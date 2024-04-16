Лишь бы не плакало. Как бороться с истерикой у ребенка?

Есть дети, которых вывести из себя фактически невозможно, а есть те, кто падает на пол и буквально выгибается дугой в истерике по пять раз на дню. При этом родители иногда даже представления не имеют, как гасить приступ, и просто пережидают. Психологи же отмечают, что каждая истерика имеет свои предпосылки, и чтобы справляться с ними, надо понять, что именно хочет «сказать» ребенок.

«Тема детских истерик, пожалуй, одна из самых часто обсуждаемых в работе психолога и родителей. И в этой ситуации важно знать главное: истерика — это всегда способ получить выгоду. Есть выгода — есть истерика. Нет выгоды — истерики не будет», — рассказывает Кира Макарова, практикующий психолог, преподаватель психологии, клинический психолог, детский нейропсихолог, психолог-консультант для детей и взрослых.

Как отмечает специалист, еще Фрейд считал, что истерика всегда артистична, имеет элементы демонстративности, и для неё есть ещё одно важнейшее условие — наличие публики. Артисту необходимы зрители. «Но есть ещё один важный момент, который нельзя не учитывать: в проявлениях истерики человек не осознаёт свою артистическую подачу, это происходит подсознательно», — поясняет психолог Макарова.

Что делать, если ребёнок часто закатывает истерики?

Когда всплывает вопрос, что с этим можно сделать, ответить можно так: истерики на самом деле проблема не ребенка, а родителей, отмечает Кира Макарова.

Тут стоит поискать ответ на такие вопросы, как почему вообще возможно такое демонстративное поведение в семье? Почему ребенок думает (даже подсознательно), что такое поведение допустимо? «Стоит внимательно присмотреться к ребенку в момент истерики, а также понаблюдать за итогом вспышки и тем, как ребенок выходит из истеричного состояния. Получает ли он в результате какую-то выгоду? И если да, то какую?» — говорит психолог Макарова.

Как вести себя с ребенком?

В случае если началась истерика, советует Кира Макарова, родителям следует сразу же дать понять ему, что такой вариант неприемлем и выглядит странно. «Если ребенок маленький, тут обычно имеются в виду малыши до 3 лет, то его надо отвлекать и стараться переключать его внимание на что-то другое, что будет интересным для него. Если речь идет про ребенка более старшего возраста, а истерить он начинает в магазинах (как раз тот самый страшный сон родителей), на детских площадках или в момент, когда к вам пришли гости, здесь следует действовать жестче, заняв соответствующую позицию. Обязательно надо исключить зрителей, например, уйти с площадки или выйти в другую комнату и там уже объяснить ребенку, что такое поведение не только не приведет его к желаемому, но и еще и повлечет за собой массу неприятностей», — предупреждает Кира Макарова.

Тут важно понимать, что позиция родителей должна быть максимально твердой — тогда ребенок это почувствует и сведет свое истеричное поведение к минимуму. При этом стоит быть готовыми к тому, что если он попробует повторить свои вспышки, надо снова повторить ему правила. Но важно делать это конструктивно.

Какие нюансы в отношении детской истерики стоит помнить? Как отмечает Кира Макарова, для нее характерны следующие пункты:

Истерика не может жить без зрителей.

У истерики есть одна цель — получение выгоды.

Истерика — это неподходящий и неконструктивный способ поведения, который не должен присутствовать в нормальных здоровых отношениях: такое положение необходимо донести до ребенка.

Невылеченная истерика как способ поведения в дальнейшем рискует привести к формированию сценария у человека в отношениях с другими людьми, когда он будет думать, что такое неуравновешенное поведение нормально. А это значит, что у него будут проблемы в общении с другими.

Истерика всегда демонстративна, и такой стиль поведения, усвоенный с детства, повлечет за собой большие трудности в будущем при построении отношений с социумом — в этом случае человек попросту будет отказываться следовать установленным правилам и нормам.

«Если же родители не могут никак справиться с истериками ребенка собственными силами, всегда можно попробовать вариант консультации со специалистом-психологом. Тут будет проще выправить отношения, понять, в чем ошибки, как ситуацию можно исправить и встать на путь взаимного уважения и конструктивного диалога», — отмечает Кира Макарова. Очень важно при решении этого родительско-детского вопроса не оставаться с проблемой один на один, предупреждает психолог. И не стоит откладывать решение проблемы на потом и ждать, что как-то можно ее перерасти. На деле — лучше начинать первые шаги в деле коррекции истерик с первых же проявлений. При этом и впадать в отчаяние не стоит, так как детские истерики были всегда, а значит, хорошо изучены специалистами и имеют варианты решения проблемы. Главное — найти подходящий для себя способ, а выход всегда есть.