Пирог "Банана": нежная и недорогая выпечка для любого повода

Сегодня готовим интересный пирог в состав когорого входит всего 2 яйца, что делает его очень экономным. Нежный, сладкий и быстрый в приготовлении пирог понравится многим.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления пирога "Банана":

Для приготовления потребуется:

✅2 яйца.

✅1 чайная ложка ванильного сахара.

✅1 щепотка соли.

✅80 граммов сахара (4 столовые ложки).

✅60 мл подсолнечного масла (2/5 стакана).

✅125 грамм кефира (1/2 стакана).

✅200 грамм муки (1+1/2 стакана).

✅2 чайные ложки разрыхлителя.

✅3 банана.

✅Форма 27 х 18 см.

✅30 грамм сливочного масла (2 столовые ложки).

✅2 ложки сахара.

Приготовление:

ШАГ 1: Сахар, соль и ванилин отправляем к яйцам и хорошо взбалтываем массу венчиком.

ШАГ 2: Вливаем немного растительного масла и добавляем кефир (или сметану). Перемешиваем.

ШАГ 3: Просеиваем муку, в которую добавили разрыхлитель ( можно соду). Перемешиваем.

ШАГ 4: Дно формы смазываем растопленным сливочным маслом и присыпаем сахарным песком.

ШАГ 5: Бананы разрезаем вдоль на 2 части и выкладываем их срезом вниз. Заливаем все тестом.

ШАГ 6: Выпекаем пирог при 170-180 гр 35-40 минут. Готовый пирог вынимаем из формы и переворачиваем бананами вверх.

Лакомство готово! Приятного аппетита!