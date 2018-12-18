Сбор денег в школе: в каких случаях это законно, а когда нет

Новости СМИ2 Сбор денег в школе стал привычной практикой для многих родителей. Некоторые из них задумываются над законностью таких действий школьной администрации, другие воспринимают как данность. Но мало кто возражает на практике, потому что боится неформальных санкций. На самом деле пресечь сбор денег можно раз и навсегда, если это вышло за рамки дозволенного.

Сбор денег в школе: законно или нет

За незаконные сборы средств администрация школы может нести как административную, так и уголовную ответственность

В законе «Об образовании в Российской Федерации» есть статья 101, регулирующая дополнительные взносы со стороны родителей. Однако это не является обязательным. Более того, администрация школы не имеет права просить деньги на какие-либо цели.

Закон предусматривает возможное оказание школой дополнительных платных услуг, таких как репетиторство или изучение предметов, которые не входят в основную программу. Взносы за охрану, за ремонт и на оборудование не должны осуществлять родители.

Перечень оказываемых школой дополнительных услуг должен быть прописан в её уставе. Иначе это считается мошенничеством. При этом учителя могут в частном порядке подрабатывать репетиторством вне стен школы, но это не должно отражаться на основной работе. Средства, полученные образовательным учреждением, должны быть отражены в бухгалтерской отчётности.

Учителя не имеют права проводить платные занятия по предметам, которые входят в программу, например, в качестве подготовки к контрольной.

Нельзя собирать деньги на следующие нужды:

охрана;

закупка учебников;

ремонт классов;

выплата заработной платы обслуживающему персоналу.

Средства на всё это поступают школе из федерального бюджета. Если по определённой причине учебному заведению не хватает денег на покрытие текущих расходов, эта проблема не касается родителей. Каждый ребёнок имеет право на получение среднего образования. Чтобы избежать дискриминации по имущественному признаку, и был введён этот запрет. Вне зависимости от того, сдают родители деньги на нужды класса или нет, их ребёнок будет учиться в этой школе.

Сбор денег может проводиться на добровольной основе. Некоторые родители сами организовывают сборы на различные цели. Однако самоорганизация, какой бы характер она ни носила, не может отменить основных положений Конституции и закона «Об образовании». Даже если все родители соберутся сдавать деньги на что-то, а одна семья откажется, к ней никто не имеет права применять формальные и неформальные санкции.

Популярная статья расходов, которую озвучивают на родительских собраниях — фонд школы. Что он собой представляет и зачем нужен, учителя обычно затрудняются ответить.

Если администрация школы производит давление на отдельных родителей и грозится устроить детям проблемы, необходимо предпринимать срочные меры — обращаться в Рособрнадзор и прокуратуру. Желательно привлечь на свою сторону свидетелей. Даже получив простое предписание от проверяющего, администрация школы не захочет развития конфликта.

Видео: Добровольно-принудительные поборы

Таким образом, сборы на различные нужды в школе незаконны. Это форма мошенничества, с которой нужно бороться. Никто не будет контролировать деньги, собранные родителями. Есть огромная вероятность, что хотя бы часть средств будет поделена между администрацией школы.