За учебники в Новый год. Как построить занятия с детьми в праздники?

Школьные каникулы — время отдыха. Но современные нагрузки в учебных заведениях таковы, что отдыхать-то в полной мере детям и некогда.

И тут нужно правильно организовать учебный процесс, чтобы и дать ребенку насладиться праздниками, и не забыть школьную программу.

У родителей перед каникулами, особенно если они длятся 2 недели, накапливается немало вопросов. Какое время нужно уделять занятиям? Или лучше отключиться на все 10 дней от заданий? Сколько можно занимать ребенка, чтобы он не устал? И как правильно организовать его досуг на праздниках? О том, что следует делать с детьми в новогодние каникулы, АиФ.ru рассказала Елена Макарова, клинический психолог Центра здоровья и развития им. Святителя Луки.

Делаем уроки

Настает пора зимних каникул, которые растянутся на целых две недели. Много это или мало? Кажется, что за это время ученики успеют забыть пройденный материал. А может быть родители хотят «подстелить соломку» и выучить еще что-то дополнительно. Или необходимо восполнить пробелы, которые возникли во время учебного времени. Так или иначе, многие взрослые всерьез рассчитывают заниматься с ребенком школьными уроками во время каникул.

Для того чтобы разобраться, нужны ли занятия на каникулах, постараемся ответить на вопрос, что такое образование в целом. Часто считается, что образованием занимается школа. Там есть программа, ее усвоение ведет к тому, что у ребенка появятся знания, и он станет образованным. Не преуменьшая роль школы, хочется поспорить с такой точкой зрения. Ведь скорее именно родители ответственны за разностороннее и качественное образование ребенка. И здесь есть разные варианты.

Можно набрать заданий по каждому предмету и продублировать школьные уроки. Если ребенок болел или пропустил какие-то темы, то это действительно целесообразно.

Но есть и другой вариант. Образование — это не только уроки. На каникулах можно уделить внимание тому, что приведет не к конкретной пятерке в дневнике. Речь идет об общем культурном развитии ребенка — о театрах, музеях, выставках, экскурсиях. Такие формы культурного досуга ведут не только к получению нового знания, они обогащают общение, дают новые темы для обсуждения, сближают детей и родителей.

Физминутка

Большое внимание на каникулах можно уделить физическому развитию ребенка. Катание на лыжах и коньках, игра в хоккей или катание с горки хорошо помогают не только насытить тело и мозг ребенка кислородом, но еще и дают возможность развивать внимание, улучшают память и способствуют хорошему и прочному усвоению школьного материала. А это, согласитесь, тоже немаловажно.

Как читать?

Нужно ли заниматься чтением? Конечно! Но оно скорее должно быть досуговым, интересным. Может быть, стоит попробовать нетрадиционные варианты. Например, совместное чтение, чтение вслух, обсуждение прочитанного текста, придумывание иных сюжетов по прочитанной книге.

Образование на каникулах не заканчивается. И даже наоборот, становится более интенсивным, ведь возможно совершить много увлекательных и интересных открытий! Образование на каникулах становится иным. Оно может не только дать новые знания, но в первую очередь поддерживает тесную связь взрослых с детьми, культурно, творчески и физически развивает ребенка.

И поэтому хочется порекомендовать не использовать традиционную форму выполнения уроков, не сидеть над тетрадками и не заучивать параграфы. Лучше сходить с ребенком в кино и обсудить сюжет фильма — такие занятия будут гораздо более эффективными для формирования собственного мнения ребенка, для развития внимания, речи, мышления. А самое главное, они дадут вам ощущение наполненности жизни, тесной связи и контакта с ребенком и удовольствие от общения, что так необходимо нам, особенно в праздники!