ДИВЕРСИЯ НА УРОВНЕ МИНИСТЕРСТВА. БУНТ В РОССИИ РАЗОБЛАЧИЛИ ЗА ДЕНЬ

В школах России с этого учебного года каждую неделю в торжественной обстановке поднимают флаг под гимн страны. А особой частью программы образования стали "Разговоры о важном". Но... Прошла неделя, и нашлись те, кто захотел провести диверсию на уровне Минпросвещения. К счастью, разобраться в происходящем, погасив искусственный бунт в России, удалось за день.

Поводом для для нашего мини-расследования стала попытка дискредитировать уроки патриотического воспитания в России. Попытки, на самом деле, мы наблюдаем постоянно. Просто сегодня угроза была персонифициирована. В нескольких источниках появилось типовое сообщение с одним и тем же текстом:

Пока весь телеграм скулил по королеве, незаметно прошла действительно важная и очень печальная новость. Минпросвещения отредактировало методические материалы для патриотических уроков "Разговоры о важном", из которых исключили темы, связанные с СВО и Донбассом.

Уточнялось, что информация о подобном исключении тем исходит от общественной организации "Альянс учителей" (её, кстати, требовали объявить иноагентом из-за известных связей):

А на деле все гораздо хуже! Оказывается, в своём телеграм-канале "Альянс учителей" сообщил, что изменения в программе внесли по их жалобе! Переможный гопак уже успели станцевать некоторые журналисты, говоря, что "общество недовольно", родители жаловались и так далее.А на деле все гораздо хуже! Оказывается, в своём телеграм-канале "Альянс учителей" сообщил, что изменения в программе внесли по их жалобе!

Сразу отметим: никакие указания о пересмотре тем с исключением Донбасса и спецоперации (СВО) на Украине не давали. Официально информацию опровергли в Министерстве просвещения России, отвечая на вопросы Царьграда. Однако дело уже было сделано, и "Альянс учителей" показал, что празднует победу. Кстати говоря, неясно, была ли, действительно, жалоба. Ведь в телеграм-канале представители организации просто оставили соответствующий скриншот из соцсетей.

"Разговоры о важном" у всех на виду

Презентуя программу уроков "Разговоры о важном", министр просвещения России Сергей Кравцов сразу подчеркнул: говорить с детьми будут на темы, интересные им, и в этой работе министерство надеется на помощь родителей. Взрослых также призывали в формировании плана уроков, то есть вся работа ведётся максимально открыто.

Содержание уроков очень логичное и, при этом, интересное для ребят:

События, люди, их деяния и идеи - все это может стать предметом бесед. Наверное, найдутся скептики, которые скажут, что нельзя интересно рассказать про государственные праздники или про семейные ценности. Но мы делаем всё, чтобы доказать обратное - про историю, традиции и культурное наследие нашей страны можно и нужно рассказывать увлекательно, побуждать детей самостоятельно искать исторические факты, больше читать, узнавать новое, - пояснял министр.

"РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ" НАШЛИ ОТКЛИК В ШКОЛАХ, НО КОЕ-КОМУ ЭТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. ФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS.

Кроме того, министр добавил:

Отдельный классный час будет посвящен государственным символам. На нем как раз расскажем, для чего нужна церемония поднятия государственного флага в школе, что она олицетворяет. И, реализуя все эти начинания, мы хотим, чтобы нынешнее поколение школьников - выросло в совсем других традициях, гордилось своей родиной.

У детей "Разговоры о важном" находят отклик, однако кому-то захотелось показать, что в России зреет бунт. И люди, мол, настроены скептически. Целью диверсии выбрали как раз Минпросвещения, и заявления об исключении темы СВО стали распространять с привязкой к ведомству. К счастью, на разоблачение бунта понадобился лишь день.

Что за альянс такой?

В конце июля стало известно, что "Альянс учителей" передал СБУ и зарубежным журналистам личные данные 250 (!) педагогов из России, которые приняли решение ехать на работу в Донбасс, на освобождённые от нацистов территории. Это была самая настоящая диверсия. Однако предателями себя представители структуры не чувствовали. Напротив, публично заявили:

Эти учителя — оккупанты, и планка допустимых для нас методов работы с ними несколько иная. Плевать на заботу об их персональных данных.

Тут, кстати, даже журналисты The Washington Post удивились. Как можно предавать своих? В тексте своих публикаций американские авторы проявили больше лояльности к педагогам, нежели к сделавшим вброс. По следам диверсии депутат Госдумы Александр Хинштейн обещал направить запросы в Генпрокуратуру в ФСБ, отметив, что альянс публично признался в поступках, напрямую угрожающих безопасности российских граждан, а также в сотрудничестве с иностранной спецслужбой.

Как только стало известно о "Разговорах о важном" на уроках в школе, на своих площадках представители "Альянса учителей" начали рассказывать, как сорвать уроки патриотического воспитания. На это, кстати, указывает и генерал Леонид Решетников. Действительно, в телеграм-канале структуры есть конкретные инструкции. Выступают в альянсе и против поднятия флага России, а также исполнения гимна. И всё это, прикрываяст статусом учителей. А много ли реальных учителей в сообществе? Пересчитать не сможем, однако отметим, что чаще всего альянс связывают вовсе не с педагогикой, а со структурами Алексея Навального*.

Более того, "Альянс учителей" в числе других сайтов "навальнят" был заблокирован Роскомнадзором, после чего жить "учителя" стали лишь в соцсетях. Ещё один важный момент: председатель так называемого профсоюза "Альянс учителей" Даниил Кен - частый гость украинских телеканалов. Он не скрывает своего отношения к стране и спецоперации - защитников Донбасс критикует, и это ещё мягко говоря. Кстати, одну из участниц альянса вы точно знаете - это депутат Хельга Пирогова, глумившаяся над погибшими в Донбассе бойцами. Она заявила, что их следовало бы оживить и убить снова... А после бежала из России.

Так что не стоит доверять тем, кто, называя себя учителем, занимается предательством и призывает к убийствам русских людей.

В завершение лишь добавим, что темы "Разговоров о важном" не скрывают. Все они вместе с планами уроков доступны на сайте проекта.

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* Алексей Навальный - включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.