Соберите ингредиенты для приготовления маринованных кабачков в литровых банках.

Фото 1

В чистую стерилизованную банку выложите зубчики чеснока и черный перец горошком.

Фото 2

Укроп и лист хрена помойте и добавьте в банку.

Фото 3

Кабачки помойте и нарежьте кружками или половинками кружков. Молодые кабачки можно не чистить. Заполните нарезанными кабачками банку.

Фото 4

Вскипятите воду и залейте кабачки в банке. Накройте стерилизованной крышкой. Дайте постоять 20 минут.

Фото 5

После воду слейте в кастрюлю и опять доведите до кипения. Второй раз налейте в банку и снова дайте постоять 20 минут.

Фото 6

Второй раз воду слейте в кастрюлю и приготовьте маринад. Насыпьте сахар и соль. Доведите до кипения. Когда сахар и соль полностью растворятся, влейте уксус и перемешайте маринад. В ингредиентах указано количество продуктов для маринада на 1 литровую банку.

Для приготовления 1 литра маринада потребуется 50 граммов соли, 120 граммов сахара, 120 мл уксуса 9% и 900-1000 мл воды.

Фото 7

Приготовленный маринад налейте в банку и закатайте крышкой. Переверните банку вверх дном и закутайте в одеяло. Держите в нем до полного остывания банки.

Маринованные кабачки в литровых банках на зиму готовы. Храните их в неотапливаемой кладовке в квартире, подвале или погребе.