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Сосиски в картофельном тесте

Рекомендуется детям: от 3 лет

Время приготовления: 1 час
Ингредиенты
Картофель
1 кг
Мука
200-250 грамм
Детские сосиски
24-28 штук
Яйца
2 штуки
Семена кунжута
3 ст. ложки
Сливочное масло
50 грамм
Твердый сыр
70 грамм
Манная крупа
90 грамм
Процесс приготовления
1

Можно взять с собой на перекус!



Подготовить ингредиенты.

2

Картофель почистить и отварить до готовности.

3

Воду слить, картофель очень хорошо размять в пюре. Дать пюре остыть до тёплого состояния (чтобы не обжигало пальцы), добавить сливочное масло (мягкое), яйцо, размять до однородности.

4

Добавить немного приправы.

5

Добавить манку, муку и замесить тесто.

6

Сосиски опустить на 30 секунд в кипящую воду, достать.

7

Тесто разделить на две части. Раскатать одну часть в не очень тонкий пласт, толщиной около 0,5 мм.

8

Выложить сосиски, нарезать тесто на квадраты, чуть больше размера сосисок.

9

Свернуть сосиски в рулетики. Место соединения хорошо защипать. По бокам тесто также хорошо защипать. Повторить всё с другой половиной теста.

10

Заготовки выложить на противень, смазанный растительным маслом.

11

Сливочное масло растопить, соединить с яйцом и хорошо взбить вилкой. Смазать верх и бока изделий.

12

Присыпать кунжутом. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

13

Сыр натереть, вынуть сосиски в тесте, посыпать сыром и вернуть в духовку еще минут на 10.

14

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вкусно

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