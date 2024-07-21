На мой взгляд, самая удобная тара для приготовления маринованных кабачков - литровая банка. Поэтому предлагаю рецепт очень вкусных кабачков без стерилизации именно в этом объеме. И пусть вас не пугает количество уксуса, его в пропорциях сахара и соли немного. Готовлю так кабачки уже не один год.
Количество ингредиентов дано на 1 литровую банку.
Ингредиенты
Кабачки - 500 г
Чеснок - 3-4 зубчика
Укроп зонтичный - 20 г
Лист хрена - 20 г
Перец черный горошком - 15 шт.
Соль - 25 г
Сахар - 60 г
Уксус 9% - 60 мл
Вода - 500 мл
- 40 кКал
- 1 ч.
- Б: 0.69
- Ж: 0.28
- У: 8.39
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления маринованных кабачков в литровых банках.
В чистую стерилизованную банку выложите зубчики чеснока и черный перец горошком.
Укроп и лист хрена помойте и добавьте в банку.
Кабачки помойте и нарежьте кружками или половинками кружков. Молодые кабачки можно не чистить. Заполните нарезанными кабачками банку.
Вскипятите воду и залейте кабачки в банке. Накройте стерилизованной крышкой. Дайте постоять 20 минут.
После воду слейте в кастрюлю и опять доведите до кипения. Второй раз налейте в банку и снова дайте постоять 20 минут.
Второй раз воду слейте в кастрюлю и приготовьте маринад. Насыпьте сахар и соль. Доведите до кипения. Когда сахар и соль полностью растворятся, влейте уксус и перемешайте маринад. В ингредиентах указано количество продуктов для маринада на 1 литровую банку.
Для приготовления 1 литра маринада потребуется 50 граммов соли, 120 граммов сахара, 120 мл уксуса 9% и 900-1000 мл воды.
Приготовленный маринад налейте в банку и закатайте крышкой. Переверните банку вверх дном и закутайте в одеяло. Держите в нем до полного остывания банки.
Маринованные кабачки в литровых банках на зиму готовы. Храните их в неотапливаемой кладовке в квартире, подвале или погребе.
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