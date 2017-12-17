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РЕБЁНОК.РУ

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Полезный банановый десерт без выпечки

Полезный банановый десерт без выпечки

Для всех желающих сбросить ненавистные килограммы, при этом, не отказывая себе в гастрономических привычках: новый полезный десерт без выпечки 🍌
Ингредиенты (на одну чашку 200 мл):
- бананы 0,5 шт
- злаковое печенье 4 шт
- йогурт 100 гр
а, также, пара чистых чашек и холодильник)
Пошаговое укладывание ингредиентов — самое сложное в этом рецепте) Первый и последний слой — дроблёное печенье. Каждый слой печенья должен быть увлажнён йогуртом. В середине — бананы. Использование плёнки — обязательно, если только хотите потом выкладывать десерт для сервировки, но можно есть прямо из чашки. Проявите силу воли и оставьте десерт пропитываться в холодильнике на пару часов — не меньше, и вы будете вознаграждены нежным вкусом и минимумом калорий на каждый квадратный сантиметр этого блюда 😌
В качестве топпинга можно использовать мёд, карамель, тёртый шоколад, ягоды, орехи и всё, что только душе угодно, лишь бы вкусно и красиво☀

Ссылка на первоисточник
вкусно

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