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Гаджеты как бебиситтер

Гаджеты как бебиситтер

Информационная зависимость — одна из актуальнейших проблем на сегодня. Дети, приходящие со школы домой, вместо того, чтобы прогуляться со сверстниками на улице, предпочтут засесть за компьютерные игры до вечера. Независимо от возраста, почти каждый человек не расстается со своим смартфоном, где бы он не был.

А некоторые родители используют современные гаджеты в качестве нянь для маленьких детей. Но как же предупредить возникновение сетевой зависимости у детей?

Для начала вспомним, что дети многому учатся у родителей, стараются быть похожими на них, копируют их повадки поведения, что в итоге формирует их характер. Как же должны вести себя дети, если видят, что их родители все время не отходят от Интернета, только придя с работы?

Вместо того, чтобы самостоятельно играть с ребенком, чему-то его учить или просто проводить с ним время, молодые родители и родители постарше предпочитают вручить ребенку телефон, включить незамысловатые игрушки и заниматься своими делами дальше.

Гаджеты как бебиситтер

Требования ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) по времени нахождении ребенка за экраном телефона, компьютера и т.д.:

  • дети до 10 лет: 15-30 мин. в сутки
  • к 14 годам время за экраном может увеличиться до 1 час 15 мин

Чем грозит использование гаджетов в качестве бебиситтеров

С одной стороны, это существенно облегчает воспитательный процесс, но, с другой стороны, ребенок должен воспитываться в естественной среде, в которой смартфоны, планшеты и компьютеры не являются ее частью. Гаджеты приводят к появлению и развитию цифровой деменции (цифрового слабоумия) у ребенка.

Иными словами, у ребенка наблюдается существенное ухудшение когнитивных способностей, снижается способность к обучению, вырастает риск возникновения психических заболеваний.

Кроме того, у информационно зависимых детей возникает вероятность развития СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности, который характеризуется трудностью в концентрировании внимания, чрезмерной импульсивностью и гиперактивностью. Дети с СДВГ невнимательны, небрежны, непослушны и не способны завершать начатые дела до конца.

Гаджеты как бебиситтер

Как не допустить возникновение цифровой зависимости у ребенка

Для предотвращения всех вышеперечисленных угроз, специалисты рекомендуют применять следующие меры в области общения ребенка с гаджетами.

  • Детям до 10 лет следует ограничить допустимое время проведения за экраном до часа в сутки. Это позволит превентировать ухудшение состояния здоровья ребенка и развитие цифровой зависимости.
  • Продемонстрируйте свою солидарность с ребенком, если время, отведенное на гаджеты, покажется ему недостаточным.Ограничьте в пользовании современными технологиями и себя, или хотя бы сделайте вид, не пользуясь ими при ребенке.
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