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Маринованные кабачки в литровых банках

На мой взгляд, самая удобная тара для приготовления маринованных кабачков - литровая банка. Поэтому предлагаю рецепт очень вкусных кабачков без стерилизации именно в этом объеме. И пусть вас не пугает количество уксуса, его в пропорциях сахара и соли немного. Готовлю так кабачки уже не один год.

Количество ингредиентов дано на 1 литровую банку.

Ингредиенты

Кабачки - 500 г

Чеснок - 3-4 зубчика

Укроп зонтичный - 20 г

Лист хрена - 20 г

Перец черный горошком - 15 шт.

Соль - 25 г

Сахар - 60 г

Уксус 9% - 60 мл

Вода - 500 мл

Получается 1 литровая банка маринованных кабачков.
  • 40 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 0.69
  • Ж: 0.28
  • У: 8.39

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления маринованных кабачков в литровых банках.

 

Фото 1

 

 

В чистую стерилизованную банку выложите зубчики чеснока и черный перец горошком.

 

Фото 2

 

 

Укроп и лист хрена помойте и добавьте в банку.

 

Фото 3

 

 

Кабачки помойте и нарежьте кружками или половинками кружков. Молодые кабачки можно не чистить. Заполните нарезанными кабачками банку.

 

Фото 4

 

 

Вскипятите воду и залейте кабачки в банке. Накройте стерилизованной крышкой. Дайте постоять 20 минут.

 

Фото 5

 

 

После воду слейте в кастрюлю и опять доведите до кипения. Второй раз налейте в банку и снова дайте постоять 20 минут.

 

Фото 6

 

 

Второй раз воду слейте в кастрюлю и приготовьте маринад. Насыпьте сахар и соль. Доведите до кипения. Когда сахар и соль полностью растворятся, влейте уксус и перемешайте маринад. В ингредиентах указано количество продуктов для маринада на 1 литровую банку.

 

Для приготовления 1 литра маринада потребуется 50 граммов соли, 120 граммов сахара, 120 мл уксуса 9% и 900-1000 мл воды.

 

Фото 7

 

 

Приготовленный маринад налейте в банку и закатайте крышкой. Переверните банку вверх дном и закутайте в одеяло. Держите в нем до полного остывания банки.

 

Маринованные кабачки в литровых банках на зиму готовы. Храните их в неотапливаемой кладовке в квартире, подвале или погребе.

 

Фото 8

 

 

Маринованные кабачки в литровых банках, рецепт с фото
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