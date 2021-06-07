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Школа без учителя и учащийся без школы: Никита Михалков о реформах и цифровизации системы образования

Школа без учителя и учащийся без школы: Никита Михалков о реформах и цифровизации системы образования

Масштабная цифровизация образования – то, с чем сталкивается современная Россия и, пожалуй, весь мир. Пандемия коронавируса в данном случае буквально помогла главным идеологам того, что для современного образования учитель как таковой не обязателен – достаточно возможности выхода в глобальную сеть и так называемого «тьютора», который не будет обучать ребёнка, а будет «помогать ему погружаться в цифровую среду, где тот сам сможет найти подходящую информацию».

Школа без учителя и учащийся без школы – то, что ещё каких-то лет 5-10 назад касалось абсолютным нонсенсом. Теперь же – после того как миллионы школьников и студентов оказались фактически предоставленными самим себе – оказалось, что такое возможно. Но к чему это может привести?

Уже сейчас проявляет себе такой вариант «обучения» и «воспитания». Возникающий образовательный вакуум, который упорно пытаются выдать за что-то прогрессивное, быстро заполняют те, кого к детям нельзя подпускать на расстояние пушечного выстрела. Это секты, эмиссары экстремистских и террористических организаций, другие различного рода деструктивные структуры. Они быстро находят «нужный язык», чтобы привлекать внимание ребёнка, чтобы настроить его на «свою волну».
В итоге расстрелы сверстников в школах и техникумах, безумные подростки, расправляющие с бездомными на улицах и подъездах, неподдающаяся объяснению жестокость и действия, которые подобные действиям персонажа компьютерной игры, где «можно сохраниться».

Об этом, включая бесконечные реформы системы образования и его цифровизацию, в программе «Бесогон» Никиты Михалкова:


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образование
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