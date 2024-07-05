Дети, обедать! Чем кормить ребенка на каникулах?

За одно лето дети, особенно подростки, могут вымахать о-го-го, поэтому вопрос, чем их кормить в каникулы, встаёт особенно остро.

Наш эксперт – врач-педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Туринцева.

Ура, каникулы!

Мам, дай попить!

Дети наконец-то гуляют на свежем воздухе. Домой забегают лишь перекусить бутербродом. Но чтобы компенсировать высокую двигательную активность и физиологические потребности растущего организма, нужна полноценная пища.

Начать лучше не с еды, а с воды. Жаркие дни увеличивают риск перегрева, особенно если ребёнок носится как угорелый. Поэтому важно наладить питьевой режим. Даже если дети не просят попить, важно предлагать им воду. Малышам до года требуется 30 мл воды на 1 кг веса, годовалым детям – 300 мл воды в течение дня, дошколятам до 500 мл, а младшим школьникам – от 500 до 700 мл воды.

В жаркий день любой ребёнок эту норму выполнит в один миг, залпом осушив бутылку газировки. Но речь идёт именно о чистой воде. Сладкая газировка, фруктовые соки (даже свежевыжатые) содержат много сахара или фруктозы, а значит, пустых калорий. Кроме того, в них много различных кислот, потенциально вредных для зубов и пищеварения, поэтому употреблять их следует не чаще 1–2 раз в неделю.

Меню на каникулы

Есть также обязательный набор продуктов для летнего ра­циона ребёнка. Все они должны присутствовать в меню ежедневно.

Белки животного происхождения – мясо, рыба, морепродукты, яйца, молочные продукты. Детям белок необходим для активного роста. Потребность в нём – 4 г на 1 кг веса, т. е. малышам до 3 лет нужно 60–70 г белка в день, а тем, кто постарше, – 100–150 г.

Кисломолочный продукт: стакан кефира или йогурта, творог. Это источники белка и лёгких в усвоении молочных жиров, которые обеспечивают энергию. Биодоступность кислого молока повышается за счёт ферментации, которая к тому же снижает количество лактозы (молочного сахара) и улучшает переносимость продукта даже деть­ми с лактазной недостаточностью. Сложные сахара помогают микробио­му кишечника выполнять защитную функцию. Стакан кефира в день способствует профилактике кишечных расстройств, распространённых летом.

Зелень, свежие овощи, фрукты, ягоды. Их должно быть 5 небольших порций в день. Листья салата, огурец можно добавлять в рацион ребёнка уже на втором году жизни, а вот помидоры и редис стоит давать лишь детям постарше. Фрукты и ягоды лучше выбирать сезонные, и, конечно, необходимо следить, чтобы у ребёнка на них не было аллергии, – вводить в рацион понемногу.