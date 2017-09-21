Утренний ритуал: как выглядеть бодро и свежо за 5 минут

Восемь простых шагов, которые помогут собраться к выходу в считаные минуты.

Накануне вы поздно легли и утром решили позволить себе поспать лишние полчаса. Как итог – опухшие спросонья глаза и растрепанные волосы, а до выхода из дома совсем мало времени. Опоздать на работу и получить выговор от начальства или испортить себе настроение на день, появившись не в форме, – выбор не из приятных. Мы нашли выход – 8 простых шагов, которые помогут собраться всего за 5 минут.

1. Наверняка такая ситуация, когда вы с ужасом глядите на часы, понимая, что проспали, происходит с вами не в первый раз. Зная свою любовь ко сну, готовьтесь к утренним сборам заранее. Вечером заплетите косу и воспользуйтесь питательной ночной маской. Утром, как по волшебству, на волосах окажутся легкие волны, а кожа будет выглядеть отдохнувшей и увлажненной.

2. Забывая об уходе за губами (и не только когда спешим), мы придаем всему нашему лицу неухоженный вид. Поэтому сразу после чистки зубов увлажните губы бальзамом. Время: 30 секунд.

3. Времени на то, чтобы аккуратно, с помощью кисти растушевать консилер, у нас нет, вместо этого используйте самый быстрый инструмент – пальцы. Возьмите свой любимый консилер и точечно нанесите его под глаза, на внешний уголок верхнего века и вдоль линии Т-зоны, образуя контуры. Не пугайтесь, если сейчас вы похожи на грустного клоуна: все встанет на свои места в следующем пункте. Время: 30 секунд.

4. BB-крем выровняет тон лица, придаст коже сияние и скроет все несовершенства. Нанесите его с помощью пальцев рук, тщательно растушевывая консилер, который мы использовали до этого. Время: 1 минута.

5. Для макияжа глаз вместо теней воспользуйтесь карандашом. Сделайте подводку и просто растушуйте ее, создавая эффект smoky eyes; лишнее уберите ватной палочкой. Этот трюк один из любимых у профессиональных визажистов. Время: 1 минута.

6. Мало кто знает, что обычная чайная ложка – отличное бьюти-средство. Приложите холодную ложку к глазам, чтобы снять отеки и убрать темные круги, а затем поместите ее под ресницы, чтобы частички туши не осыпались на нижнее веко. Время: 1 минута.

7. Выберите румяна кремовой текстуры – нанесите их на щеки и губы, дабы избежать любых сравнений с зомби. Время: 30 секунд.

8. И последнее – волосы. Используйте сухой шампунь и оставьте их в естественной, слегка небрежной укладке или сделайте выбор в пользу более элегантной прически – соберите волосы в пучок. Время: 30 секунд.