Пирог "Банана": нежная и недорогая выпечка для любого повода

Сегодня готовим интересный пирог в состав когорого входит всего 2 яйца, что делает его очень экономным. Нежный, сладкий и быстрый в приготовлении пирог понравится многим.
Смотрите пошаговый рецепт приготовления пирога "Банана":
Для приготовления потребуется:
✅2 яйца.
✅1 чайная ложка ванильного сахара.
✅1 щепотка соли.
✅80 граммов сахара (4 столовые ложки).
✅60 мл подсолнечного масла (2/5 стакана).
✅125 грамм кефира (1/2 стакана).
✅200 грамм муки (1+1/2 стакана).
✅2 чайные ложки разрыхлителя.
✅3 банана.
✅Форма 27 х 18 см.
✅30 грамм сливочного масла (2 столовые ложки).
✅2 ложки сахара.
Приготовление:
ШАГ 1: Сахар, соль и ванилин отправляем к яйцам и хорошо взбалтываем массу венчиком.
ШАГ 2: Вливаем немного растительного масла и добавляем кефир (или сметану). Перемешиваем.
ШАГ 3: Просеиваем муку, в которую добавили разрыхлитель ( можно соду). Перемешиваем.
ШАГ 4: Дно формы смазываем растопленным сливочным маслом и присыпаем сахарным песком.
ШАГ 5: Бананы разрезаем вдоль на 2 части и выкладываем их срезом вниз. Заливаем все тестом.
ШАГ 6: Выпекаем пирог при 170-180 гр 35-40 минут. Готовый пирог вынимаем из формы и переворачиваем бананами вверх.
Лакомство готово! Приятного аппетита!
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