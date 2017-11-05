Сосиски в картофельном тесте

Рекомендуется детям: от 3 лет
Можно взять с собой на перекус!
Подготовить ингредиенты.
Картофель почистить и отварить до готовности.
Воду слить, картофель очень хорошо размять в пюре. Дать пюре остыть до тёплого состояния (чтобы не обжигало пальцы), добавить сливочное масло (мягкое), яйцо, размять до однородности.
Добавить немного приправы.
Добавить манку, муку и замесить тесто.
Сосиски опустить на 30 секунд в кипящую воду, достать.
Тесто разделить на две части. Раскатать одну часть в не очень тонкий пласт, толщиной около 0,5 мм.
Выложить сосиски, нарезать тесто на квадраты, чуть больше размера сосисок.
Свернуть сосиски в рулетики. Место соединения хорошо защипать. По бокам тесто также хорошо защипать. Повторить всё с другой половиной теста.
Заготовки выложить на противень, смазанный растительным маслом.
Сливочное масло растопить, соединить с яйцом и хорошо взбить вилкой. Смазать верх и бока изделий.
Присыпать кунжутом. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
Сыр натереть, вынуть сосиски в тесте, посыпать сыром и вернуть в духовку еще минут на 10.
Приятного аппетита!
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