. Можно также обратиться к специалистам, чтобы они произвели измерения. Если уровень радона превышает норму, следует проконсультироваться со специалистами по поводу того, как его снизить.

Не застилайте весь пол ковролином

Когда ребенок начинает ползать, он проводит на полу много времени. Поэтому, если пол в доме застелен ковролином, его качество очень важно. В производстве напольных покрытий часто используются химические вещества, загрязняющие воздух в комнате. Подложка и клей, с помощью которых фиксируют напольное покрытие, могут вызывать раздражение кожи ребенка.

Как очистить дом. Покрывайте ковром только часть пола в комнате (в таком случае ковер легче чистить). Если весь пол застелен ковролином, пылесосьте его тщательно и регулярно. Чем лучше вы очищаете ковер от частиц грязи, тем меньше их попадает в воздух. Выбирайте экологически чистые ковровые покрытия, которые не содержат летучих органических соединений и не вредны для здоровья ребенка.

Покупайте мебель из необработанных материалов

Разумеется, вы бы никогда не допустили, чтобы ваш ребенок дышал сигаретным дымом. Но в мебели могут содержаться не менее вредные вещества, способные испаряться и растворяться в воздухе. В мебели, изготовленной из ДСП, содержится формальдегид. Это канцероген, который также содержится в табачном дыме и автомобильном выхлопе.

Как очистить дом. Покупайте мебель, не содержащую формальдегид. Если у вас нет такой возможности, чаще проветривайте помещение, используйте осушитель, чтобы уменьшить влажность в доме. Поставьте в комнате несколько растений, которые будут очищать воздух.